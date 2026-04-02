Una turista embarazada hacía trekking en El Bolsón, se descompensó y la rescató una patrulla de montaña

El operativo de rescate en El Bolsón se activó tras la notificación a la Policía de Río Negro y se realizó de noche en zona agreste

Una emergencia movilizó a la Patrulla de Montaña de Río Negro el miércoles por la noche, cuando una turista embarazada de 34 años oriunda de Viedma presentó pérdidas y vómitos durante su descenso desde el Refugio Los Laguitos, en El Bolsón, uno de los puntos turísticos de la provincia. La situación adquirió carácter urgente al confirmarse que la mujer cursaba un embarazo de apenas dos meses.

El episodio ocurrió en una de las zonas más agrestes del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), a más de 16 kilómetros del punto de evacuación más cercano. De acuerdo con ANB, la turista realizaba trekking junto a una familia amiga cuando comenzó a sentirse mal y debió detener la marcha en el Refugio Mañíos, aguardando ayuda en medio de la incertidumbre y el avance de la noche.

La notificación a la Policía de Río Negro se produjo a las 19:52, desencadenando un operativo de rescate que obligó a coordinar esfuerzos entre las fuerzas de seguridad y el personal de salud pública.

Según detalló el sitio MejorInformado, el acceso a la zona exigió que los uniformados emplearan un cuatriciclo, lo que permitió abreviar el tiempo de llegada al refugio y brindar los primeros auxilios a la paciente, estabilizándola para el traslado. La travesía hasta Wharton se extendió por 16 kilómetros, en condiciones adversas y con la presión de proteger tanto a la mujer como a su embarazo en cada tramo del recorrido.

La evacuación finalizó a las 23:20, cuando los rescatistas lograron entregar a la mujer a la ambulancia dispuesta para su atención inmediata en el hospital de El Bolsón. Allí, el equipo de Obstetricia la mantiene en observación, a la espera del parte médico oficial sobre su evolución.

Otro rescate a un turista en El Bolsón

En otro operativo en El Bolsón, un turista de 30 años de Buenos Aires sufrió graves lesiones tras caerle un árbol mientras acampaba

Un operativo de rescate se organizó días atrás en la zona del refugio Hielo Azul, en El Bolsón, después del accidente sufrido por un ciudadano de 30 años procedente de Buenos Aires. El hombre, identificado como N.G., permanece internado en un hospital de San Carlos de Bariloche debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyen traumatismo de tórax, afectación en la columna y fracturas costales.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:30, cuando un árbol cayó en las inmediaciones del área de acampe e impactó de lleno contra el excursionista. N.G. integraba un grupo conformado por 18 alumnos y tres instructores de una escuela de guía de montaña de la ciudad de Buenos Aires, que había llegado al refugio el domingo 15 de marzo. La expedición tenía como objetivo participar en actividades de formación técnica y prácticas de montaña en la región.

La Policía de Río Negro confirmó que el operativo de rescate contó con la colaboración de personal de Protección Civil, Salud Pública y Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada en una zona especialmente compleja por su difícil acceso y las condiciones del terreno. El patrullaje de montaña se realizó con apoyo de un helicóptero, lo que permitió evacuar a la víctima de manera eficiente hasta la base operativa, donde una ambulancia ya se encontraba preparada para completar el traslado sanitario.

A su llegada a la base, el herido fue trasladado de inmediato al hospital de El Bolsón. La gravedad de sus lesiones llevó a que, horas después y tras una evaluación médica inicial, se dispusiera su derivación al hospital de San Carlos de Bariloche a las 15:25, ante el agravamiento del cuadro clínico. Las autoridades notificaron a los familiares de la situación, quienes emprendieron viaje hacia la localidad para acompañar al paciente.

Por protocolo, la comisaría solicitó la intervención de un médico policial para la elaboración de los informes correspondientes y el seguimiento de la evolución del estado de salud. El paciente continúa bajo estricta evaluación médica, mientras se esperan estudios complementarios que permitan determinar con exactitud el alcance de las lesiones sufridas durante el accidente.