El dirigente que le fracturó la naríz de un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán recibió prisión domiciliaria

Marcelo “Pichón” Segura, acusado de agredir al legislador de La Libertad Avanza, Federico Pelli, durante una entrega de donaciones en La Madrid, cumplirá el resto de la prisión preventiva en su domicilio bajo control electrónico y custodia policial sorpresiva, tras una decisión judicial basada en informes médicos

El juez que sigue la causa por el ataque al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, resolvió en una audiencia oral conceder el beneficio del arresto domiciliario a Marcelo “Pichón” Segura, acusado de haber agredido físicamente al legislador durante una visita a la ciudad de La Madrid, en el sur de Tucumán, el pasado 11 de marzo.

La medida, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, se fundamentó en informes médicos que dan cuenta de que Segura padece hipertensión y diabetes, condiciones por las cuales la prisión preventiva fue modificada. La fiscalía emitió dictamen favorable y no se opuso al pedido de la defensa.

La audiencia, llevada a cabo en la mañana de este martes, se centró en el pedido presentado por el abogado defensor de Segura, quien solicitó que el imputado continuara cumpliendo su detención en el domicilio fijado en la capital tucumana, bajo supervisión mediante tobillera electrónica. Hasta que se concrete la colocación del dispositivo, se dispuso la presencia de custodia policial sorpresiva en el mismo domicilio. El juez interviniente mantuvo el plazo de cuatro meses originalmente dispuesto para la medida de coerción, aunque bajo la nueva modalidad domiciliaria.

El Ministerio Público Fiscal no formuló oposición al planteo de la defensa, mientras que la querella, en representación del diputado nacional Pelli, manifestó su rechazo a la morigeración de la prisión preventiva. El magistrado, tras escuchar los argumentos de las partes, resolvió hacer lugar al pedido y dispuso que Segura permanezca detenido, pero ya no en una unidad carcelaria sino en su vivienda particular y bajo estricto control judicial.

Ocurrió en el acceso a la localidad de La Madrid, afectada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El agresor fue identificado y sería cercano al ministro del Interior de la provincia

La causa judicial, que sigue abierta, investiga el episodio ocurrido en la localidad tucumana de La Madrid cuando Pelli y otros dirigentes de La Libertad Avanza llegaron al lugar para entregar donaciones destinadas a familias afectadas por las inundaciones. De acuerdo con la acusación, luego de un intercambio verbal, Segura habría propinado un cabezazo en el rostro a Pelli, quien debió recibir atención médica y fue sometido a una cirugía por fracturas en la nariz. Los informes médicos incorporados a la causa confirmaron que el legislador sufrió traumatismo encefalocraneano y nasal, lesiones que motivaron una observación hospitalaria y una intervención quirúrgica posterior.

En la audiencia de formulación de cargos celebrada tras el hecho, Segura fue imputado por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía y se dictó su prisión preventiva con traslado inmediato al penal de Benjamín Paz, una unidad penitenciaria recientemente inaugurada en la provincia.

El fiscal interviniente, Miguel Varela, fundamentó la solicitud de la medida restrictiva en la existencia de riesgos procesales y la necesidad de garantizar el avance de la investigación, particularmente con la identificación de posibles partícipes y la recuperación de un teléfono móvil que el acusado declaró haber perdido durante el incidente.

De acuerdo con fuentes del caso consultadas por Infobae, la agresión se produjo cuando el grupo de legisladores y dirigentes libertarios intentaba atravesar la ruta 157 para llegar a la localidad afectada por el desborde de los ríos Marapa y San Francisco, contexto en el cual un contingente encabezado por Segura les impidió el paso. El intercambio se volvió tenso y, según se observa en videos difundidos en redes sociales y confirmados por las partes, Pelli le preguntó “¿Quién sos vos para dejar pasar?” antes de recibir el golpe que le provocó fractura nasal y una hemorragia.

Así fue el traslado de "Pichón" Segura al penal de Benjamín Paz

La defensa de Segura argumentó que la solicitud de arresto domiciliario se apoyó en informes médicos actualizados, que dan cuenta de un cuadro de diabetes e hipertensión que complicaría su permanencia en un establecimiento penitenciario. El beneficio otorgado incluye la prohibición de salir de la vivienda, monitoreo electrónico y custodia policial hasta la colocación efectiva de la tobillera.

La querella, representada por el abogado Juan Colombres Garmendia, reiteró ante el juez su desacuerdo con la flexibilización de la medida y sostuvo que la gravedad de las lesiones sufridas por Pelli justificaba la continuidad de la prisión preventiva en un penal.

Por su parte, la fiscalía, que había acompañado la prisión preventiva en etapas anteriores, no se opuso a la modificación solicitada por la defensa.

La investigación penal continúa, mientras persiste la imputación por lesiones graves agravadas contra Segura, cuya situación judicial seguirá sujeta a la evolución de los trámites procesales. La Justicia deberá determinar si existen otras personas involucradas o responsables en el incidente y avanzar en el esclarecimiento total del caso.