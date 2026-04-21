Venezuela

Al menos cinco reclusos murieron en un motín en una cárcel en Venezuela

El Ministerio Público inició una investigación sobre el suceso, mientras los familiares de los presos exigen una fe de vida de sus parientes recluidos en el centro penitenciario Yare III

Guardar
Observatorio Venezolano de Prisiones portada
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado denuncias de torturas en la cárcel de Yare III, donde ocurrió el motín.

Delcy Rodríguez enfrenta la primera tragedia carcelaria en su condición de presidenta encargada de Venezuela.

El Ministerio de Servicio Penitenciario informó este martes que cinco reclusos murieron producto de un motín que se registró el lunes 20 de abril en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, en el estado Miranda, a unos 45 kilómetros de Caracas.

A través de un escueto comunicado, el despacho oficial da cuenta del suceso y subraya que ocurrió en un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”. Agrega que el Ministerio Público ya inició una investigación para determinar las circunstancias de lo sucedido.

Antes de que el Ministerio de Servicio Penitenciario ofreciera este balance, en la noche del lunes 20 de abril la Fiscalía General de la República había emitido un boletín anunciando “el inicio de una investigación tras los hechos registrados” en la cárcel de Yare III.

Graves denuncias

Desde el mismo lunes 20 de abril a través de las redes sociales, familiares de reclusos comunes y de presos políticos que están en ese recinto habían denunciado una situación de violencia y la suspensión de las visitas.

En uno de los videos que circularon en la red social X, familiares gritan “queremos fe de vida”, demandando noticias a las autoridades del penal sobre sus detenidos.

Familias percnotaron a las afueras de una cárcel en Venezuela a la espera de excarcelaciones
Las cárceles venezolanos se han convertido en centros de peregrinación, donde familiares de presos políticos protestan exigiendo la liberación de sus seres queridos.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que los familiares “cuentan que los privados de libertad exigen traslados desde Yare III porque las condiciones de reclusión en ese sitio son inhumanas”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado denuncias sobre torturas en ese penal. “Una vez visitamos a mi familiar y no se podía sentar porque tenía una ampolla, me dijo que le habían pegado a él y a varios. A veces tienen la mirada perdida y le da miedo que hablemos en la visita porque dice que tienen micrófonos”, dijo un familiar a esta ONG.

Prácticamente en paralelo con este motín se registraron las muertes de otros dos reclusos supuestamente por paros respiratorios en las cárceles Rodeo III y Rodeo IV, también ubicadas en el estado Miranda.

Temas Relacionados

Motín carcelarioVenezuelaMinisterio de Servicio PenitenciarioCárcel Yare III

Últimas Noticias

Las nueve leyes que deben ser derogadas para una transición democrática en Venezuela

Exigen al gobierno de Delcy Rodríguez desmontar el andamiaje jurídico creado por Maduro para reprimir a la sociedad e intervenir la economía venezolana

Las nueve leyes que deben ser derogadas para una transición democrática en Venezuela

Dos nuevas muertes dejan en evidencia el infierno de las cárceles en Venezuela

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia los abusos que sufre la población carcelaria, que enfrenta males endémicos como hacinamiento y corrupción

Dos nuevas muertes dejan en evidencia el infierno de las cárceles en Venezuela

Otorgaron la libertad condicional al ex alcalde opositor venezolano Rafael Ramírez

“Después de 567 días, hemos vuelto del lado oscuro, un lado complicado, difícil”, expresó a la prensa frente al Palacio de Justicia de Maracaibo

Otorgaron la libertad condicional al ex alcalde opositor venezolano Rafael Ramírez

Sin parte oficial, aumenta el temor por un enfrentamiento en la cárcel de Yare III: se confirmaron dos muertos en El Rodeo

La suspensión de visitas, el despliegue de seguridad y la ausencia de información generan preocupación entre los familiares de reclusos

Sin parte oficial, aumenta el temor por un enfrentamiento en la cárcel de Yare III: se confirmaron dos muertos en El Rodeo

Delcy Rodríguez va por la toma del Poder Judicial en Venezuela

La presidenta encargada anuncia una consulta para avanzar en la reforma del sistema de justicia, teniendo como objetivo hacer cambios en la designación de los magistrados

Delcy Rodríguez va por la toma del Poder Judicial en Venezuela
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados en regiones ONPE al 94.468 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados en regiones ONPE al 94.468 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Registraduría habilitó solicitud en línea del certificado de nacionalidad con la cédula digital: requisitos y pasos para descargarlo

Diputada de Morena denuncia presunta participación del ICE en capacitación policial en Jalisco rumbo al Mundial 2026

Presentan un zapato fabricado con la red de raíces de los hongos en la Semana del Diseño de Milán

INFOBAE AMÉRICA

La congresista María Elvira Salazar impulsa nuevos aranceles contra el gobierno de Nicaragua

La congresista María Elvira Salazar impulsa nuevos aranceles contra el gobierno de Nicaragua

Quién es Marie-Louise Eta, la entrenadora que está haciendo historia en el fútbol alemán

El vencimiento de 1,840 concesiones genera incertidumbre sobre el transporte público en El Salvador

Michelle Bachelet propuso una reforma en la ONU para enfrentar la crisis global

República Dominicana: autoridades posponen la prueba a maestros para revisar el proceso

ENTRETENIMIENTO

El cameo de Sydney Sweeney fue eliminado de ‘El diablo viste a la moda 2′: así era su escena

El cameo de Sydney Sweeney fue eliminado de ‘El diablo viste a la moda 2′: así era su escena

Kylie Jenner enfrenta demanda de exempleada por presunta discriminación laboral

La gran apuesta por el cine de IA que provocó rechazo en China: las obras humanas serán “patrimonio cultural inmaterial”

Meryl Streep comparte la insólita razón por la que no tendrá una autobiografía

La razón por la que Janet Jackson no aparece en la película “Michael”