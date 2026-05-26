La Facultad de Economía de la UBA será sede de un evento sobre innovación sostenible

El fotógrafo Nicolás Marín será uno de los participantes del evento.

La Universidad de Buenos Aires será sede en los próximos días de un encuentro centrado en tecnología, innovación y sostenibilidad. Se trata de “Será Sustentable”, una iniciativa impulsada por la Facultad de Ciencias Económicas.

Esta cuarta edición contará con la participación de invitados destacados como Nicolás Marín, reconocido por su trabajo vinculado a la conservación ambiental y embajador de la ONU, y Alan Daitch, emprendedor tech y speaker especializado en inteligencia artificial.

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El evento se desarrollará este jueves 28 de mayo, de 9 a 13, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en Uriburu 781, Ciudad de Buenos Aires. La actividad será gratuita, aunque requerirá inscripción previa para participar.

“Impulsado por el Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el encuentro reúne a referentes del sector público, privado, académico y social para promover conversaciones sobre el futuro del desarrollo sostenible”, señalaron desde la organización del evento.

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La propuesta de este año estará centrada en la tecnología como “aliada estratégica” del desarrollo sostenible. Durante la jornada se debatirán sobre el potencial de herramientas como la inteligencia artificial, los datos y las plataformas digitales para optimizar recursos, mejorar procesos y acelerar modelos de desarrollo con impacto.

Además de Marín y Daitch, participarán del evento Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y Paola Nimo, gerenta de Sustentabilidad en Natura para Argentina, Chile y Uruguay. También asistirán otros referentes del sector, junto a los intendentes de Escobar, Ariel Sujarchuk, y de Luján, Leonardo Boto.

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El evento será en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

“La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, ya no es solo una herramienta de eficiencia. Empieza a ser un factor clave para repensar cómo producimos, gestionamos recursos y tomamos decisiones. El desafío está en cómo la orientamos para que genere impacto real”, indicó Marcelo Corti, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO.

Y agregó: “El futuro no es automático: lo diseñamos y lo construimos juntos”.

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Según la organización, desde sus inicios el evento tuvo como objetivo crear un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos y oportunidades vinculados al desarrollo sostenible. En la edición de 2025, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró de interés para el desarrollo económico.

El evento cuenta con el respaldo de organizaciones como Parque de la Innovación BA, AmCham Argentina, Fundación Ambiente y Medio, Cámara Empresaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Sistema B, Eco House, Sumatoria y URBAN Sustainability, entre otras.

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Es posible inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/SeráSustentable2026