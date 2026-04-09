Sociedad

Un hombre se paseó desnudo y a los gritos a metros de una escuela primaria en Neuquén: terminó preso

Un vecino del barrio quedó demorado por la policía después de desnudarse y sentarse sobre su vehículo en medio de una concurrida esquina. Captó la atención de alumnos y docentes en pleno horario escolar

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La escandalosa situación ocurrió este jueves al mediodía en calle Santa Fe, frente a la EPET 14. El hombre se desnudó, rompió plantas y enfrentó a la policía

Un episodio inesperado alteró la rutina de la zona céntrica de Neuquén este jueves al mediodía. La presencia de un hombre sin ropa, sentado sobre el capot de un auto en una de las calles más transitadas, sorprendió a quienes circulaban por allí y a los estudiantes de los establecimientos educativos cercanos. El inusual hecho, que se extendió durante varios minutos y requirió la intervención de la policía, dejó escenas que fueron captadas por decenas de celulares y generó revuelo en el lugar.

Todo comenzó alrededor de las 13:30 en la intersección de Santa Fe y Pinar, frente al edificio de la EPET 14 y a pocos metros de la escuela primaria 183 y el CPEM 46. En ese horario, la circulación de peatones y vehículos se intensifica por la entrada y salida de estudiantes.

Según testigos, el hombre “se desprendió sin pudor de su ropa, que quedó esparcida sobre la vereda, justo frente al edificio de la EPET 14 y a metros de la escuela primaria 183 y el CPEM 46. Incluso, según pudo observarse, posó junto a su vehículo y transitó con normalidad por la calle”, narró una de las personas presentes al medio regional LM Neuquén.

El vehículo, un Chevrolet bordo, quedó estacionado en la esquina mientras el hombre, todavía alterado, se sentó sobre el capot y comenzó a gritar. La escena captó la atención de estudiantes, familias y vecinos, quienes observaron cómo, en cuestión de minutos, la situación escaló: “El hombre empezó a pegarle a cosas, después se sentó arriba del capot de un auto. Cuando la policía lo fue a aprehender, se enojó y parece que le rompió la remera a uno. Fue una locura”, relató una docente que presenció la secuencia.

El hombre se sentó desnudo sobre el capot de su auto en la esquina de Santa Fe y Pinar
El hombre se sentó desnudo sobre el capot de su auto en la esquina de Santa Fe y Pinar

Integrantes del establecimiento educativo confirmaron que el hombre reside en el edificio de la esquina y que, momentos antes, habría dañado el ascensor del complejo. Algunos testigos señalaron que se trataría de un vecino conocido en el barrio y especularon con que el episodio podría estar relacionado con el consumo de sustancias, aunque no existe confirmación oficial al respecto.

El despliegue de móviles policiales fue inmediato y la presencia de patrulleros alteró el tránsito por algunos minutos. Los agentes lograron reducir al hombre, quien ofreció resistencia y mantuvo una actitud desafiante durante el procedimiento.

La policía debió intervenir para reducir al hombre y restablecer el orden en el lugar
La policía debió intervenir para reducir al hombre y restablecer el orden en el lugar

En el lugar permanecieron tanto el auto del protagonista como restos de árboles que, según los presentes, fueron arrancados por él en medio del incidente. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las causas del comportamiento ni la identidad del hombre, y solo confirmaron que fue demorado y trasladado por efectivos policiales.

Durante todo el procedimiento no se registraron incidentes físicos de gravedad, aunque la secuencia generó un importante movimiento y atención en esa zona del centro de Neuquén.

Un hombre armado, descalzo y con el torso desnudo atemorizó a los vecinos de Palermo

un hombre armado fue detenido en Palermo

En enero, la Policía de la Ciudad detuvo un hombre armado en el barrio de Palermo, tras recibir una alerta al 911 que informaba la presencia de una persona con el torso desnudo portando un arma de fuego en la vía pública. El operativo comenzó luego del aviso que ubicaba al sospechoso en Fitz Roy al 2000, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El hombre, identificado como Gastón Morales Mendez, de 32 años y nacionalidad uruguaya, fue localizado cuando intentaba acceder a un Ford EcoSport estacionado en la intersección de la mencionada calle con Nicaragua.

En el asiento del acompañante del vehículo, los efectivos hallaron un revólver calibre 32, con la inscripción “Sew Long CTG” con siete municiones. Testigos consultados por las autoridades señalaron que el hombre se desplazaba por la zona exhibiendo el arma, descalzo y con el torso desnudo, lo que motivó la rápida intervención policial.

En el caso intervino personal de la Comisaría Vecinal 14 B, cuyos agentes lograron reducir y detener al sospechoso. El hombre ya fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales informaron que no se registraron heridos durante el episodio ni en el marco del operativo. No obstante, hasta pasadas las 10:30 de la mañana, la zona donde ocurrió el hecho estaba cortada al tránsito y con presencia policial.

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