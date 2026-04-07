Río Negro: descubrieron a una falsa médica cirujana que atendía desde la pandemia

La investigación se encuentra a cargo del MPF de Río Negro.

El Ministerio de Salud de Río Negro descubrió en los últimos días a una falsa médica cirujana: se trata de una mujer que trabajó desde 2020 en clínicas privadas de distintas localidades con un título apócrifo de una universidad venezolana.

El caso se conoció en las últimas horas, cuando la cartera de Demetrio Thalasselis denunció a la mujer ante la Fiscalía General por presunto “ejercicio ilegal de la medicina” y “falsificación de documentos públicos”.

La falsa cirujana, oriunda de la zona del Alto Valle, trabajaba desde la pandemia con un título supuestamente otorgado por la Universidad de los Andes de Venezuela y la conválida extendida por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Sin embargo, se detectaron inconsistencias en la documentación que presentó para obtener su matrícula profesional, lo que llevó a las autoridades a suspenderla en marzo de este año.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que se trata de una ciudadana argentina, pese a que utilizaba un título de una institución venezolana. Según pudo saber este medio, la mujer había trabajado en clínicas privadas de General Roca y Villa Regina.

“El Ministerio continuará colaborando con la Justicia aportando toda la documentación del legajo personal para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes”, informaron desde la cartera de salud.

La denuncia, presentada este lunes ante la Fiscalía General, sostiene que la “médica” no figura como graduada -ni con título revalidado- en la UNCO ni en la Universidad de los Andes. En el Ministerio de Salud ya se inició una investigación interna y también se la investiga en la Clínica Roca donde trabajaba.

La causa está a cargo de la fiscal Celeste Benatti, de General Roca, quien ya dispuso las primeras medidas. La denuncia lleva la firma del ministro Thalasselis y de la secretaria legal del Ministerio, Natalia García.

El caso está a cargo de la fiscalía de General Roca.

El Diario Río Negro reconstruyó que la mujer presentó el título y su respectiva convalidación en agosto de 2020, con certificación de un escribano público. Pero más de cinco años después, surgieron dudas en la clínica donde trabajaba.

Fue entonces cuando el área de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de Río Negro corroboró que su título no había sido expedido por ninguna de las casas de estudio mencionadas.

“Nos comunicamos con la Universidad del Comahue y nos informaron que no había realizado ninguna conválida ni era egresada de esa casa de altos estudios”, explicó García, en declaraciones al medio local.

De acuerdo con su relato, obtuvieron una respuesta similar por parte del establecimiento de Venezuela: “Nos respondieron que no tienen ningún registro de que esta persona tenga un título de médica cirujana”.

La secretaria legal advirtió que la suspensión de la matrícula solo tiene validez en Río Negro, por lo que la acusada no queda alcanzada por esa medida en otras provincias.

“Ella no vino con un simple papelito. Tenía toda la documentación bien armada y certificada”, siguió García, quien aseguró que la mujer se matriculó en Río Negro durante un “momento de caos”.

“En ese tiempo las universidades estaban cerradas, no era posible verificar. Hoy todo es inmediato. De la Universidad Nacional del Comahue nos respondieron en el mismo día el pedido de información”, indicó.

En diciembre del año pasado, un falso médico fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de comprobarse que, pese a estar bajo prisión domiciliaria, continuaba atendiendo pacientes en su casa de Villa Crespo. La investigación se originó a partir de una denuncia por presunta mala praxis, que alertó a la Justicia sobre la posibilidad de que el hombre, condenado desde 2024 por ejercicio ilegal de la medicina, siguiera realizando tratamientos médicos en su propio domicilio.

Según la investigación, la operatoria del imputado incluía tratamientos estéticos, medicina regenerativa y procedimientos invasivos, sin contar con habilitación ni controles sanitarios. El hombre acumulaba antecedentes por este tipo de delitos desde hace más de doce años.