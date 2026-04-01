La Fragata Libertad participará de los actos por los 250 años de la independencia de EEUU: cómo será la misión

La Fragata visitará los Estados Unidos (Fotos: Maximiliano Luna)

El próximo 11 de abril, en un nuevo gesto de acercamiento geopolítico con los Estados Unidos, el presidente Javier Milei le dará la orden de zarpada a la Fragata Libertad que, en el marco de un nuevo viaje de instrucción, participará de los actos por los 250 años de la independencia de ese país, donde se encontrará con flotas de guerra de todas partes del mundo.

El evento central se desarrollará en Nueva York, por lo que el buque escuela tiene la misión de llegar hasta ese puerto antes del próximo 4 de julio, fecha en la que se realizan las celebraciones, aunque también recorrerá otras cuatro ciudades norteamericanas.

En ese lugar se hará el denominado “Sail 250″, una regata en la que varios navíos de diferentes nacionalidades mostrarán sus capacidades y estarán abiertas al público.

El histórico barco, que presta servicio desde 1963 de manera ininterrumpida, partirá esta vez al mando del Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, quien estará secundado por el Capitán de Fragata Juan Cruz Granja.

El barco zarpará el 11 de abril

A bordo estarán más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos, invitados especiales de otras fuerzas, y también del sector civil, y los guardamarinas en comisión, que son los estudiantes de la Armada que estarán durante todo el viaje siendo evaluados y, si culminan con éxito las tareas asignadas, se graduarán.

Pero, además, Armada Argentina anunció un sorteo para acompañar la zarpada de la fragata ARA “Libertad”. La iniciativa busca acercar a la comunidad a las actividades de la Institución y brindar la posibilidad de participar de uno de los momentos más significativos del calendario naval: la partida del Buque Escuela hacia su nueva navegación de instrucción.

Quienes deseen participar deberán seguir la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina @ArmadaArgentinaOf, indicar “me gusta” en la publicación del sorteo https://www.instagram.com/p/DWloX6VlTPV/ y etiquetar a la persona con la que desearían compartir la experiencia. Ambos usuarios deberán cumplir con la condición de seguir la cuenta institucional.

Aunque los alumnos son el centro de los entrenamientos, dentro del barco todo el personal trabaja constantemente y en diversas tareas: el cocinero puede ser el mismo que luego vaya a izar las velas o a utilizar los cañones y cada uno debe lavar su propia ropa y hacer su cama diariamente.

Aunque tienen sus espacios separados y con mayores comodidades, los oficiales y suboficiales también van alternando tareas para garantizar la operación durante la navegación, si bien en estos casos es común que tengan especialidades.

En la fragata cuentan con un área de salud, con quirófano incluido

En cuanto a los estudiantes, en esta oportunidad son un total de 45, provenientes de las promociones 155° del Escalafón Comando Naval (que se centran en la navegación), 90° de Infantería de Marina (focalizado en el manejo de las armas) y 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia (abocados más a las cuestiones administrativas, de suministro y contabilidad)

El grupo fue dividido en dos facciones: mientras una recibe clases académicas (con materias como Introducción al Planeamiento Naval; Reglamentación y Doctrina Naval; Comunicaciones Navales; y Ética Pública y Transparencia Institucional), la otra transita por los distintos cargos de la unidad; luego se intercambiarán los roles.

La Fragata Libertad zarpa desde Buenos Aires el 11 de abril y tiene previsto un extenso itinerario internaciona, el cual tiene como primer destino la ciudad de Fortaleza, en Brasil, donde hará escala del 1 al 5 de mayo.

El personal ya se está preparando para el viaje

Luego, el buque escuela visitará varios puertos de Estados Unidos: New Orleans del 28 de mayo al 1 de junio, Norfolk del 19 al 24 de junio, Baltimore del 25 de junio al 1 de julio, New York -donde se harán los festejos independentistas- del 4 al 8 de julio y Boston del 11 al 16 de julio.

El recorrido continúa en Kingston, Jamaica, del 1 al 5 de agosto, seguido por San Juan, Puerto Rico, del 9 al 13 de agosto y Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 10 de septiembre. La travesía concluye con una parada en Rada La Plata los días 17 y 18 de septiembre y el regreso a Buenos Aires el 19 de septiembre.

En cada parada, las autoridades de la fragata ofrecerán un servicio de almuerzo o cena para los representantes diplomáticos locales, en los que se ofrecen productos nacionales como dulce de leche o vino.

Algunas historias de los guardamarinas que se embarcarán en este viaje

Thamara Kendia Polo accedió a la Escuela Naval Militar de la Argentina tras obtener una beca luego de haber sido el promedio más alto de su promoción en Haití y cumplir con los requisitos establecidos.

La adaptación al idioma español fue un paso clave en su integración, pero es un área que sigue perfeccionando constantemente: “Estoy aprendiendo con mis compañeros, que me ayudan bastante. Antes, durante mi formación en Haití, tuve formación también en la escuela, donde tenemos a este idioma como materia y allí había algunos mexicanos, pero con mis compañeros aprendí más”, explicó.

Thamara Polo, becaria de Haití

En cuanto a su experiencia en la Argentina, Polo destacó el impacto de la vida cotidiana y la cultura local y destacó haber “visitado muchas provincias como Salta, Misiones” durante su paso por este país, que remarcó que le “gustó mucho”.

“Lo que me brinda la escuela, más que nada es la camaradería, la paciencia que uno tiene que tener, el coraje. Yo soy infante de marina y es fundamental el coraje que uno tiene que tener frente a diversas situaciones o desafíos”, sostuvo. Además, resaltó la actitud de sus colegas: “Por más que las cosas vayan bien o vayan mal, siempre tienen una actitud alegre, eso sí”.

Por su parte, la guardamarina en comisión Milagros García, de 22 años y oriunda de Puerto Madryn, Chubut, se prepara para embarcarse con entusiasmo y sentido de responsabilidad, luego de haber superado los primeros cuatro años en la Escuela Naval Militar.

La guardamarina en comisión García, oriunda de Puerto Madryn

“Estamos esperando y organizando todo para ya zarpar el 11 de abril. Es una experiencia única. Es el tiempo más largo que voy a estar tan lejos de mi familia. Lo más lejos que nos vamos a ir es a Estados Unidos y el viaje dura aproximadamente cinco o seis meses. Así que sí, es la primera vez que nos vamos tanto tiempo”, compartió.

El grupo de aspirantes, integrado por 45 personas, ha desarrollado un fuerte vínculo tras convivir durante toda la carrera. “Vivimos juntos, comemos, dormimos, así que nos conocemos un montón”, describió García.

La tripulación también cuenta con invitados de otras fuerzas y diferentes escalafones, lo que convierte esta travesía en una instancia de integración profesional. “Durante los cinco meses se va a ir haciendo ese trabajo en equipo, que es muy importante”, puntualizó.

Área de descanso y comedor de los guardamarinas en comisión

La futura oficial naval tiene claros sus objetivos a bordo: “Nuestra misión es terminar de afianzar todos los conocimientos que tenemos en la escuela, la materia de navegación es la más importante. En el buque vamos a cubrir guardia en el puente, trabajar en la carta náutica como un oficial, ser comandante de guardia y pasar por los distintos departamentos”.

Respecto a sus aspiraciones personales, manifestó: “Una vez que me egrese, me gustaría hacer el curso de aviadora naval. Si por alguna razón eso no se da, mi sueño siempre fue navegar. Yo soy de Puerto Madryn, una ciudad costera, y siempre me gustó el mar. Es una de las razones por las que entré. Aparte acá un día no es igual al otro, se hacen actividades siempre distintas y esa fue una de las razones por las que entré”.

*Fotos: Maximiliano Luna