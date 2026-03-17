Sociedad

Un árbol cayó sobre un turista en El Bolsón, sufrió lesiones graves y tuvo que ser rescatado en helicóptero

El accidente ocurrió en la zona del refugio Hielo Azul y el andinista sufrió traumatismo de tórax, columna y fracturas costales

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El operativo de rescate en
El operativo de rescate en El Bolsón requirió la intervención de Protección Civil, Bomberos y personal de Salud Pública debido al difícil acceso

Un operativo de rescate se desplegó este martes en la zona del refugio Hielo Azul, en El Bolsón, tras el accidente que involucró a un ciudadano de 30 años oriundo de Buenos Aires. Resultó gravemente herido y se encuentra internado en un hospital de San Carlos de Bariloche.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30, cuando un árbol cayó en las inmediaciones del área de acampe e impactó contra el excursionista. El hombre, identificado como N.G., integraba un grupo de 18 alumnos y tres instructores de una escuela de guía de montaña de la ciudad de Buenos Aires, quienes habían llegado el domingo 15 de marzo al refugio para participar de actividades de formación.

La Policía de Río Negro informó que el operativo contó con la participación de personal de Protección Civil, Salud Pública y Bomberos, quienes coordinaron la asistencia en un entorno de difícil acceso. El patrullaje de montaña, desplegado en helicóptero, logró evacuar a la víctima y trasladarla hasta la base operativa, donde una ambulancia aguardaba para completar el traslado sanitario.

A su arribo, la víctima fue derivada de inmediato al hospital de El Bolsón por la gravedad de sus lesiones, que incluyen traumatismo de tórax, columna y fracturas costales.

Horas más tarde, a las 15:25, se dispuso el traslado del paciente al Hospital de San Carlos de Bariloche debido a la complicación de su cuadro clínico. Las autoridades notificaron a los familiares, quienes emprendieron viaje hacia la localidad. Por protocolo, además, la comisaría solicitó la intervención de un médico policial para elaborar los informes correspondientes y hacer seguimiento sobre la evolución del estado de salud.

Hasta el momento, el paciente permanece bajo evaluación médica mientras se esperan estudios complementarios que permitan determinar el alcance exacto de las lesiones.

El antecedente del rescate a una turista en Córdoba

En Córdoba, una turista de
En Córdoba, una turista de Mar del Plata resultó herida al caer al agua mientras practicaba deportes náuticos en el Dique Los Molinos (El Doce.tv)

Una turista de 39 años, procedente de Mar del Plata, requirió asistencia de emergencia en el Dique Los Molinos, provincia de Córdoba, tras lesionarse mientras practicaba deportes náuticos en la zona.

La mujer intentó realizar una maniobra sobre una tabla de surf, pero perdió el equilibrio y cayó violentamente al agua, a pocos metros de la embarcación en la que se encontraba junto a familiares.

De acuerdo con testigos, tras el impacto fue rescatada por sus acompañantes, quienes la subieron de inmediato a la lancha, donde permaneció inmovilizada hasta la llegada de los equipos de emergencia. La escena despertó preocupación entre quienes presenciaron el accidente y motivó la intervención de diferentes organismos locales.

Según lo informado por El Doce TV, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Policía de Córdoba, recibió el aviso del incidente y se desplazó hasta el sector conocido como Puerto del Águila. El operativo incluyó la colaboración de profesionales sanitarios del dispensario de Potrero de Garay, quienes evaluaron a la paciente en la embarcación y coordinaron junto al DUAR la asistencia médica, dando prioridad a mantener a la mujer inmóvil para evitar complicaciones adicionales, en línea con los protocolos para accidentes acuáticos.

El personal especializado realizó maniobras de inmovilización y posteriormente organizó el traslado de la accidentada hasta la orilla. Una vez en tierra, fue derivada en ambulancia al Hospital Arturo Illia, ubicado en la ciudad de Alta Gracia, donde recibió atención médica. Hasta ahora, las autoridades no emitieron un parte oficial respecto a la gravedad de las lesiones que presenta la turista.

En el operativo participaron más de diez agentes y personal de salud. Los familiares de la víctima destacaron la coordinación entre la Policía de Córdoba, los servicios médicos de Potrero de Garay y el hospital de Alta Gracia, y agradecieron la rapidez y el profesionalismo demostrados por todos los equipos involucrados.

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