El orgullo de ser hija del excombatiente de Malvinas, Luciano Guadagnini: “Mi héroe es mi papá”

La historia de Luciano Guadagnini, piloto fallecido en 1982 durante un ataque a la fragata Antelope, sigue viva en la memoria de sus hijos y de la comunidad militar

Andrea Guadagnini habló en Infobae al Regreso sobre la memoria de su padre, el capitán Luciano Guadagnini, fallecido en 1982 durante la Guerra de Malvinas, y su decisión de servir en la Fuerza Aérea para honrar ese legado familiar.

En una entrevista exclusiva durante el homenaje a los veteranos y caídos por Malvinas, Andrea Guadagnini reconstruyó la figura de su padre, el capitán Luciano Guadagnini, y detalló el modo en que la memoria y los valores de la familia militar la acompañaron en cada etapa de su vida.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Andrea rememoró los días previos a la partida de su padre hacia el conflicto del Atlántico Sur: “Luciano, mi padre, mi héroe, que dio su vida por la patria, lo brindó para la patria haciendo algo que él estaba convencido, que era defenderla”.

La herencia de Malvinas en la vida de los hijos de caídos

Andrea tenía apenas nueve meses cuando Luciano Guadagnini, piloto de la Fuerza Aérea, partió rumbo a la guerra. “Mi mamá estaba embarazada de mi hermano cuando falleció. Fuimos criados con la familia aeronáutica, porque entre las viudas y los familiares de los caídos siempre nos apoyamos entre nosotros, y tuvimos esa contención”, relató. La entrevistada remarcó que en su hogar “trataron de sanarlo de la mejor manera posible, con el apoyo de la familia, unidos y viéndolo como nuestro gran ejemplo a seguir, nuestros héroes”.

Andrea Guadagnini honra el legado de su padre, el capitán Luciano Guadagnini, caído en la Guerra de Malvinas, a través de su carrera en la Fuerza Aérea Argentina (Infobae en Vivo)

La ausencia paterna se convirtió en un motor para construir su identidad. “Mi mamá hizo fuerte, valiente, con nosotros. Siempre pendiente que no nos falte nada, que no sintamos la ausencia de nuestro padre. Toda nuestra admiración para ella también”, reconoció Andrea. Su padre tenía veintiocho años cuando murió en combate; su madre, además de enfrentar la pérdida, debió criar sola a dos hijos pequeños.

Al reconstruir la última jornada de Luciano, Andrea detalló: “Esa es una foto que tiene una historia. Fue la última foto que se sacó. A mí me estaban de comer, por eso tengo todo sucio. Ya lo iban a buscar para desplegar a Río Gallegos, para irse a la guerra. Ese reloj marca las nueve menos cinco. A las nueve lo pasaban a buscar para desplegar. Así que esa fue la última foto”.

La misión final y el dolor de la ausencia

Luciano Guadagnini murió el 23 de mayo de 1982, durante un ataque a la fragata británica Antelope en el estrecho San Carlos. Andrea reconstruyó la secuencia con precisión: “Era piloto de la IV Brigada. Había varias fragatas en el estrecho San Carlos. A él le tocó la fragata Antelope. Volaban súper al ras del mar para no ser detectados por los radares. Le dan en un ala, trata de enderezarlo, tira su bomba a la fragata y cuando vira, estaba tan bajo que toca el mástil de la fragata. El avión se desintegra, explota y se desintegra”.

La notificación de la muerte fue lenta y dolorosa. “Como el avión no volvió, estaba desaparecido. Fue una etapa de mi mamá que trata de borrarla porque fue muy fuerte. Ella estaba embarazada y conmigo. Las comunicaciones eran otras, era carta y por radio, y cuando llegara la noticia, al tiempo. Estaba desaparecido, y al tiempo le confirmaron que el avión que había explotado era el de mi papá”, relató.

Andrea Guadagnini visitó las Islas Malvinas en tres ocasiones, destacando la hostilidad del lugar y el sacrificio de los soldados argentinos durante la guerra (Infobae en Vivo)

El cuerpo de Luciano nunca fue recuperado. Andrea explicó: “No, porque el avión se desintegró. Sabemos que está el avión desintegrado en el fondo del mar, en el estrecho San Carlos. Me gustaría tener un lugar, pero a la vez digo, que quede ahí, que descanse donde ocurrió todo y ya está”.

La familia forjó la memoria del caído a través de relatos, valores y ceremonias: “Mi mamá siempre nos contó la historia, los amigos, los compañeros del trabajo también. Cuando nos juntábamos, hablábamos de anécdotas que pasaban, y todo esto lo fui absorbiendo, lo fui procesando a mi manera, pero siempre con mucho orgullo, desde el lado positivo siempre. Yo quiero ser como él, es mi héroe”.

Elegir el uniforme: una vocación nacida del legado familiar

Andrea sintió desde pequeña la vocación militar: “Yo quería entrar, siempre quise ser militar, pero cuando terminé el colegio no habían ingresado las mujeres a las fuerzas armadas. Y otra de las cosas que quería hacer es ser odontóloga. Me recibí de odontóloga e ingresé como personal civil a la Fuerza Aérea. Pero veía a mis compañeros con el uniforme y decía: ‘No, yo quiero el uniforme’. Así que hice un curso de instrucción militar para ingresar y asimilarme como militar”.

El primer contacto con el uniforme fue un momento imborrable: “Se me caían las lágrimas. Muchísimo orgullo”. La entrevistada expresó que al incorporarse a la Fuerza Aérea, sintió haber saldado una parte de la historia familiar: “Me convertí en parte de él. Mi héroe es mi papá, quiero ser como él. Lo llevo con muchísimo orgullo”.

Andrea viajó en tres ocasiones a las Islas Malvinas. “La primera vez fue muy emocionante. Es un lugar muy hostil, la velocidad del viento es impresionante. No podía creer que los soldados hayan estado tanto tiempo soportando tanto. Sin comida, con frío. No tenían recambio. Los británicos tenían recambio cada 20 días. Fue muy fuerte”, relató. Durante su último viaje en 2024, visitó el cementerio Darwin: “Mi papá, al no haberse encontrado el cuerpo, no está la cruz con su nombre. Hay una cruz grande que es general para los no reconocidos”.

A lo largo del diálogo, Andrea insistió en la vigencia de los valores que aprendió de su padre y de la comunidad de familiares de caídos: “El amor por la patria, el honor y el compromiso son valores que deben seguir guiando a nuestra nación”.

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