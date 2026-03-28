Fin de semana lluvioso en AMBA: cuáles son las provincias bajo alerta alerta meteorológica

En AMBA habrá tormentas aisladas, chaparrones y estará todo el fin de semana nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas que afectarán a Buenos Aires este fin de semana. Según la institución, el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, varias provincias del país tendrán que estar atentas a las abundantes lluvias.

Por otro lado, pronosticaron que en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque libre de alertas meteorológicas, lloverá todo el fin de semana. Según el SMN, las temperaturas rondarán entre los 21°C y los 30°C, llegando a la máxima el domingo.

Junto a las tormentas y chaparrones que afectarán a la ciudad, también habrán ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Este clima podría continuar hasta la semana que viene con tormentas aisladas y cielo mayormente nublado, oscilando temperaturas similares.

Clima y temperatura pronosticada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Aunque la alerta amarilla por tormenta no afecta al AMBA, la gran parte de Buenos Aires se verá afectado por “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. El SMN anunció: “Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

Según el SMN, los colores de las alertas tienen distintos niveles. En este caso significa: “Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo”. Sin embargo, se aclara que esta alerta es la más común y “es de esperar que surja en más del 90 % de los alerta emitidos”.

El domingo 28 de marzo, emitieron una alerta naranja por tormentas en la zona costera de Buenos Aires, desde Magdalena hasta el partido de La Costa. Según lo publicado, las zonas estarán afectadas por lluvias fuertes que por el color del nivel podrían ser particularmente más intensos.

“Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señaló el SMN.

Las alertas para el sábado 28 de marzo según el Servicio Meteorológico Nacional

Qué provincias tienen alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió alertas amarillas por tormentas para el sábado 28 de marzo para las provincias de: Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis, el sur de Entre Ríos y el norte de La Pampa. Algunas recomendaciones publicadas por el ente para estos casos y para la alerta naranja son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Salí solo si es necesario

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En este marco, las provincias de Santa Cruz y el suroeste de Chubut poseen una alerta amarilla por viento que significa que “el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”. Las recomendaciones son similares entre ellas, excepto algunas

Evitá salir

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos

Cerrá y alejate de puertas y ventanas

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

Tené precaución al conducir.

Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional para el domingo 29 de marzo