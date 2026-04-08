Sociedad

“Salí de arriba de ella, está violeta”: violenta pelea entre dos mujeres en La Plata por una discusión de tránsito

Un roce entre un auto y una moto derivó en un confuso altercado en el cruce de 12 y 58. La motociclista habría atacado con un cuchillo a la otra persona, que terminó asfixiándola contra el asfalto

Guardar

Una mujer, que redujo a otra en 12 y 58, habría sido atacada con un cuchillo, luego de un roce entre una moto y su vehículo

Una violenta pelea se produjo en la intersección de 12 y 58 en La Plata, y parte del enfrentamiento quedó registrado en video: una joven motociclista fue reducida sobre el asfalto por una mujer de mayor envergadura física.

“No puedo respirar”, se quejaba quien estaba tendida sobre la vía pública. “No te pasa nada, estás bien”, le respondió la otra mujer, mientras le inmovilizaba un brazo y le tiraba el peso del cuerpo sobre el pecho para no permitir una reacción violenta.

Vista de calle de la intersección de Calles 12 y 58 en La Plata, con edificios de varias plantas, tiendas, árboles, coches aparcados y peatones
La intersección de Calles 12 y 58 en La Plata (Captura de Google Maps)

“Mirá como está, violeta”, advirtió luego una mujer que presenciaba la trifulca. “Salí de arriba”, le reclamó. “No estoy arriba de ella, amor”, se defendió la mujer que dominaba la disputa física.

Según versiones iniciales, el conflicto se generó por un roce entre un automóvil y la moto. Según la abuela de la mujer que conducía el vehículo, quien comentó en una publicación de Instagram sobre el video del hecho, dijo que la motociclista atacó con un cuchillo a su nieta. “Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo”, argumentó la mujer. En el video no se ve ningún arma blanca cerca.

Pelea entre dos mujeres en La Plata por una discusión de tránsito
La mujer redujo a su supuesta atacante quien portaría un cuchillo

Según el relato de esta persona, tras el arribo de agentes policiales y una patrulla municipal, la motociclista -que todavía tenía el cuchillo- “se fue muy piola en su moto” y después habría radicado la denuncia en la comisaría 9° de La Plata, donde -de acuerdo a la familiar- el arma blanca “desapareció” y la denuncia se tomó contra la conductora del automóvil, no contra la motociclista.

Descargo abuela de la mujer que redujo a la motociclista en La Plata
El extenso descargo y versión de quien sería la abuela de la mujer que está reduciendo a la motociclista

La mujer planteó que, pese a comunicar los hechos a la dependencia policial y dialogar con un subcomisario, recibió evasivas y no obtuvo explicaciones satisfactorias sobre el destino de la motociclista, a quien definió como “agresora”.

Mi nieta solo se defendió para que no la matara con el cuchillo. Mañana debe presentarse ante el cuerpo médico”, expresó en redes la abuela de la automovilista.

Violencia al volante

Una discusión de tránsito entre un motociclista y un automovilista derivó en una pelea a golpes el jueves pasado por la mañana en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos, en Mar del Plata, según registró un video difundido en el portal 0223.

La grabación muestra que, tras intercambiar palabras, ambos hombres se agredieron físicamente, lanzando puñetazos y patadas.

El altercado se trasladó al playón de una estación de servicio cercana. De acuerdo con el material, varias personas intervinieron para intentar separar a los involucrados. Cuando lograron apartar al motociclista, el más joven de los implicados agredió al otro de espaldas con un fuerte golpe de codo en la nuca, lo que podría haber sido fatal.

La pelea, que generó momentos de tensión en una zona de intenso tránsito, concluyó luego de algunos minutos, cuando los protagonistas resolvieron alejarse sin que se reportaran heridos de gravedad.

El día anterior, un serio incidente de violencia verbal entre conductores quedó registrado en La Plata, cuando un automovilista fue amenazado tras un bocinazo por una maniobra imprudente en el barrio El Mondongo, según documentó el propio afectado en video.

El hecho, informado por 0221.com.ar, tomó estado público luego de que circuló una grabación en la que se escucha la frase "¿Querés que te pegue un balazo, la concha de tu madre?“, pronunciada por el agresor en pleno cruce de la calle 118 con 63.

