Detuvieron a un falso médico que seguía atendiendo en su casa mientras cumplía con prisión domiciliaria

El imputado estaba condenado por el ejercicio ilegal de la medicina, pero cumplía la pena en su vivienda por problemas de la salud. Lo volvieron a arrestar

El falso médico detenido (Foto: Policía de la Ciudad)

Un falso médico fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de comprobarse que, pese a estar bajo prisión domiciliaria, continuaba atendiendo pacientes en su casa de Villa Crespo. La investigación se originó a partir de una denuncia reciente por presunta mala praxis, que alertó a la Justicia sobre la posibilidad de que el hombre, condenado desde 2024 por ejercicio ilegal de la medicina, seguía realizando tratamientos médicos en su propio domicilio.

A raíz de la denuncia, agentes de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal desplegaron tareas encubiertas y recolectaron pruebas que confirmaron tanto la continuidad de la actividad prohibida como que el imputado seguía promocionando sus servicios en redes sociales y atendía a pacientes de manera habitual.

Así, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 24, a cargo de Juan Manuel Neumann, autorizó un allanamiento en la vivienda ubicada en Batalla del Pari al 600, donde funcionaba el consultorio clandestino. Según la investigación, la operatoria del imputado incluía tratamientos estéticos, medicina regenerativa y procedimientos invasivos, sin contar con habilitación ni controles sanitarios.

Durante el allanamiento, los efectivos sorprendieron al acusado vestido con un delantal médico azul, listo para recibir a personas que aguardaban su turno. Mientras la Policía inventariaba insumos y medicamentos, al menos dos personas se presentaron en la vivienda asegurando que tenían cita para ser atendidas, según reconstruyó Infobae a partir de fuentes del caso. Ambas fueron identificadas y podrían ser convocadas por la Justicia en calidad de testigos o posibles damnificados.

El imputado seguía atendiendo ilegalmente en su casa

En la casa, los agentes secuestraron 250 jeringas, 150 agujas hipodérmicas y pericraneales, 110 frascos y ampollas de medicamentos, varios de ellos vencidos, junto con anestésicos, hormonas, vitaminas, preparados sin rótulo sanitario y diez cajas con soluciones inyectables.

También decomisaron seis máquinas y equipos médicos utilizados para tratamientos de presoterapia, radiofrecuencia, electromedicina, estimulación, aparatología facial y corporal, así como macrogoteros, llaves de tres vías, apósitos, gasas, sondas, vendas, descartadores patogénicos y material de bioseguridad. También se incautaron dos sellos, documentación manuscrita con datos de supuestos pacientes, tres teléfonos celulares y cuatro computadoras.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el detenido no figura registrado ni cuenta con matrícula habilitante en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) del Ministerio de Salud de la Nación.

Por este motivo, la Unidad Fiscal Norte dispuso su detención inmediata por el delito de ejercicio ilegal de la medicina y el traslado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Personal policial clausuró el inmueble y colocó la faja correspondiente.

El domicilio quedó clausurado

Los antecedentes del falso médico

El hombre acumulaba antecedentes por este tipo de delitos desde hace más de doce años. Según reconstruyó Infobae, comenzó promocionando servicios de estética y tratamientos de medicina regenerativa en el barrio de Belgrano.

En 2024, la Justicia lo condenó a un año de prisión domiciliaria debido a problemas de salud, con la condición de no ejercer ningún tipo de práctica médica. La nueva denuncia por mala praxis, recibida en noviembre, impulsó la investigación que derivó en el reciente operativo y la detención.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 24, que ordenó el secuestro de todos los elementos y la clausura total de la vivienda utilizada como consultorio clandestino. Los investigadores ahora analizan los dispositivos electrónicos y la documentación incautada para determinar la magnitud de la operatoria y la posible existencia de más víctimas.

El inmueble permanecerá clausurado mientras avanza la causa penal y el acusado no podrá recuperar su libertad hasta que la Justicia resuelva su situación y determine el alcance de sus actividades ilícitas.

