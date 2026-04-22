“Ojalá que dentro de 50 años se valore lo que dejó”: el mensaje de cuatro líderes religiosos a un año de la muerte del papa Francisco

A un año de la muerte del papa Francisco, líderes religiosos destacaron el impacto de su legado y la vigencia del diálogo interreligioso

En Infobae al Regreso, referentes de cuatro religiones compartieron recuerdos y vivencias sobre el papa Francisco, a quien definieron como un líder capaz de unir diferencias sin renunciar a su identidad, en un espacio de homenaje y reflexión a un año de su fallecimiento.

En una entrevista exclusiva, Guillermo Marcó, co-presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, confesó: “Yo lo extraño un montón”. El padre católico recordó cómo la ausencia del papa Francisco, a un año de su muerte, se siente de manera cotidiana y profunda entre quienes lo conocieron de cerca.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Marcó compartió recuerdos personales y anécdotas sobre la relación que mantuvo durante décadas con el pontífice argentino.

En la mesa ecuménica, también participaron Daniel Goldman y Omar Abboud –co-presidentes del Instituto del Diálogo Interreligioso de la República Argentina– y Norberto Saracco, pastor de la Iglesia Cristiana Buenas Nuevas, quienes, desde distintas tradiciones, coincidieron en el valor humano y espiritual del legado de Francisco.

Guillermo Marcó, ex vocero del papa, resaltó la relación de confianza y el sentido de pérdida cotidiana ante la ausencia de Francisco (Infobae en Vivo)

El legado de Francisco según sus amigos y colegas

“Quiero que la Iglesia salga a la calle. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas, jueguen para adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Juéguenla adelante siempre.” Con esa exhortación, el papa Francisco marcó desde sus primeros días de pontificado una impronta de apertura y compromiso social que, para sus amigos y colaboradores argentinos, sintetiza su mensaje central.

Guillermo Marcó relató: “Yo siempre digo que lo conocí cuando era un mono devaluado. Él acababa de llegar a Buenos Aires, era obispo auxiliar. Venía de Córdoba medio castigado, no lo conocíamos. De a poco nos fuimos haciendo amigos y después, cuando fue nombrado obispo de Buenos Aires, me pidió que armara la oficina de prensa y fuera su vocero. Durante ocho años fui su voz pública”. Esa etapa, marcada por la reserva y el bajo perfil mediático de Bergoglio, cimentó una relación de confianza que trascendió la función institucional.

El rabino Daniel Goldman aportó el testimonio del diálogo interreligioso: “Nosotros tres, Omar, Guillermo y yo, conformamos el Instituto de Diálogo Interreligioso por iniciativa de Jorge Bergoglio. Un día nos dijo: ‘Ustedes tienen que empezar a crear algo, porque acá se está creando una cultura de encuentro distinto’. Al principio fue muy difícil. Imaginate, sentado un rabino con un musulmán y un católico, cómo iba a caer. Bueno, al principio no caía nada bien. Después, en algún momento, se produce un cambio y empiezan a decir: ‘Qué bueno’. Eso tuvo que ver con Jorge Bergoglio”.

Referentes de diferentes credos recordaron en Infobae al Regreso la figura de Francisco como puente de fraternidad y justicia social en Argentina (Infobae en Vivo)

Omar Abboud recordó el primer gesto de cercanía institucional: “Tuve la oportunidad de verlo en el Centro Islámico. Era la primera vez que un arzobispo visitaba nuestra institución. A partir de ahí se construyó una relación. El diálogo, producto de la escuela pública, se daba naturalmente. Cuando el mundo empezó a tornar hacia el fundamentalismo, en Argentina había que dialogar preventivamente, no desde lo teológico, sino desde los valores y los puntos en común”.

El pastor Norberto Saracco subrayó la importancia de los gestos: “Si lo tengo que definir en una palabra, era un gran pastor. Siempre privilegió la misión, el tema del otro, el compartir y dejar de lado lo que nos divide. Quiero señalar un gesto muy importante: el último Pentecostés que celebró en la catedral nos invitó a la misa y, públicamente, pidió perdón en nombre de la Iglesia católica por un hecho del pasado con evangélicos. Eso muestra el corazón de Bergoglio”.

Diálogo, identidad y respeto: la doctrina Bergoglio

Para Marcó, la identidad católica de Francisco nunca fue negociada: “Él respetaba lo de todos, pero tenía muy claro su identidad religiosa. Nunca allanaba las diferencias con un diálogo barato. Cuando escuchás al otro, desde tu propia identidad, no hace falta borrar tus raíces. Nosotros no discutimos de religión entre nosotros tres, participamos de las celebraciones mutuas y respetamos lo que cada uno cree”.

Daniel Goldman remarcó: “En la sociedad argentina hay divisiones, pero también cosas que nos amalgaman. La religiosidad no es la primera pregunta; es posible convivir y sentir al otro sin que la diferencia religiosa sea un obstáculo”.

Omar Abboud destacó la importancia de los gestos de Francisco hacia el islam y la relación cercana que mantuvo con otras religiones (Infobae en Vivo)

Omar Abboud sumó: “Tenía una idea de cercanía, de ver a las personas y registrarlas con pequeños gestos. Tuve la oportunidad de verlo en países mayoritariamente islámicos y la gente lo saludaba en la calle, tenía una gestualidad que llegaba. El liderazgo espiritual de Bergoglio es advertir, amonestar en perspectiva individual, no hacer política. Al principio no tomamos dimensión de lo que implicaba tener a alguien de entre nosotros en el papado”.

Saracco narró otro gesto relevante: “Una de las primeras salidas del papa fue a Caserta, en Italia. Fue a la casa de un pastor evangélico, almorzó en su departamento. Eso lo pinta perfectamente. Nunca renunció a nada, pero privilegiaba lo que nos unía. Podemos estar juntos siendo diferentes. ¿Por qué no trabajar en las cosas que nos unen?”

La ausencia, el legado y el futuro

El impacto de la muerte de Francisco quedó plasmado en el recuerdo de quienes lo conocieron. Marcó confesó: “Yo lo extraño un montón. Me di cuenta cuando se murió y al tiempo, cuando uno lo deja de ver en los medios. Antes podía verlo en algún noticiero, hablar con él por teléfono, ir a Santa Marta. Eso ya no está más. Este año, el día de mi cumpleaños, sentí que ya no, como cuando se muere una madre. En un sentido lo tengo muy incorporado, en otro, me falta”.

Norberto Saracco subrayó el valor de la autocrítica y los gestos reconciliadores de Francisco en el Pentecostés celebrado con evangélicos (Infobae en Vivo)

Goldman relató la reacción ante la noticia: “Cuando supimos que había fallecido, nos dijimos: ‘A un amigo se lo acompaña hasta el último momento’. Nos compramos tres pasajes y fuimos a despedirlo a Roma”.

Saracco sumó: “Claro que se extraña su pasión por el servicio, por el otro y el hecho de superar divisiones. Se extraña su pastorado. Para nosotros ha sido una gran pérdida”.

Abboud concluyó: “La ausencia debe ser una de las cosas más difíciles de combatir. Rezamos por él, recordamos y tomamos lo que podemos del legado. Ojalá que dentro de 50 años se valore lo que dejó. La diferencia entre algunas críticas y Bergoglio es que lo que dijo él probablemente sea doctrina dentro de 120 años. A veces, de la detracción no queda ni el recuerdo”.

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