El denunciante relató que todo comenzó cuando advirtió con la bocina la presencia inesperada de otro vehículo, que salió de manera sorpresiva en la calzada. La grabación finaliza mientras ambos automóviles se alejaban del lugar, aunque los insultos del conductor amenazante persistieron a la distancia.

Temas Relacionados

peleaLa Platadiscusión de tránsitoahogoúltimas noticias

Últimas Noticias

Los chats de la banda de la sextorsión tumbera y una de sus víctimas: “Cola levantada y piernas más abiertas”

Presos de penales bonaerenses se hacían pasar por representantes de una agencia de modelos y captaban mujeres por Instagram y TikTok para ofrecerles falsos trabajos. Algunas víctimas son menores de edad

Los chats de la banda de la sextorsión tumbera y una de sus víctimas: “Cola levantada y piernas más abiertas”

Tiros al aire y una moto incendiada: la despedida tumbera a un joven asesinado en Neuquén

La víctima tenía 19 años y murió tras recibir dos disparos “accidentales”. El video de sus amigos para despedirlo

Tiros al aire y una moto incendiada: la despedida tumbera a un joven asesinado en Neuquén

El enfermero encontrado muerto en el barrio de Palermo tenía fentanilo del laboratorio de García Furfaro

El dato lo confirmó la Justicia este miércoles. Según supo Infobae, no son de los lotes contaminados. Cómo avanza la causa

El enfermero encontrado muerto en el barrio de Palermo tenía fentanilo del laboratorio de García Furfaro

Qué es la True Crime Community, la subcultura digital detrás del ataque a la escuela de Santa Fe

El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que el adolescente de 15 años que mató a un alumno de 13 y su cómplice actuaron bajo la influencia de una red transnacional que glorifica la violencia

Qué es la True Crime Community, la subcultura digital detrás del ataque a la escuela de Santa Fe

Cayó una banda narco que recaudaba sumas millonarias por mes: el crecimiento económico de los líderes que alertó a los investigadores

Tras una decena de allanamientos, la Policía Bonaerense logró la detención del hijo mayor de Marcia Giovanetone, la líder que continúa prófuga. Su amplio prontuario

Cayó una banda narco que recaudaba sumas millonarias por mes: el crecimiento económico de los líderes que alertó a los investigadores
DEPORTES
El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil, su ex novia 35 años menor y una amiga de la pareja por una infidelidad

El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil, su ex novia 35 años menor y una amiga de la pareja por una infidelidad

No viajó con el equipo para el debut en la Copa Sudamericana y la imagen donde siguió el partido se hizo viral

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Les incautaron armas blancas y drogas a los barras de River que viajaban a Bolivia para ver el debut del equipo en la Copa Sudamericana

Sudamericano Sub 17: un arquero cometió un insólito penal cuando ya tenía la pelota en sus manos

TELESHOW
Ángel de Brito reveló el nombre falso con el que internaron a Andrea del Boca

Ángel de Brito reveló el nombre falso con el que internaron a Andrea del Boca

Luciano Cáceres y el unipersonal que pone el foco en la diversidad: “Busco un público que saque sus conclusiones”

La reacción de Adrián Suar junto a su novia cuando le preguntaron por Araceli González: “Todo bien en ella”

Evangelina Anderson abrió el álbum íntimo de sus vacaciones a Miami: los deslumbrantes looks en bikini

El hermano de Mauro Icardi contó el gesto que tuvo la China Suárez con su familia: “Estuvimos todos a disposición”

INFOBAE AMÉRICA

Esta reconocida aerolínea cambia sus normas y solo permitirá un cargador portátil por pasajero

Esta reconocida aerolínea cambia sus normas y solo permitirá un cargador portátil por pasajero

Trump confirmó que el Líbano y Hezbollah no están incluidos en el alto el fuego con Irán: “Es una escaramuza separada”

El Salvador: tribunal de Santa Ana impone 285 años de prisión a cabecilla de la Mara Salvatrucha

¿Por qué vemos caras en cualquier objeto? La explicación científica de la pareidolia

Brasil creó un protocolo para investigar los crímenes contra los periodistas