Cambio de horario en Chile: cómo afecta a quienes cruzan por el Paso Cristo Redentor

Las autoridades pidieron revisar la diferencia horaria, sobre todo, para completar trámites migratorios

Desde este domingo, Chile implementará el cambio de huso horario habitual de cada año con lo que habrá una diferencia de una hora respecto de Argentina. Ese cambio impactará en los diferentes cruces fronterizos que comparten ambos países.

El ajuste horario en Chile, que implica atrasar una hora los relojes, marcará esa diferencia horaria con Argentina, según informó la Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor. Por este motivo, las autoridades recomendaron a los usuarios verificar el huso horario vigente en cada país antes de programar su cruce, con el objetivo de evitar inconvenientes.

Al mismo tiempo, la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor, dependiente del Ministerio del Interior, confirmó que las oficinas migratorias mantendrán su funcionamiento habitual durante las 24 horas hasta el 1 de junio. No obstante, reiteraron que este cambio horario no alterará la operatividad del paso hasta esa fecha, cuando comenzarán a regir las restricciones horarias correspondientes al invierno.

En el caso del Paso Pehuenche, el cambio de horario sí tendrá impacto en los horarios de apertura y cierre. Según la información publicada por MDZ Online, las autoridades especificaron que la salida de Argentina será posible de 9 a 18 (hora argentina) y de 8 a 17 (hora chilena). Por su parte, el ingreso a Argentina podrá realizarse de 9 a 19 (hora argentina) y de 8 a 18 (hora chilena).

El huso horario de Chile se atrasará una hora en comparación al argentino

Cómo estará el clima esta semana en el Paso Cristo Redentor

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo se esperan condiciones meteorológicas inestables, con una mínima de -2 grados y una máxima de 10 grados.

El cielo permanecerá algo nublado durante toda la jornada, mientras que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 30 km/h, con la posibilidad de ráfagas intensas de hasta 78 km/h a partir de la tarde y durante la noche. Asimismo, no habrá ninguna alerta activa en el área.

De la misma manera, anunciaron que la región experimentará un descenso notable de las temperaturas a lo largo de la semana. Las mínimas irán bajando de los -3 grados hasta alcanzar los -5 grados hacia el viernes, mientras que las máximas oscilarán entre los 4 grados y los 2 grados.

Estas condiciones podrían afectar tanto a los viajeros como a la logística en el corredor internacional. Por este motivo, se recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones climáticas, sobre todo, en las horas previas a emprender el viaje.

Así será el estado del clima en la semana entrante (SMN)

Respecto a la variabilidad en las condiciones del cielo, el organismo meteorológico indicó que alternará etapas de despeje con intervalos de nubosidad. No obstante, el informe aseguró que la presencia de vientos fuertes podría ocasionar reducción en la visibilidad, especialmente en horas vespertinas y nocturnas, cuando la velocidad de las ráfagas podría alcanzar los 50 km/h.

Cayó la cantidad de turistas argentinos que eligen vacacionar en Chile

La continua baja en la cotización del dólar en Chile afectó la conveniencia para los turistas argentinos que eligieron a ese país como destino de vacaciones en 2026. De acuerdo con Diario Mendoza, esta tendencia encareció el costo de productos y servicios para quienes viajan a ciudades como Viña del Mar o La Serena.

El descenso del tipo de cambio significó que, al medir los precios en dólares, los productos resultan más costosos. Por ejemplo, un artículo que cuesta 400.000 pesos chilenos, equivalente a US$ 421 en febrero de 2025 con un dólar a 950 pesos chilenos, hoy ronda los US$ 470.

Este cambio reflejó el impacto del fortalecimiento del peso chileno reflejado luego de la victoria presidencial de José Antonio Kast en diciembre pasado, lo que generó mejores expectativas en los mercados. Además, los máximos históricos del cobre, principal producto de exportación de Chile, incrementaron el flujo de divisas y sostuvieron el tipo de cambio.