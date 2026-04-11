La Fragata Libertad iniciará este sábado su 54° viaje de instrucción

Unos 45 estudiantes se encontrarán a bordo del buque.

Este sábado al mediodía zarpará nuevamente la Fragata Libertad desde el puerto de Buenos Aires: partirá a las 13 horas para iniciar un extenso recorrido que se prolongará hasta fines de septiembre. El itinerario incluirá una escala en Estados Unidos, donde participará de las celebraciones por los 250 años de su independencia.

El 54° Viaje de Instrucción estará al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, secundado por el capitán de fragata Juan Cruz Granja.

La partida tendrá lugar en el Apostadero Naval Buenos Aires, desde donde zarparán más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos e invitados especiales tanto de otras fuerzas como del ámbito civil. También formarán parte de la travesía los guardiamarinas en comisión -estudiantes de la Armada-, quienes serán evaluados a lo largo de todo el viaje y, si cumplen satisfactoriamente con las tareas asignadas, obtendrán su graduación.

Aunque los alumnos son el centro de los entrenamientos, dentro del barco todo el personal trabaja constantemente y en diversas tareas: el cocinero puede ser el mismo que luego vaya a izar las velas o a utilizar los cañones y cada uno debe lavar su propia ropa y hacer su cama diariamente.

Si bien tienen sus espacios separados y con mayores comodidades, los oficiales y suboficiales también van alternando tareas para garantizar la operación durante la navegación, aunque en estos casos es común que tengan especialidades.

El buque zarpará a las 13 horas de este sábado (Maximiliano Luna)

En cuanto a los estudiantes, en esta oportunidad son un total de 45, provenientes de las promociones 155° del Escalafón Comando Naval (que se centran en la navegación), 90° de Infantería de Marina (focalizado en el manejo de las armas) y 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia (abocados más a las cuestiones administrativas, de suministro y contabilidad).

El grupo fue dividido en dos facciones: mientras una recibe clases académicas (con materias como Introducción al Planeamiento Naval; Reglamentación y Doctrina Naval; Comunicaciones Navales; y Ética Pública y Transparencia Institucional), la otra transita por los distintos cargos de la unidad; luego se intercambiarán los roles.

Cabe destacar que 30 civiles podrán acompañar el cortejo naval de despedida gracias a un sorteo en la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina.

El itinerario

La travesía, con una duración estimada de cinco meses y ocho días, recorrerá un itinerario internacional centrado en la costa este de América.

Tiene como primer destino la ciudad de Fortaleza, en Brasil, donde hará escala del 1 al 5 de mayo. Luego, el buque escuela visitará varios puertos de Estados Unidos: New Orleans del 28 de mayo al 1 de junio, Norfolk del 19 al 24 de junio, Baltimore del 25 de junio al 1 de julio, New York del 4 al 8 de julio y Boston del 11 al 16 de julio.

30 civiles podrán acompañar el cortejo naval de despedida (Maximiliano Luna)

Será en la Gran Manzana donde el buque participará de los actos conmemorativos por los 250 años de la independencia de ese país, ocasión en la que se encontrará con flotas de guerra provenientes de distintas partes del mundo. Allí tendrá lugar el denominado “Sail 250”, una regata en la que numerosos navíos de diversas nacionalidades exhibirán sus capacidades y permanecerán abiertos al público.

El recorrido continúa en Kingston, Jamaica, del 1 al 5 de agosto, seguido por San Juan, Puerto Rico, del 9 al 13 de agosto y Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 10 de septiembre. La travesía concluye con una parada en Rada La Plata los días 17 y 18 de septiembre y el regreso a Buenos Aires el 19 de septiembre.

En cada parada, las autoridades de la fragata ofrecerán un servicio de almuerzo o cena para los representantes diplomáticos locales, en los que se ofrecen productos nacionales como dulce de leche o vino.