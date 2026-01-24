Sociedad

Tragedia vial en La Pampa: un sistema hidráulico se soltó de un camión grúa y mató al intendente de Quehué

Nazareno Cruz Otamendi falleció esta mañana en un accidente ocurrido en la ruta provincial 18, mientras iba de vacaciones con su familia. El funcionario perdió el conocimiento y su esposa tomó el control de la camioneta en la que viajaban

Guardar
Con este accidente, Nazareno Otamendi
Con este accidente, Nazareno Otamendi se convirtió en la primera víctima vial en ruta de 2026 en La Pampa

Nazareno Cruz Otamendi, intendente de Quehué, en la provincia de La Pampa, murió este sábado tras un accidente vial ocurrido en el kilómetro 285 de la ruta provincial 18, mientras viajaba en automóvil junto a su esposa y dos hijos rumbo a la costa atlántica.

El accidente se desencadenó luego de que el camión, que había partido desde San Pedro (provincia de Buenos Aires) con destino a Casa de Piedra, hizo escala en Ataliva Roca. Al momento del choque, transitaba sin carga, según fuentes policiales.

A las 05:55, el centro de emergencias recibió el aviso. Cuando llegaron los primeros agentes, encontraron a personal sanitario de Ataliva Roca en el lugar. El doctor Joao Taborda confirmó la muerte del intendente.

El cuerpo de Nazareno Otamendi yacía en el asiento del conductor, sin signos vitales. La Fiat Strada blanca había quedado detenida sobre la banquina sur de la ruta provincial. El frente del vehículo apuntaba hacia el este. El impacto era visible: el lado izquierdo, correspondiente al conductor, presentaba daños extensos. El parabrisas, astillado.

Su mujer, Pamela Sieira, estaba sentada a un costado, ilesa. Su relato fue directo: “Venía manejando Nazareno. Después de pasar un camión, algo golpeó por lo cual en ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina“. Y llamó al 101 para pedir auxilio.

La inspección inicial reveló el motivo: un gran objeto metálico, uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja, impactó en el área frontal del lado del conductor. El asiento del acompañante, manchado de fragmentos de vidrio. No había señales de frenadas extensas ni maniobras bruscas en la calzada.

Detrás de la Strada circulaba otro vehículo. Lucas Emanuel Beloqui conducía un Chevrolet Onix acompañado por su esposa, Melisa Sieira, y su hija de once años. Al ser interrogado, describió la secuencia: “Vi humo sobre el asfalto. De pronto, un fierro apareció en medio de la ruta. No pude esquivarlo”. Su auto terminó en la banquina norte, también con el frente orientado al este.

La camioneta Fiat Strada que
La camioneta Fiat Strada que fue impactada por el sistema hidráulico de un camión (Policía de La Pampa)

A pocos kilómetros, la policía localizó un camión Ford Cargo 1723. El chofer, Roberto Antonio Fernández, viajaba de este a oeste por la misma ruta, remolcando una grúa con la inscripción de JMG vial S.A. Los agentes detectaron el faltante de un hidráulico en la base izquierda de la grúa. El camión no presentaba daños evidentes, pero en la plataforma, el sistema hidráulico estaba incompleto.

La fiscalía a cargo del Dr. David López ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo. Se solicitó intervención de la Agencia de Investigación Científica de General Acha.

Sieira fue trasladada, junto a sus hijos, a la posta sanitaria de Quehué. No tenía lesiones visibles, pero seguía en estado de shock. “Solo recuerdo el golpe. Tomé el volante y logré sacar el auto. Nazareno no reaccionaba”, repitió ante los agentes.

La secuencia de los hechos resultaba nítida: el camión circulaba en sentido contrario al de la camioneta. El hidráulico se desprendió y quedó sobre la ruta. Primero impactó contra la Fiat Strada; minutos después, el Chevrolet Onix también lo embistió.

El conductor del camión declaró ante la Policía que desconocía el desprendimiento de la pieza: “No sentí nada raro. Recién me avisaron cuando me detuvieron.” La Fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos y el peritaje completo de la grúa.

