Explosiones e incendio en un patio de comidas en Entre Ríos: hay cuatro heridos, tres de gravedad

El incendio se produjo anoche en El patio Resto Bar de la ciudad de Villaguay. Se oyeron varias detonaciones. (Gentileza Periodismo Móvil, de Entre Ríos)

Una serie de explosiones de gran magnitud provocó anoche la destrucción total de un restaurante y un incendio en un patio de comidas ubicado en la zona céntrica de Villaguay, provincia de Entre Ríos, dejando a cuatro personas heridas, entre ellas tres en estado crítico.

El terrible siniestro ocurrió en el local comercial El patio Resto Bar, ubicado en la calle San Martín 520, a escasos metros de cine Berisso. Testimonios de los vecinos mencionaron que “se escuchó una explosión muy grande” y luego una serie de detonaciones.

Así quedaron los restos carbonizados y escombros del local gastronómico en Entre Ríos tras una explosión por acumulación de gases (Jefatura de la Policía de Entre Ríos)

El inspector Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, adelantó a Infobae que las explosiones se produjeron por “acumulación de gases". Y agregó a este medio: “No sabemos si es por pérdida de gas u otro origen”. El lugar quedó clausurado.

Según el reporte oficial, los bomberos voluntarios contuvieron el foco ígneo y evitaron que el incendio se propagara a estructuras vecinas, entre el pánico de los vecinos, ante nuevas fugas de gas.

Otra perspectiva del grave incendio que sucedió anoche en un patio de comidas en Entre Ríos (Gentileza Periodismo Móvil, de Entre Ríos)

Cáceres está en el lugar del hecho, junto al fiscal Sergio Salinsky, de la Unidad Fiscal de Villaguay, realizando las pericias correspondientes. Los primeros peritajes sugieren que el origen del siniestro podría estar vinculado a tareas de cocina realizadas en el patio trasero del restaurante, durante las cuales se emplearon equipos conectados a garrafas de gas envasado, de acuerdo con la reconstrucción citada por Delco Noticias de Villaguay.

Así quedó anoche el restaurante que explotó y se incendió en Villaguay (Jefatura Policía de Entre Ríos)

El estado de los heridos

Los heridos de gravedad fueron identificados como Martín Kloster, Nicolás Consi y Lucía Antonela Karg. Algunos ya fueron derivados a nosocomios de mayor complejidad por la complejidad de sus quemaduras, luego de pasar por el Hospital Santa Rosa, en donde recibieron las atenciones de urgencia.

El primero de ellos, de 43 años, posee quemaduras de 1° y 2° grado y un grave corte en la pierna derecha, por lo cual fue ingresado a terapia intensiva del Hospital San Martín. “Tiene quemaduras en un 30% de la región dorsal del tórax, antebrazos y muslos”, detalló el informe policial. Será trasladado al Hospital de Concordia.

Otra perspectiva del patio de comidas que se incendió debido a una fuerte explosión por acumulación de gases (Jefatura de la Policía de Entre Ríos)

Por su parte, Consi (25 años) presenta "quemadura del 100% del rostro con compromiso de vías aéreas", señaló el informe médico. Permanece intubado y tiene quemadura en miembros superiores (100%) y piernas, también en su totalidad. Karg, de 29 años, tiene todo el rostro quemado (1° y 2° grado) como así también tiene comprometido sus miembros inferiores y superiores en un 100% grado. Está intubada en terapia intensiva del Hospital San Martín.

Por su parte, Esteban Nahuel Pérez, de 23 años, tiene quemaduras de 1° grado en su antebrazo derecho, también en sus dos piernas y en estudio la afectación en la vía aérea. “Está en evaluación, alojado en guardia del Hospital Santa Rosa”, agregaron las autoridades.