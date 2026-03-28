Sociedad

Explosiones e incendio en un patio de comidas en Entre Ríos: hay cuatro heridos, tres de gravedad

El violento hecho, provocado por acumulación de gases, se produjo anoche en El patio Resto Bar de la ciudad de Villaguay. Se oyeron varias detonaciones e investigan el origen del hecho. Cómo están los lesionados

Guardar

El incendio se produjo anoche en El patio Resto Bar de la ciudad de Villaguay. Se oyeron varias detonaciones. (Gentileza Periodismo Móvil, de Entre Ríos)

Una serie de explosiones de gran magnitud provocó anoche la destrucción total de un restaurante y un incendio en un patio de comidas ubicado en la zona céntrica de Villaguay, provincia de Entre Ríos, dejando a cuatro personas heridas, entre ellas tres en estado crítico.

El terrible siniestro ocurrió en el local comercial El patio Resto Bar, ubicado en la calle San Martín 520, a escasos metros de cine Berisso. Testimonios de los vecinos mencionaron que “se escuchó una explosión muy grande” y luego una serie de detonaciones.

Interior de un local seriamente dañado y carbonizado, con paredes de ladrillo expuestas, escombros, tanques de gas y chapa metálica retorcida en el suelo
Así quedaron los restos carbonizados y escombros del local gastronómico en Entre Ríos tras una explosión por acumulación de gases (Jefatura de la Policía de Entre Ríos)

El inspector Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, adelantó a Infobae que las explosiones se produjeron por “acumulación de gases". Y agregó a este medio: “No sabemos si es por pérdida de gas u otro origen”. El lugar quedó clausurado.

Según el reporte oficial, los bomberos voluntarios contuvieron el foco ígneo y evitaron que el incendio se propagara a estructuras vecinas, entre el pánico de los vecinos, ante nuevas fugas de gas.

Otra perspectiva del grave incendio que sucedió anoche en un patio de comidas en Entre Ríos (Gentileza Periodismo Móvil, de Entre Ríos)

Cáceres está en el lugar del hecho, junto al fiscal Sergio Salinsky, de la Unidad Fiscal de Villaguay, realizando las pericias correspondientes. Los primeros peritajes sugieren que el origen del siniestro podría estar vinculado a tareas de cocina realizadas en el patio trasero del restaurante, durante las cuales se emplearon equipos conectados a garrafas de gas envasado, de acuerdo con la reconstrucción citada por Delco Noticias de Villaguay.

Interior oscuro y dañado de un local, con escombros, muebles volcados, estructuras de madera colapsadas y un calefactor industrial, tras una explosión
Así quedó anoche el restaurante que explotó y se incendió en Villaguay (Jefatura Policía de Entre Ríos)

El estado de los heridos

Los heridos de gravedad fueron identificados como Martín Kloster, Nicolás Consi y Lucía Antonela Karg. Algunos ya fueron derivados a nosocomios de mayor complejidad por la complejidad de sus quemaduras, luego de pasar por el Hospital Santa Rosa, en donde recibieron las atenciones de urgencia.

El primero de ellos, de 43 años, posee quemaduras de 1° y 2° grado y un grave corte en la pierna derecha, por lo cual fue ingresado a terapia intensiva del Hospital San Martín. “Tiene quemaduras en un 30% de la región dorsal del tórax, antebrazos y muslos”, detalló el informe policial. Será trasladado al Hospital de Concordia.

Vista del interior de un local gastronómico con daños por explosión: vigas de madera carbonizadas, chapas retorcidas, mesas y sillas volcadas, y escombros
Otra perspectiva del patio de comidas que se incendió debido a una fuerte explosión por acumulación de gases (Jefatura de la Policía de Entre Ríos)

Por su parte, Consi (25 años) presenta "quemadura del 100% del rostro con compromiso de vías aéreas", señaló el informe médico. Permanece intubado y tiene quemadura en miembros superiores (100%) y piernas, también en su totalidad. Karg, de 29 años, tiene todo el rostro quemado (1° y 2° grado) como así también tiene comprometido sus miembros inferiores y superiores en un 100% grado. Está intubada en terapia intensiva del Hospital San Martín.