Veterinario de profesión y dirigente
Veterinario de profesión y dirigente de la Unión Cívica Radical, Otamendi asumió la intendencia en 2023 vía Juntos por el Cambio

Por su parte, la Agencia de Investigación Científica relevó pruebas en el lugar. Fotografías, mediciones de distancia y restos del hidráulico fueron documentados. El informe preliminar estableció que la pieza metálica tenía un peso superior a los 40 kilogramos y una longitud de más de un metro.

La intervención del personal médico y policial fue inmediata. El área permaneció cerrada durante más de dos horas. Los técnicos buscaron huellas y revisaron el sistema de sujeción de la grúa.

El conductor del camión permanece demorado, bajo la figura de homicidio culposo, en General Acha para avanzar en la causa, aunque desde la Policía de La Pampa afirmaron al diario La Arena que “no se constató intención de abandonar la escena”.

En respuesta al hecho, las autoridades cortaron los accesos de la ruta nacional 35 a la provincial 18 y de la nacional 152 a la provincial 9.

Veterinario de profesión y dirigente de la Unión Cívica Radical, Otamendi era conocido por su lazo con el campo y su gusto por la fotografía. Además, era hijo del jinete Rafael Otamendi. Había asumido la intendencia, bajo Juntos por el Cambio, en 2023.

El gobernador Zilliotto se despidió
El gobernador Zilliotto se despidió en su cuenta de X del intendente de Quehué (@ZiliottoDiego)

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, a través de su cuenta en X, despidió al intendente: "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento".

Temas Relacionados

Accidente vialNazareno Cruz OtamendiLa PampaUnión Cívica RadicalSergio ZiliottoQuehuéGeneral AchaintendenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mendoza: se arrojó a un canal para salvar a su hermano de 5 años, pero la corriente lo succionó y ahora está en terapia intensiva

Un adolescente de 13 años arriesgó su vida para rescatar al niño. Estuvo 10 minutos bajo el agua y tuvo que recibir descargas eléctricas para recuperar el pulso. Quedó internado en el Hospital Notti

Mendoza: se arrojó a un

Preocupación y misterio en La Plata por una mujer de 30 años que está desaparecida desde Navidad

Yanina Correa fue vista por última vez a fines de diciembre. Sus allegados piden que no dejen de buscarla. Su novio, con quien convivía, tampoco aparece

Preocupación y misterio en La

Tras confirmar las lesiones cerebrales y cervicales, volverán a operar a Bastián

Así lo informó su familia en redes sociales. En un posteo, informaron que el menor herido en La Frontera será sometido este sábado a una nueva cirugía en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

Tras confirmar las lesiones cerebrales

Incendios en Chubut: sin pronóstico de lluvias, se complica el panorama en Villa Lago Rivadavia y Puerto Patriada

El fuego, que ya arrasó unas 35 mil hectáreas, está contenido en su avance, aunque los focos siguen activos. Los vientos de hoy y mañana podrían complicar el trabajo de los brigadistas

Incendios en Chubut: sin pronóstico

Ataque grupal en La Plata: una de las detenidas tenía antecedentes por golpear a su hijo de 2 años

La joven tenía 17 años, cuando fue grabada mientras maltrataba a su hijo. El menor quedó a resguardo de un hogar para niños

Ataque grupal en La Plata:
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

“¿En serio me estás preguntando eso?”: el cruce de Diego Simeone con un periodista ante una consulta por Julián Álvarez

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

La agenda del sábado en el Torneo Apertura: Racing visitará a Gimnasia en La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano

TELESHOW
La foto retro que Mauro

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren en Roma un santuario

Descubren en Roma un santuario de Hércules de hace 2.400 años

Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”

Más de 300,000 salvadoreños ya acceden gratis a cursos de la plataforma Certifícate impulsada por el Gobierno

El creador de Hannah Montana salió a desmentir una posible inspiración en la película de Lizzie McGuire

Científicos argentinos convierten residuos de yerba mate en una alternativa al petróleo