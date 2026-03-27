Se vienen cuatro días de tormenta en la Ciudad de Buenos Aires: qué dice el pronóstico del tiempo

Las precipitaciones se extenderán hasta el lunes (Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un período de inestabilidad con tormentas aisladas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores durante cuatro días consecutivos, desde este viernes hasta el inicio de la próxima semana. A pesar de las lluvias, las temperaturas se mantendrán templadas, con máximas cercanas a los 28 grados.

Para este viernes, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Las precipitaciones comenzarán de manera aislada hacia la tarde, intensificándose durante la noche y extendiéndose hasta la madrugada del día siguiente.

El sábado, las tormentas se concentrarán principalmente en las primeras horas del día. Luego, por la tarde y la noche, la probabilidad de lluvias disminuirá considerablemente, ubicándose entre el 0 y el 10 por ciento. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 25 grados.

El domingo presentará un leve ascenso térmico, con registros entre 21 y 28 °C. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que el resto de la jornada se mantendrá mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

El lunes, en tanto, sería el último día con inestabilidad en la región. Se prevén lluvias durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia el resto del día, con valores térmicos que oscilarán entre los 22 y 28 °C.

Al día siguiente, las temperaturas subirán levemente, con un incremento de un grado. La jornada se presentará mayormente nublada y con baja probabilidad de lluvias, condiciones que se mantendrán también durante el miércoles. Para el jueves, en tanto, se espera una disminución de la nubosidad, aunque las temperaturas continuarán en valores similares, con mínimas cercanas a los 23 grados y máximas que alcanzarán los 29 grados.

Rige una alerta amarilla al norte del país (SMN)

En paralelo, rige una alerta amarilla en la provincia de Jujuy. Las zonas afectadas son Susques, Cochinoca, Rinconada y Santa Catalina, donde se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Según el SMN, las precipitaciones “podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos”. Los valores de acumulación se anticipan entre 10 y 25 milímetros, que pueden ser superados “de manera local”.

Las recomendaciones de seguridad indican evitar salir del hogar, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. En caso de que ingrese agua a la vivienda, es importante desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Asimismo, se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas. fundamental retirar o asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento. Por último, si una persona se encuentra al aire libre, debe buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

De acuerdo con el sistema de alerta temprana del SMN, este sábado regirán alertas amarillas por vientos y tormentas en cinco provincias. Por un lado, se esperan vientos intensos en las provincias de Chubut y Santa Cruz; por otro, las alertas por tormentas abarcarán el interior de la provincia de Buenos Aires, además de Santa Fe y Entre Ríos. Al día siguiente, se mantendrán las advertencias por precipitaciones en localidades bonaerenses.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué anticipa el SMN para el otoño 2026 en Argentina

El SMN prevé escenarios diferenciados para las temperaturas y las precipitaciones entre marzo y mayo de 2026, bajo una metodología que enfatiza la probabilidad y la comparación con registros históricos.

El pronóstico para el otoño señaló que amplias zonas del país podrían registrar temperaturas medias superiores a la normal. La mayor probabilidad de registros elevados se concentra en el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa.

El método de terciles utilizado por el organismo implica que el tercil superior corresponde a valores cercanos a 0,5 °C por encima del promedio histórico, aunque la cifra puede variar según las series de datos y la zona geográfica.

En el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, la perspectiva es de temperaturas normales o superiores a la media. De acuerdo con el SMN: “Las oscilaciones subestacionales y fenómenos de escala sinóptica continuarán afectando la temperatura, por lo que no se descartan episodios aislados de calor o frío fuera de la tendencia general”.