Por su parte, Esteban Nahuel Pérez, de 23 años, tiene quemaduras de 1° grado en su antebrazo derecho, también en sus dos piernas y en estudio la afectación en la vía aérea. “Está en evaluación, alojado en guardia del Hospital Santa Rosa”, agregaron las autoridades.

Temas Relacionados

El Patio Resto BarVillaguayEntre RíosexplosióngarrafasPolicía de Entre Ríosúltimas noticias

Últimas Noticias

El descargo de Santiago Martínez de “Love is Blind” tras ser condenado a 15 años por intento de femicidio: “Jamás hubo peligro de muerte”

El exparticipante del reality se expresó en redes sociales desde la cárcel tras ser condenado a prisión por intentar matar a su entonces pareja, Emily Ceco. “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático”, se desligó

El descargo de Santiago Martínez de “Love is Blind” tras ser condenado a 15 años por intento de femicidio: “Jamás hubo peligro de muerte”

Impactante accidente en Tigre: un motociclista y su acompañante chocaron un auto y volaron varios metros por el aire

La moto cruzó en rojo y chocó de frente contra el otro vehículo. Ambos están fuera de peligro. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad

Impactante accidente en Tigre: un motociclista y su acompañante chocaron un auto y volaron varios metros por el aire

“Necesito toda la plata”: los chats entre el influencer rural que denunció el robo de animales y el principal imputado

Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro”, afirmó públicamente que le robaron 190 vacas. Sin embargo, la fiscalía investiga una defraudación por abuso de confianza y se abren más interrogantes sobre si la venta estaba acordada

“Necesito toda la plata”: los chats entre el influencer rural que denunció el robo de animales y el principal imputado

Murió Manuel Manubens Calvet, el hombre que luchó casi 40 años por ser reconocido como heredero de una fortuna

El correntino afirmaba ser hijo biológico del terrateniente Juan Feliciano Manubens Calvet, fallecido en 1981 y poseedor de una fortuna estimada en 225 millones de dólares. En 2020 logró alcanzar un acuerdo económico con la familia

Murió Manuel Manubens Calvet, el hombre que luchó casi 40 años por ser reconocido como heredero de una fortuna

Hallaron el cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en Córdoba y hay dos detenidos

Tras días de rastrillaje, encontraron muerto a José Gabriel Allende, el hombre de 26 años. El cuerpo presenta signos de golpes e investigan un posible ajuste por venta y distribución de droga

Hallaron el cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en Córdoba y hay dos detenidos
DEPORTES
Atento River Plate: Borussia Dortmund va a la carga por Ian Subiabre, el “nuevo Messi”

Atento River Plate: Borussia Dortmund va a la carga por Ian Subiabre, el “nuevo Messi”

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Perdía 0-2 a 62 segundos para el final, metió cuatro goles y ganó con dos tantos desde mitad de cancha: “Remontada histórica”

La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

TELESHOW
Floppy Tesouro recibió un nuevo diagnóstico sobre su problema de salud: “Me pasan cosas todo el tiempo”

Floppy Tesouro recibió un nuevo diagnóstico sobre su problema de salud: “Me pasan cosas todo el tiempo”

Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Roberto Edgar: “No quería vivir, pero pensé en mis hermanitos”

Silvina Chediek: “Cantar es un derecho, no importa cómo lo hagas”

Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

INFOBAE AMÉRICA

Estos son los eventos astronómicos de abril de 2026: Luna rosa, Mercurio y lluvia de estrellas

Estos son los eventos astronómicos de abril de 2026: Luna rosa, Mercurio y lluvia de estrellas

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

Entre la ciencia y la música, la vida cotidiana de dos niños con altas capacidades en El Salvador

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán

Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”