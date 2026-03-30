Sociedad

Cómo es San Cristóbal, la ciudad en la que un alumno mató a un compañero de escuela

Con una población aproximada de 15 mil habitantes, conecta con localidades como Ceres y Suardi y organiza su vida cotidiana entre instituciones educativas, clubes deportivos, centros de salud y actividades rurales

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Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Los espacios comunitarios, lugar de encuentro para quienes viven tanto en el área urbana como en las zonas rurales cercanas (Fotografía: Victor Rivero)

El departamento de San Cristóbal, en el centro-norte de Santa Fe, quedó marcada por un ataque armado en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, donde un alumno de 15 años mató a un compañero de 13 y dejó otros dos heridos. El episodio ocurrió en las primeras horas del lunes y sacudió la rutina de esta localidad que, hasta ese momento, figuraba para muchos como un punto discreto en el mapa provincial.

San Cristóbal se ubica a unos 180 kilómetros de la capital santafesina y sirve de cabecera al departamento homónimo, con una población cercana a los 15 mil habitantes. La estructura urbana y social de este lugar refleja características típicas del interior argentino. Las distancias cortas y una fuerte vida comunitaria facilitan la interacción diaria entre vecinos.

La ciudad se conecta con otras localidades relevantes —como Ceres, Suardi y San Guillermo— mediante rutas provinciales, lo que la posiciona como un punto de referencia regional tanto para servicios como para funciones administrativas.

La actividad económica local de San Cristóbal se apoya principalmente en el sector agropecuario, el comercio y los servicios. Durante décadas, la ciudad se identificó con el desarrollo ferroviario, un elemento que impulsó su crecimiento y definió parte de su identidad.

Infografía con mapa de la Provincia de Santa Fe, resaltando el Departamento San Cristóbal, y un mapa urbano detallado que señala la Escuela N° 40 Mariano Moreno
Ubicación geográfica del Departamento San Cristóbal en la Provincia de Santa Fe, Argentina, y la localización de la Escuela N° 40 Mariano Moreno

Con el tiempo, esa impronta se combinó con la diversificación de actividades económicas, generando un entramado que hoy sostiene la vida cotidiana. Las instituciones educativas, clubes deportivos, centros de salud y espacios comunitarios organizan el día a día, tanto de los habitantes urbanos como de quienes viven en zonas rurales cercanas.

La mañana del ataque, la Escuela N° 40 Mariano Moreno, ubicada en la calle J.M. Bullo al 1400, se encontraba en pleno inicio de jornada. Alrededor de las 7 de la mañana, los estudiantes se preparaban en el patio para el izamiento de la bandera cuando el agresor extrajo un arma de su mochila y disparó entre cuatro y cinco veces.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Las rutas provinciales, conexión de San Cristóbal con otras localidades clave de la región (Fotografía: Victor Rivero)

La víctima fatal tenía 13 años; otros dos adolescentes, de 13 y 15, resultaron heridos. Uno de ellos debió ser trasladado de urgencia a la ciudad de Rafaela debido a la gravedad de sus lesiones. El atacante fue reducido por preceptores y luego detenido por la policía local.

Hasta el lunes, San Cristóbal aparecía como un sitio de rutinas conocidas y ritmo pausado. El ataque armado alteró por completo esa imagen. La ciudad, atravesada durante años por el ferrocarril y la vida comunitaria, enfrenta ahora uno de los hechos más trágicos de su historia reciente.

Qué se sabe hasta el momento del ataque

  • Un alumno de 15 años, que cursa tercer año, ingresó con un arma a la Escuela N°40, de San Cristóbal, y mató a un compañero de 13 años que cursaba primer año.
  • El agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos.
  • Hubo ocho heridos, dos de arma de fuego, también de 13 y 15 años.
  • Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad.
  • La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta.
  • El adolescente de 15 años fue detenido por la Policía.
  • La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.
  • Las autoridades dijeron a Infobae que no hay registro de bullying entre la víctima y el tirador.
  • El Ministerio Público de la Acusación y la Policía provincial investigan el violento episodio en la Escuela N°40 de San Cristóbal. El abuelo del chico declaró que el arma estaba anoche en su casa

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