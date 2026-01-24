Tragedia vial en La Pampa: un sistema hidráulico se soltó de un camión grúa y mató al intendente de Quehué

Con este accidente, Nazareno Otamendi se convirtió en la primera víctima vial en ruta de 2026 en La Pampa

Nazareno Cruz Otamendi, intendente de Quehué, en la provincia de La Pampa, murió este sábado tras un accidente vial ocurrido en el kilómetro 285 de la ruta provincial 18, mientras viajaba en automóvil junto a su esposa y dos hijos rumbo a la costa atlántica.

El accidente se desencadenó luego de que el camión, que había partido desde San Pedro (provincia de Buenos Aires) con destino a Casa de Piedra, hizo escala en Ataliva Roca. Al momento del choque, transitaba sin carga, según fuentes policiales.

A las 05:55, el centro de emergencias recibió el aviso. Cuando llegaron los primeros agentes, encontraron a personal sanitario de Ataliva Roca en el lugar. El doctor Joao Taborda confirmó la muerte del intendente.

El cuerpo de Nazareno Otamendi yacía en el asiento del conductor, sin signos vitales. La Fiat Strada blanca había quedado detenida sobre la banquina sur de la ruta provincial. El frente del vehículo apuntaba hacia el este. El impacto era visible: el lado izquierdo, correspondiente al conductor, presentaba daños extensos. El parabrisas, astillado.

Su mujer, Pamela Sieira, estaba sentada a un costado, ilesa. Su relato fue directo: “Venía manejando Nazareno. Después de pasar un camión, algo golpeó por lo cual en ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina“. Y llamó al 101 para pedir auxilio.

La inspección inicial reveló el motivo: un gran objeto metálico, uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja, impactó en el área frontal del lado del conductor. El asiento del acompañante, manchado de fragmentos de vidrio. No había señales de frenadas extensas ni maniobras bruscas en la calzada.

Detrás de la Strada circulaba otro vehículo. Lucas Emanuel Beloqui conducía un Chevrolet Onix acompañado por su esposa, Melisa Sieira, y su hija de once años. Al ser interrogado, describió la secuencia: “Vi humo sobre el asfalto. De pronto, un fierro apareció en medio de la ruta. No pude esquivarlo”. Su auto terminó en la banquina norte, también con el frente orientado al este.

La camioneta Fiat Strada que fue impactada por el sistema hidráulico de un camión (Policía de La Pampa)

A pocos kilómetros, la policía localizó un camión Ford Cargo 1723. El chofer, Roberto Antonio Fernández, viajaba de este a oeste por la misma ruta, remolcando una grúa con la inscripción de JMG vial S.A. Los agentes detectaron el faltante de un hidráulico en la base izquierda de la grúa. El camión no presentaba daños evidentes, pero en la plataforma, el sistema hidráulico estaba incompleto.

La fiscalía a cargo del Dr. David López ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo. Se solicitó intervención de la Agencia de Investigación Científica de General Acha.

Sieira fue trasladada, junto a sus hijos, a la posta sanitaria de Quehué. No tenía lesiones visibles, pero seguía en estado de shock. “Solo recuerdo el golpe. Tomé el volante y logré sacar el auto. Nazareno no reaccionaba”, repitió ante los agentes.

La secuencia de los hechos resultaba nítida: el camión circulaba en sentido contrario al de la camioneta. El hidráulico se desprendió y quedó sobre la ruta. Primero impactó contra la Fiat Strada; minutos después, el Chevrolet Onix también lo embistió.

El conductor del camión declaró ante la Policía que desconocía el desprendimiento de la pieza: “No sentí nada raro. Recién me avisaron cuando me detuvieron.” La Fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos y el peritaje completo de la grúa.

Veterinario de profesión y dirigente de la Unión Cívica Radical, Otamendi asumió la intendencia en 2023 vía Juntos por el Cambio

Por su parte, la Agencia de Investigación Científica relevó pruebas en el lugar. Fotografías, mediciones de distancia y restos del hidráulico fueron documentados. El informe preliminar estableció que la pieza metálica tenía un peso superior a los 40 kilogramos y una longitud de más de un metro.

La intervención del personal médico y policial fue inmediata. El área permaneció cerrada durante más de dos horas. Los técnicos buscaron huellas y revisaron el sistema de sujeción de la grúa.

El conductor del camión permanece demorado, bajo la figura de homicidio culposo, en General Acha para avanzar en la causa, aunque desde la Policía de La Pampa afirmaron al diario La Arena que “no se constató intención de abandonar la escena”.

En respuesta al hecho, las autoridades cortaron los accesos de la ruta nacional 35 a la provincial 18 y de la nacional 152 a la provincial 9.

Veterinario de profesión y dirigente de la Unión Cívica Radical, Otamendi era conocido por su lazo con el campo y su gusto por la fotografía. Además, era hijo del jinete Rafael Otamendi. Había asumido la intendencia, bajo Juntos por el Cambio, en 2023.

El gobernador Zilliotto se despidió en su cuenta de X del intendente de Quehué (@ZiliottoDiego)

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, a través de su cuenta en X, despidió al intendente: "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento".