Sociedad

Brutal accidente en Villa Martelli: un auto corría una picada ilegal, perdió el control y atropelló a un joven

El incidente ocurrió en una de las calles dentro del predio de Tecnópolis donde se suelen juntar diferentes grupos para correr con sus autos. El herido fue trasladado a un hospital y está fuera de peligro

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Brutal accidente en Tecnópolis: un auto corría una picada ilegal, perdió el control y atropelló a un joven de 22 años

Un violento accidente se registró anoche en la localidad bonaerense de Villa Martelli cuando se estaba llevando a cabo una picada ilegal. Uno de los conductores perdió control de su vehículo y se fue contra el público que estaba presente, impactando contra un joven de 22 años que terminó herido.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el coche, un BMW color blanco, venía corriendo junto a otro vehículo cuando se fue para uno de los costados. Inmediatamente, impactó contra un chico que estaba allí.

Todo se desarrolló durante un encuentro clandestino de autos que se desarrolló durante la madrugada del domingo en un playón de Tecnópolis. Según informó Dario Zona Norte, se trata de un espacio habitualmente utilizado como estacionamiento, donde distintos grupos de jóvenes suelen reunirse junto a vehículos de gama media y alta para realizar maniobras ilegales. Testigos indicaron que, a menudo, estos encuentros se extienden hasta la madrugada y congregan a decenas de personas, tanto conductores como espectadores.

El momento en el que
El momento en el que el auto impactó contra uno de los espectadores

La dinámica de estas reuniones incluye la exhibición de autos deportivos y competencias de velocidad por tramos de la calle Balbín, en los alrededores del predio. Organizaciones vecinales y familiares de víctimas viales, como Madres del Dolor, han advertido en reiteradas oportunidades sobre el peligro que representan estas prácticas, sobre todo por su cercanía con la avenida General Paz y la falta de controles efectivos en la zona.

Esa noche, según reconstrucciones difundidas en redes sociales y luego replicadas por diferentes medios, uno de los conductores aceleró a fondo y, tras recorrer solo unos metros, perdió el control del auto al intentar un derrape. El vehículo, un BMW valuado en más de 75 mil dólares, terminó subiéndose a un cantero donde había varias personas observando, y embistió a una de ellas.

El joven atropellado, de 22 años y oriundo de Villa Bosch, quedó tendido en el suelo mientras se vivieron momentos de tensión entre los presentes. Algunos testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor descendió del vehículo y revisó los daños en la carrocería antes de acercarse al herido. Las imágenes del episodio rápidamente circularon por redes sociales y generaron conmoción entre los vecinos de la zona.

El conductor revisó los daños
El conductor revisó los daños en la carrocería antes de ver el estado de la víctima

El herido fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia al Hospital Houssay de Vicente López, donde los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves. De acuerdo con las fuentes del caso, el joven permaneció en observación y fue dado de alta horas después, sin que su vida corriera peligro.

El conductor del BMW, un joven de 25 años, resultó ileso. Los efectivos policiales del comando de patrullas de Villa Martelli y la comisaría local intervinieron de inmediato tras el incidente. Según informó el mismo medio, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo y quedó detenido en el lugar mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Horas más tarde, el joven recuperó la libertad, aunque quedó formalmente imputado en una causa judicial por lesiones y por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona a quienes participen u organicen carreras ilegales en la vía pública. La denuncia fue radicada en la Fiscalía del Oeste de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

El episodio volvió a poner en agenda la problemática de las picadas ilegales y las reuniones nocturnas de autos en la vía pública en el conurbano bonaerense. Vecinos de Villa Martelli denunciaron que las carreras se organizan casi todos los fines de semana en el playón de Tecnópolis, especialmente en horarios nocturnos, y reclamaron mayor presencia policial para evitar nuevas situaciones de riesgo.

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