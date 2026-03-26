Misterio en Rosario: seis autos aparecieron incendiados durante la madrugada e investigan las causas

Los siniestros se produjeron durante la madrugada de este jueves. No hubo personas heridas, pero sí cuantiosos daños materiales

Una serie de incendios sacudieron la madrugada del jueves en Rosario. Seis autos aparecieron calcinados en distintos barrios de la ciudad y las causas permanecen bajo investigación. La secuencia, que se desarrolló en apenas unas horas, mantiene la atención de los vecinos y de las fuerzas de seguridad, que buscan esclarecer los motivos detrás de estos hechos.

La primera alarma sonó en el Cuartel Central de Bomberos Zapadores a las 0.44. Un Citroën C4, estacionado en Pascual Rosas al 1200, barrio Echesortu, se encontraba envuelto en llamas. Según informó La Capital, al llegar los socorristas, no había nadie intentando apagar el fuego. Fuentes oficiales detallaron que, pese a la intensidad del siniestro, no existió riesgo de propagación a otros vehículos o estructuras.

La madrugada continuó con un segundo episodio reportado por el Cuartel Norte de Zapadores a las 4.24. El aviso, recibido desde Rondeau al 900, en barrio Sarmiento, indicaba inicialmente dos vehículos ardiendo frente a un taller mecánico. Los bomberos constataron que el calor y las llamas se extendieron a otros dos autos cercanos. En total, el fuego dañó cuatro rodados en ese punto. Los vehículos afectados estaban estacionados sobre la vereda, y el personal de emergencia volvió a encontrar la escena desierta, sin presencia de testigos ni personas combatiendo el incendio.

El tercer hecho, registrado poco antes de las 5, movilizó al Cuartel Sur de Zapadores hacia San Nicolás al 4100, en la zona sudoeste de Rosario. Allí, un Renault Scenic sufrió daños totales tras incendiarse mientras permanecía detenido en la vía pública. Al igual que en los casos anteriores, los bomberos no hallaron a nadie en el lugar que estuviese intentando sofocar las llamas.

A lo largo de la noche, seis vehículos resultaron afectados en tres puntos alejados entre sí. