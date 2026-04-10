Cerrarán el Paso Cristo Redentor por condiciones climáticas: a partir de qué hora se corta el tránsito

Cerraron el Paso Cristo Redentor por mal tiempo y nevadas en la alta montaña

El Paso Internacional Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, permanecerá cerrado de forma preventiva desde las 16:00 de este viernes 10 de abril. Esta interrupción se debe a condiciones meteorológicas adversas en alta montaña y afectará la circulación de todo tipo de vehículos para garantizar la seguridad vial.

La reapertura del corredor fronterizo quedará supeditada a la mejora del clima y a una evaluación técnica de la calzada por parte de los organismos viales de ambos países, añadió la coordinación del sistema integrado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un marcado descenso de la temperatura y probabilidad de nevadas en la zona de alta montaña. Para este viernes, el organismo previó temperaturas mínimas de hasta -6°C (21°F) y máximas que no superan los 5°C (41°F) en localidades como Las Cuevas.

Además, el SMN emitió alertó las nevadas estar aompañadas de fuerte lluvia, factores que complican el tránsito y aumentan la posibilidad de congelamiento en la calzada. Ante este pronóstico de inestabilidad climática de la zona, las autoridades recomiendan a quienes planean viajar hacia la alta montaña consultar previamente los canales de información oficiales para conocer el estado actualizado del paso. Teniendo en cuenta que cientos de camiones y vehículos particulares cruzan la frontera terrestre de Chile y Argentina, la medida obliga a reprogramar viajes y buscar rutas alternativas.

Así estará el clima en Las Cuevas, Mendoza desde el viernes 10 de abril según el Servicio Meteorológico Nacional

Las autoridades recomendaron consultar el estado de otros pasos fronterizos, como el Pehuenche, que permanece habilitado entre las 8:00 y las 19:00, aunque también presenta restricciones por obras viales. Además, como parte del operativo, se adelantará el corte de tránsito en Uspallata a las 14:00 horas y en Guardia Vieja a las 13:00 horas de Chile, según lo dispuesto por las autoridades fronterizas.

El Sistema Integrado Cristo Redentor mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y de la ruta, en coordinación con la Dirección Nacional de Fronteras y entidades chilenas. La reapertura del corredor se evaluará de acuerdo a la evolución del clima y tras verificar el estado de la calzada.

Según Los Andes, el corte se realiza de manera preventiva y sin plazo definido para su finalización. En temporadas de otoño e invierno, la alta montaña suele registrar cierres temporales por fenómenos similares, lo que impacta en la logística regional y genera complicaciones a sectores vinculados al comercio exterior.

El comunicado oficial del cierre

El cierre del Paso Cristo Redentor destaca la vulnerabilidad de los pasos fronterizos de alta montaña ante eventos climáticos severos. Organismos técnicos de ambos países continúan evaluando la situación y coordinan acciones para restablecer el tránsito cuando la seguridad lo permita. Mientras, el SMN mantiene vigentes las alertas por nevadas y bajas temperaturas en toda la franja cordillerana, con pronósticos de continuidad de las condiciones adversas al menos hasta el sábado.

El comunicado por el cierre del Paso Cristo Redentor este viernes (Fuente: @VALLEOVA)

Durante la mañana de este viernes, el estado de los pasos internacionales fue actualizado por el Gobierno de Mendoza. En su último parte, la entidad informó que el Paso Cristo Redentor permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos y que la decisión se adoptó tras el análisis conjunto de los equipos de frontera y vialidad. El reporte destaca la persistencia de condiciones meteorológicas desfavorables, con nevadas y viento blanco en la zona, lo que impide garantizar la seguridad de los viajeros.

El parte oficial también recordó que otros pasos como Pehuenche y Vergara se encuentran habilitados, aunque sujetos a condiciones climáticas cambiantes. Según el informe de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, el pronóstico prevé temperaturas mínimas bajo cero y posibilidad de nevadas para las próximas horas, mientras que recomendó a la población seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del gobierno provincial y de organismos nacionales como el Servicio Meteorológico Nacional.

Cerrarán el Paso Cristo Redentor como manera preventiva por mal clima