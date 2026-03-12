Quién es el hombre que le pegó un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán

Ocurrió en el acceso a la localidad de La Madrid, afectada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El agresor fue identificado y sería cercano al ministro del Interior de la provincia

Luego de que un hombre agrediera a un legislador de La Libertad Avanza (LLA) cuando intentaba ingresar a una localidad de Tucumán afectada por inundaciones, comenzaron a conocerse más detalles sobre el agresor.

El hombre que le dio el cabezazo al diputado Federico Pelli -que puede verse con claridad en el video que encabeza la nota- fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”.

En sus redes sociales figura como residente de San Miguel de Tucumán y señala haber estudiado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), aunque no precisó qué carrera cursó ni si la finalizó.

Según informaron medios locales, su defensa está a cargo del abogado Ernesto Baaclini, quien aseguró que está “arrepentido” por lo ocurrido y sostuvo que el hecho se produjo en el marco de una discusión previa. De acuerdo con su versión, la agresión no habría sido planificada.

Se conocieron más imágenes del agresor.

El diario La Gaceta informó que la investigación quedó a cargo del fiscal Miguel Varela. Por su parte, Pelli fue sometido a una revisión por parte de un médico forense para establecer la magnitud de las lesiones sufridas. En ese marco, no se descarta que Segura sea imputado por lesiones graves. La audiencia judicial está prevista para el viernes.

El mismo medio también señaló que Segura tendría vínculos con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. Según esas versiones, trabajaría como personal de seguridad en dependencias del área. Además, figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con última liquidación de haberes registrada en febrero pasado.

Segura fue vinculado con el ministro del Interior.

El episodio

Todo se produjo cuando el diputado libertario intentaba acceder a la localidad de La Madrid, en el sur de la provincia de Tucumán, para brindar asistencia por las inundaciones que afectaron a la ciudad.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo:“¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando.

De acuerdo a lo que señalaron los médicos que atendieron al diputado, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedó en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.

Marcelo Segura, alias "Pichón"

En un comunicado que lanzó el espacio libertario local, denunciaron su vínculo con Monteros. Cerca de la medianoche el funcionario usó la red social X para referirse al episodio, con un escueto mensaje: “Repudio la agresión sufrida por el diputado nacional @pellifederico. La violencia nunca puede ser el camino en democracia". Y aprovechó el momento para recordar la difícil situación que atraviesa la provincia por las inundaciones".

A su vez, desde LLA señalaron que ya iniciaron las denuncias correspondientes, tanto contra el funcionario como contra el hombre señalado como autor del ataque.

Uno de los primeros en hacerse eco de las imágenes fue el presidente Javier Milei que posteó: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”.

El defensor de Segura sostuvo que este se encuentra "arrepentido"

En un comunicado que publicó el bloque de diputados libertarios, repudiaron la agresión y señalaron: “El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia. Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, compartió las imágenes en redes sociales y señaló: "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli. En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

Todo ocurrió en la entrada de la localidad de La Madrid, una de las más afectadas por las fuertes lluvias que afectaron a gran parte del norte argentino en las últimas horas. De hecho, muchas familias se vieron en la obligación de autoevacuarse y esperar en la ruta mientras siguen creciendo los ríos Marapa y San Francisco. La localidad está ubicada a aproximadamente 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo.