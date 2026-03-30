Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: últimas novedades sobre el alumno que mató a un compañero en el colegio

Imagen captada con un teléfono celular del momento del ataque en la escuela de Santa Fe

Un alumno de 15 -su identidad se mantiene en reserva- entró armado a un colegio del Municipio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros dos chicos.

De acuerdo a los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra cuando los chicos esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno de la Escuela N° 40 de San Cristóbal.

Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.