Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: últimas novedades sobre el alumno que mató a un compañero en el colegio

Un alumno de 15 -su identidad se mantiene en reserva- entró armado a un colegio del Municipio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros dos chicos.
De acuerdo a los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra cuando los chicos esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno de la Escuela N° 40 de San Cristóbal.
Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.
Según consigna el diario UNO de Santa Fe, el doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad de San Cristóbal, confirmó que los dos heridos que dejó el tiroteo fatal en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, de 13 y 15 años, ingresaron con heridas de perdigones, aunque aclaró que en ambos casos no corren riesgo de vida.
Según precisó Borsini al medio local, uno de ellos presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado a un centro de salud de la ciudad de Rafaela para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva.
Por su parte, el segundo adolescente tenía perdigones en un brazo y una lesión menor en el tórax. Al momento de su atención, se encontraba estable, aunque padecía un cuadro de shock producto de la pesadilla que había vivido unos minutos antes.
El doctor Borsini, además, explicó que otros estudiantes sufrieron diversos cortes y politraumatismos cuando intentaron escapar del colegio por sus propios medios. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló.
En relación con la víctima fatal, Borsini confirmó que el adolescente no fue trasladado al hospital local, ya que el fallecimiento se produjo dentro de la escuela y personal de Policía Científica debe realizar las pericias correspondientes en la escena del crimen.
Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, habló esta mañana en medio de la conmoción por el crimen de un alumno dentro de la Escuela N° 40 Mariano Moreno y brindó los primeros detalles sobre el atacante, que ya fue identificado y tiene 15 años.
Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y perpetró un ataque que dejó a un estudiante muerto durante la mañana del lunes, confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. El hecho ocurrió alrededor de las 7:15, cuando los alumnos aguardaban el inicio de la jornada escolar en un patio interno. Y generó la suspensión de las clases en dicha institución.
Un alumno de 15 -su identidad se mantiene en reserva- entró armado a un colegio del Municipio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros dos chicos.
- Un alumno de 15 años, que cursa tercer año, ingresó con un arma a la Escuela N° 40, de San Cristóbal, y mató a un compañero de 13 años que cursaba primer año.
- El agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de forma fatal en la víctima.
- El saldo del tiroteo es de un menor muerto de 13 años y dos heridos de arma de fuego, también de 13 y 15 años.
- Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad.
- La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta.
- El adolescente de 15 años fue detenido por la Policía.
- La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.
- Se sigue trabajando para esclarecer el hecho.