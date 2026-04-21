Política

Mauricio Macri avaló la decisión de la Justicia de otorgar una probation a la mujer que lo había amenazado

En diálogo con Infobae, el expresidente celebró la tarea de la Fiscalía y la Justicia Federal de Entre Rios. La sentencia para Stefania Troncoso

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El expresidente Mauricio Macri avaló la probation para Stefania Troncoso. ( REUTERS)
El expresidente Mauricio Macri avaló la probation para Stefania Troncoso. ( REUTERS)

La Justicia Federal de Entre Ríos acordó la suspensión del juicio a prueba contra Stefanía Troncoso. La mujer había posteado en 2017 que alguien debía pegarle un tiro a Mauricio Macri. El expresidente sostuvo que la decisión judicial lo alegró.

El pedido de probation había sido interpuesto por la defensa de Troncoso el jueves de la semana pasada, a pocas horas de la apertura del juicio. Fue luego de que el lunes se rechazara el planteo de sobreseimiento por vencimiento de plazos en la causa por instigación pública a cometer un delito.

El fiscal interviniente, José Ignacio Candioti, emitió dictamen favorable al pedido. Sostuvo que, además de las tareas comunitarias ofrecidas, la acusada debía “demostrar un arrepentimiento por lo realizado”. Además tenía que “internalizar la conducta debida de respeto al orden democrático”.

Asimismo, el funcionario judicial pidió que Troncoso realice un curso en la cátedra “Derechos Humanos y Ética” que dirige la doctora María Virginia Pisarello en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El fin fue “incentivar la tolerancia con las ideas divergentes y valorar el respeto al disenso sin agresiones, ni violencia”, postuló Candioti.

Durante la audiencia oral, el fiscal dejó sentado que se había opuesto al sobreseimiento por considerar que lo ocurrido era un “hecho disvalioso”. Por ende, no podía disponerse la extinción de la acción penal sin que hubiera ninguna consecuencia, razonó.

“Debemos respetarnos entre todos”

En julio de 2017 la mujer publicó un comentario en Facebook en un posteo donde se anunciaba la visita del entonces mandatario nacional. (AP)
En julio de 2017 la mujer publicó un comentario en Facebook en un posteo donde se anunciaba la visita del entonces mandatario nacional. (AP)

El expresidente Macri habló con Infobae al respecto. “Quiero destacar la tarea de la Fiscalía y la Justicia Federal de Entre Ríos por haber llevado adelante un proceso contra quien realizó una agresión verbal amenazante”, expresó.

“Me alegró que, como en otros casos, se haya resuelto con una probation que incluyó una disculpa, un curso en valores democráticos y un trabajo comunitario. Es importante que podamos respetarnos entre todos pues es un valor esencial al sistema democrático”, agregó el exmandatario.

El caso

¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, escribió Stefanía Belén Troncoso. Su comentario era uno de los tantos que había en la noticia que anticipaba la visita presidencial del entonces mandatario Mauricio Macri en el muro del medio local Elonce.com.

El artículo daba cuenta de que quien ocupaba por esos días la presidencia arribaría por 13ª vez a Entre Ríos el 17 de julio de 2019. Ese día participó de la inauguración de maquinarias en un frigorífico cercano a Paraná, la capital de la provincia.

Mientras el entonces mandatario recorría las instalaciones de la nueva línea de faenado, dos personas llamaron al 0800 del Ministerio de Seguridad y advirtieron del posteo de Troncoso.

El caso se derivó a la Policía Federal. La fuerza conducida por Néstor Roncaglia (hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos) radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. El magistrado, por una cuestión de competencia territorial, derivó las actuaciones a su par de Paraná, Leandro Ríos.

El expediente pasó al fiscal Carlos García Escalada. El funcionario calificó de “grave” el incidente y solicitó la indagatoria de la mujer. Esta primera declaración se realizó el 3 de agosto de 2020 y la acusada prefirió guardar silencio. El juez Ríos resolvió procesarla el 14 de diciembre de ese año.

La defensa recurrió la determinación, pero la Cámara de Apelaciones de Paraná ratificó lo decidido por el magistrado el 29 de abril de 2021. Durante la instrucción se produjeron una serie de pruebas que incrementaron el grosor del expediente.

La acusada, en medio de la investigación, pidió declarar. En esa exposición confirmó que la cuenta desde la que se produjo la amenaza era de ella. Pero alegó que se la habían hackeado. Su defensa no presentó ningún elemento material para fundar el planteo.

Fue la Fiscalía la que pidió un peritaje de la cuenta. No se encontraron indicios que permitan sostener el argumento defensivo.

Troncoso está siendo representada por la Defensa Pública. Sus letrados pidieron el lunes el sobreseimiento por vulneración del plazo razonable. Candioti se opuso y el juez que intervendrá en el juicio, Sebastián Gallino, rechazó el planteo. Horas antes de que se produzca la audiencia, la Defensa interpuso un pedido de probation que se otorgó este viernes.

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