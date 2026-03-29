“Tiene más del 80% del cuerpo quemado”: una joven lucha por su vida tras ser víctima de la explosión en Entre Ríos

El violento hecho se produjo anoche en El patio Resto Bar de la ciudad de Villaguay. Se oyeron varias detonaciones e investiga el origen del hecho

A un día de que se reportara un incendio y explosión en un patio de comidas de la localidad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, las autoridades confirmaron que una de las cuatro víctimas atravesaría una situación de extrema delicadeza debido a las lesiones sufridas. “Tiene más del 80% del cuerpo quemado”, advirtieron sobre el estado de una joven de 24 años.

Según confirmó el subjefe de la Policía Departamental, Santiago Cerda Cáceres, tres de los cuatro heridos permanecen en estado crítico. En este sentido, indicó que solo uno de ellos se encuentra en estado de conciencia, pero, de igual forma, continúa hospitalizado.

Luego de que las víctimas fueran rescatadas, todos fueron trasladados inicialmente al Hospital Santa Rosa. Posteriormente, debido a la complejidad de sus lesiones, los tres mayores afectados fueron derivados a centros de mayor complejidad.

De acuerdo con la información publicada por El Once, uno de los propietarios, un hombre de 43 años, y una mujer de 29 años, fueron llevados al Hospital San Martín de Paraná. “La chica tiene más del 80% del cuerpo quemado con serias dificultades”, advirtieron al indicar que se encuentra alojada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Dos de las víctimas tuvieron que ser trasladadas a la capital, debido a su estado crítico

En el caso del hombre, el subjefe de la Policía Departamental informó que “se encuentra en la sala de shockroom, inconsciente, sedado y con el 44% del cuerpo quemado". Ante la gravedad del cuadro clínico, alertó sobre la evolución de los pacientes, ya que podría variar en las próximas horas.

En tercer lugar, un joven de 25 años, que fue identificado como uno de los mozos del local de comidas, tuvo que ser derivado al Hospital de Concordia. “Él tiene también un 40% del cuerpo quemado y se encuentra con asistencia mecánica respiratoria”, señaló Cerda Cáceres.

Por último, el cuarto afectado sería un joven de 23 años que sigue internado en el Hospital de Villaguay. Actualmente, se encuentra en estado consciente y presenta quemaduras en miembros inferiores y superiores. A pesar de estas lesiones, no corre riesgo de vida.

El incidente ocurrió el viernes por la noche en calle San Martín al 500, casi esquina 9 de Julio, luego de que se registrara una fuerte detonación e incendio en el local llamado “El Patio Resto Bar”. La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios impidió que las llamas alcanzaran edificios colindantes, mientras los residentes permanecían en estado de alerta ante el riesgo de nuevas fugas de gas.

La imagen muestra el interior de un local gastronómico en Villaguay, Entre Ríos, gravemente afectado tras una explosión que causó significativos daños materiales

Los vecinos de la zona relataron que una “explosión muy grande” fue seguida por varias detonaciones menores. Asimismo, el subjefe de la Policía Departamental explicó que la secuencia de explosiones se debió a la “acumulación de gases”. Y precisó: “No sabemos si es por pérdida de gas u otro origen”.

El hecho ocurrió cerca del cine Berisso y, de acuerdo con la reconstrucción inicial mencionada por Delco Noticias de Villaguay, las primeras pericias sugieren que el incidente podría estar relacionado con actividades de cocina que se desarrollaban en el patio trasero del local. En esas tareas, se habrían utilizado equipos conectados a garrafas de gas envasado.

Tras el siniestro, en el lugar trabajaron Cerda Cáceres y el fiscal Sergio Salinsky, de la Unidad Fiscal de Villaguay, quienes supervisaban las pericias y el relevamiento de daños. Desde entonces, las autoridades mantienen el área bajo inspección, mientras se profundizaban los estudios para determinar con precisión el origen y las circunstancias que desencadenaron la emergencia.

Actualmente, el restaurante permanece cerrado y bajo investigación. Asimismo, indicaron que las primeras hipótesis apuntarían a que se habría tratado de un accidente relacionado con el uso de garrafas de gas durante labores culinarias, pero las autoridades no descartarían otras causas hasta conocer los resultados de las pericias técnicas.