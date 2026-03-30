Crimen y Justicia

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: últimas novedades sobre el alumno que mató a un compañero en el colegio

Un chico de 15 años mató a otro de 13. Además, hirió a otros dos jóvenes. El atacante fue reducido por un asistente escolar. En esta nota en vivo, todas las novedades del caso

Guardar

Imagen borrosa de vigilancia mostrando un área interior de un colegio, con una persona destacada en un círculo rojo y un cartel de 'PROMO 26' al fondo
Imagen captada con un teléfono celular del momento del ataque en la escuela de Santa Fe

Un alumno de 15 -su identidad se mantiene en reserva- entró armado a un colegio del Municipio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros dos chicos.

De acuerdo a los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra cuando los chicos esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno de la Escuela N° 40 de San Cristóbal.

Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

13:02 hsHoy

El estado de salud de los heridos

Según consigna el diario UNO de Santa Fe, el doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad de San Cristóbal, confirmó que los dos heridos que dejó el tiroteo fatal en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, de 13 y 15 años, ingresaron con heridas de perdigones, aunque aclaró que en ambos casos no corren riesgo de vida.

Según precisó Borsini al medio local, uno de ellos presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado a un centro de salud de la ciudad de Rafaela para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva.

Por su parte, el segundo adolescente tenía perdigones en un brazo y una lesión menor en el tórax. Al momento de su atención, se encontraba estable, aunque padecía un cuadro de shock producto de la pesadilla que había vivido unos minutos antes.

El doctor Borsini, además, explicó que otros estudiantes sufrieron diversos cortes y politraumatismos cuando intentaron escapar del colegio por sus propios medios. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló.

En relación con la víctima fatal, Borsini confirmó que el adolescente no fue trasladado al hospital local, ya que el fallecimiento se produjo dentro de la escuela y personal de Policía Científica debe realizar las pericias correspondientes en la escena del crimen.

12:50 hsHoy

Los docentes aseguran que el tirador de Santa Fe era un buen alumno y no tenía problemas de conducta

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la ciudad ubicada en el centro de la provincia de Santa Fe, brindó en Infobae en Vivo los primeros detalles del ataque que perpetró un estudiante de 15 años

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, habló esta mañana en medio de la conmoción por el crimen de un alumno dentro de la Escuela N° 40 Mariano Moreno y brindó los primeros detalles sobre el atacante, que ya fue identificado y tiene 15 años.

Leer la nota completa
12:49 hsHoy

Tragedia en un colegio de Santa Fe: “El arma habría entrado en un estuche de guitarra”, declaró la mamá de uno de los chicos

María José, madre de una alumna de cuarto año, relató lo sucedido esta mañana en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe

El exterior de la Escuela N° 40 de San Cristóbal, Santa Fe, muestra su fachada principal con puertas amarillas y está rodeada de frondosos árboles.
El exterior de la Escuela N° 40 de San Cristóbal, Santa Fe, muestra su fachada principal con puertas amarillas y está rodeada de frondosos árboles.

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y perpetró un ataque que dejó a un estudiante muerto durante la mañana del lunes, confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. El hecho ocurrió alrededor de las 7:15, cuando los alumnos aguardaban el inicio de la jornada escolar en un patio interno. Y generó la suspensión de las clases en dicha institución.

Leer la nota completa
12:41 hsHoy

Los primeros videos del ataque en la escuela de Santa Fe y la corrida de los chicos tras los disparos

Un alumno de entre 15 y 16 años ingresó armado a una escuela y mató a un compañero. Además, hirió a otros dos. En esta nota, las grabaciones realizadas con teléfonos celulares

El joven que realizó los disparos
El joven que realizó los disparos

Un alumno de 15 -su identidad se mantiene en reserva- entró armado a un colegio del Municipio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros dos chicos.

Leer la nota completa
12:39 hsHoy

Dónde queda la Escuela 40 de San Cristóbal

Alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe
12:39 hsHoy

Qué se sabe sobre el ataque en la escuela de Santa Fe

- Un alumno de 15 años, que cursa tercer año, ingresó con un arma a la Escuela N° 40, de San Cristóbal, y mató a un compañero de 13 años que cursaba primer año.

- El agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de forma fatal en la víctima.

- El saldo del tiroteo es de un menor muerto de 13 años y dos heridos de arma de fuego, también de 13 y 15 años.

- Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad.

- La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta.

- El adolescente de 15 años fue detenido por la Policía.

- La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.

- Se sigue trabajando para esclarecer el hecho.

Temas Relacionados

Violencia EscolarAsesinato en la Escuela de Santa FeSanta FeÚltimas Noticias

Últimas noticias

Tragedia en un colegio de Santa Fe: “El arma habría entrado en un estuche de guitarra”, declaró la mamá de uno de los chicos

María José, madre de una alumna de cuarto año, relató lo sucedido esta mañana en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe

Tragedia en un colegio de Santa Fe: “El arma habría entrado en un estuche de guitarra”, declaró la mamá de uno de los chicos

Los docentes aseguran que el tirador de Santa Fe era un buen alumno y no tenía problemas de conducta

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la ciudad ubicada en el centro de la provincia de Santa Fe, brindó en Infobae en Vivo los primeros detalles del ataque que perpetró un estudiante de 15 años

Los docentes aseguran que el tirador de Santa Fe era un buen alumno y no tenía problemas de conducta

Recta final en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alega la fiscalía

Fernando Klappenbach, a cargo de la acusación oficial, realizará su planteo ante el Tribunal N°14. Podrá pedir una pena de hasta 20 años de prisión para el imitador de Michael Jackson

Recta final en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alega la fiscalía

Los primeros videos del ataque en la escuela de Santa Fe y la corrida de los chicos tras los disparos

Un alumno de entre 15 y 16 años ingresó armado a una escuela y mató a un compañero. Además, hirió a otros dos. En esta nota, las grabaciones realizadas con teléfonos celulares

Los primeros videos del ataque en la escuela de Santa Fe y la corrida de los chicos tras los disparos

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

El estremecedor hecho ocurrió este lunes a primera hora en un establecimiento educativo del Municipio de San Cristóbal. El atacante, que fue detenido, tiene 15 años. La víctima, 13

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en un colegio de Santa Fe: “El arma habría entrado en un estuche de guitarra”, declaró la mamá de uno de los chicos

Tragedia en un colegio de Santa Fe: “El arma habría entrado en un estuche de guitarra”, declaró la mamá de uno de los chicos

Mañana vence el plazo para presentar la libreta AUH 2025: cómo es el trámite y cuánto se cobra por hacerlo

Los docentes aseguran que el tirador de Santa Fe era un buen alumno y no tenía problemas de conducta

El acuerdo de hace 50 años que Trump no puede romper

Recta final en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alega la fiscalía

INFOBAE AMÉRICA

Demoras en aeropuertos por la TSA intensifican dificultades para los pasajeros: qué hacer con niños, personas mayores o discapacitados

Demoras en aeropuertos por la TSA intensifican dificultades para los pasajeros: qué hacer con niños, personas mayores o discapacitados

La ciudad de Austin aprueba plan para abordar el aumento de la población sin hogar

Secretaría de Inteligencia de Uruguay estudia opciones para imitar el modelo de Estados Unidos

Sam Worthington y el impacto de Avatar en su familia: “A mis hijos no les importa el éxito de la saga”

Sophie Turner sufrió una lesión y pausó el rodaje de ‘Tomb Raider’: “Ahora el programa está en peligro”

DEPORTES

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP