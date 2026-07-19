República Dominicana

80 % de los reclusos en la República Dominicana presenta problemas de salud mental

La psiquiatra forense Nubia Lluberes dijo en el Euro Summit 2026 que la alta proporción de trastornos en cárceles supera el 20 % estimado en la población general y refleja fallas de atención antes y durante el encierro

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Manos de personas con esposas de metal detrás de barrotes de celda, con ropa blanca y una pared de cemento al fondo
Más del 80 % de las personas privadas de libertad en la República Dominicana presenta problemas de salud mental, según se expuso en el Euro Summit 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 80 % de las personas privadas de libertad en la República Dominicana presenta algún tipo de problema de salud mental, según expuso experta durante el congreso Euro Summit 2026. Este porcentaje supera ampliamente el estimado para la población general, que se sitúa en torno al 20 %, y revela una brecha profunda en la atención psiquiátrica dentro del sistema de justicia del país.

La información fue dada a conocer en el marco de la conferencia “Justicia sin salud mental no es justicia: el modelo SIM como marco de transformación”, celebrada el sábado y que reunió a más de 200 especialistas nacionales e internacionales. La psiquiatra forense Nubia Lluberes, explicó que el elevado número de internos con trastornos mentales no se debe a una mayor comisión de delitos, sino a la falta de tratamiento adecuado antes de su ingreso al sistema penal.

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Según una publicación de Diario Libre, la especialista destacó que muchos privados de libertad nunca recibieron atención o diagnóstico oportuno, lo que los llevó a ser absorbidos por el sistema penitenciario sin alternativas de intervención previa. Una vez dentro de las cárceles, las dificultades para acceder a servicios psiquiátricos y de salud mental suelen intensificarse, agravando el estado de quienes ya presentan alguna condición.

Ilustración de presos comunes saliendo por un portón de rejas metálicas abierto. Llevan ropa sencilla y algunos, bolsas o mochilas.
Nubia Lluberes afirmó que muchos internos llegaron al sistema penal sin diagnóstico ni tratamiento de salud mental oportuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluberes señaló que el enfoque actual del sistema de justicia en la República Dominicana responde casi exclusivamente con el encarcelamiento, dejando de lado el tratamiento especializado que requieren muchos pacientes con trastornos mentales. Esta situación, advirtió, exige un replanteamiento de la relación entre justicia y salud mental en el país.

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Como parte de su exposición, la psiquiatra presentó el Modelo de Interceptación Secuencial (SIM), una herramienta desarrollada en Estados Unidos para identificar seis puntos clave en los que las personas con enfermedades mentales pueden recibir atención, tanto antes como después de su paso por el sistema judicial. El modelo busca que los servicios comunitarios, la policía, los hospitales, los tribunales y el sistema penitenciario actúen de manera coordinada para prevenir ingresos innecesarios a prisión.

De acuerdo con la experiencia de Nubia Lluberes en el sistema penitenciario de Texas, la falta de comunicación entre instituciones puede derivar en consecuencias graves para los internos, como el deterioro acelerado de su estado de salud, episodios de violencia, suicidios o la utilización de la fuerza, situaciones que podrían evitarse con una adecuada coordinación y atención temprana.

Primer plano de las manos de una persona con esposas de metal, vestida con un uniforme penitenciario naranja, mostrando las muñecas y parte del brazo.
El Modelo de Interceptación Secuencial, conocido como SIM, propone seis puntos de intervención en salud mental antes y después del paso por el sistema judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista consideró que la aplicación del Modelo SIM en la República Dominicana permitiría fortalecer la red de servicios de salud mental comunitaria y mejorar la capacitación del personal policial y judicial. Además, subrayó la importancia de establecer canales efectivos de comunicación entre hospitales, tribunales y centros penitenciarios para garantizar que las personas con trastornos mentales accedan al tratamiento necesario en cada etapa del proceso judicial.

Durante el Euro Summit 2026, celebrado en la capital dominicana, se abordaron los principales desafíos de la salud mental en la región, con especial atención a la necesidad de políticas públicas y prácticas clínicas basadas en la evidencia. La presentación de Lluberes formó parte de una serie de conferencias dirigidas a fomentar un enfoque integral y humanizado en la atención de las personas que enfrentan procesos judiciales y presentan condiciones psiquiátricas.

El encuentro reunió a expertos de distintos países, quienes debatieron sobre estrategias para mejorar la atención en salud mental y su relación con los sistemas penales. La cifra presentada por Lluberes refuerza la urgencia de revisar los protocolos de atención dentro de las cárceles y de avanzar hacia una justicia que contemple la salud mental como parte fundamental de su funcionamiento.

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