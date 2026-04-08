Sociedad

El mensaje de despedida de Denise que inspiró a su madre a reclamar una reforma en la Ley de Salud Mental

Graciela Salazar compartió en Infobae al Mediodía la carta que le dejó su hija Denise antes de morir y pidió cambios urgentes en la legislación y la atención en salud mental

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La madre de Denise pidió una reforma urgente a la Ley de Salud Mental tras la muerte de su hija en Argentina

Graciela Salazar compartió en Infobae al Mediodía el pedido que le dejó su hija Denise, quien se suicidó a los 33 años, y reclamó una reforma urgente en la atención de la salud mental en Argentina.

Durante una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Graciela Salazar narró el proceso de acompañamiento a su hija Denise, quien atravesó 15 años de tratamientos psiquiátricos y dejó una carta pidiendo que su madre luchara por la salud mental y la prevención del suicidio.

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En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Salazar relató: “La carta de Den es lo más importante que tengo en la vida. Su primer párrafo, escrito de puño y letra, dice exactamente: ‘Mamá, tenés que seguir adelante. El mundo te necesita. Sos la mejor persona que conocí. Luchá por la salud mental y un mundo mejor’”.

El pedido de Denise y el vacío del sistema

Salazar explicó que su hija “pedía internarse”, pero enfrentaba obstáculos tanto para obtener diagnósticos claros como para acceder a la medicación adecuada. “Den se fue de este mundo sin saber exactamente su diagnóstico”, lamentó. A pesar del acompañamiento constante de psicólogos y psiquiatras, la madre destacó las dificultades para sostener quince años de tratamiento: “No me quiero imaginar lo que viven quienes hoy no tienen recursos para afrontar tratamientos, no los tienen”.

(Infobae en Vivo)
Graciela Salazar denunció obstáculos en el sistema de salud mental tanto público como privado para acceder a turnos y medicación (Infobae en Vivo)

La entrevistada describió el impacto del estigma social: “El estigma ‘estuve internado en un psiquiátrico’ no es lo mismo que haber estado internado por una operación. Hay estigmas, hay limitaciones muy claras y que tienen que ver con cómo se siente esa persona dentro de una sociedad que discrimina”.

En ese sentido, alertó sobre la crisis de acceso: “Me dicen: ‘Grace, yo me quiero internar, pero sé lo que significa internarme, dormir en un colchón en el suelo y estar tratado como cualquier cosa’”. Salazar subrayó que el déficit afecta tanto al sistema público como al privado: “No encuentro turno, no hay turno. Me dicen que vuelva más tarde o si voy a la guardia y tratan de ayudarme, pero hasta ahí. Yo mañana estoy igual o peor”.

El debate por la nueva ley y la urgencia de la prevención

Consultada sobre la reforma normativa, Graciela admitió que “hay cosas que quizá sí hubiesen favorecido a tener otra posibilidad” en la historia de Denise. Sin embargo, remarcó que no pudo acceder a un diagnóstico definitivo y que la falta de acompañamiento a las familias es uno de los grandes pendientes: “Lo primero que vuelvo a decir: ‘¿Estás contenida por un profesional?’ Y a veces la respuesta es: ‘Puedo sostener el tratamiento de mi hija, yo no, no tengo con qué hacer terapia’”.

La madre de Denise reclamó medidas inmediatas: “Se están suicidando adolescentes. El índice de suicidio, la tasa de suicidio que hoy creció en Argentina es de adolescentes”. Cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que en el país hay 22 intentos de suicidio diarios, con las tasas más elevadas en el grupo adolescente. “El suicidio es la tercera causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años”, aportó la producción.

(Infobae en Vivo)
El mensaje de despedida de Denise inspiró a su madre a transformar el dolor en una lucha por la prevención del suicidio y la reforma legislativa (Infobae en Vivo)

La vida después del dolor y el mensaje de Denise

Graciela recordó el momento en que recibió la carta de su hija, tras el suicidio ocurrido hace casi tres años: “Esa carta fue como un rescate. Si bien yo sentí que me morí con Den, esa carta fue un rescate, fue como esas palabras: ‘Mamá, tenés que seguir adelante’”. Relató que la lucha por la salud mental se transformó en su forma de honrar a Denise: “Yo sigo con ella, porque esta lucha es de ella, no es mía, yo soy su voz”.

La entrevistada detalló la complejidad de los tratamientos prolongados y el desgaste emocional y económico de las familias: “No es una consulta y resuelvo. Son tratamientos costosos, donde realmente tenés que sostener en el tiempo”. También remarcó la importancia de acompañar a las familias: “Es uno de los pendientes, porque cuando me escriben mamás y me dicen: ‘No sé más qué hacer’, lo primero que vuelvo a decir es: ¿estás en terapia?”.

Durante la charla, Salazar advirtió sobre el peligro de la desesperanza: “Cuando ella sale de la internación, más allá de que la psiquiatra me dijo ‘ella tiene recursos de sobra para salir’, Denise salió totalmente desesperanzada”. Añadió: “Si vos me decís hablando de la internación, evidentemente falta para que un paciente salga con esperanza y no encuentre una posibilidad que ella misma pidió”.

La madre de Denise subrayó la importancia de construir nuevos vínculos tras la pérdida: “Cocreando un nuevo vínculo, una nueva forma de estar juntas. Yo sigo siendo su mamá, ella mi hija, sé que está conmigo. En el final de la carta, me pide: ‘No te caigas, mamá, yo siempre voy a estar con vos’”.

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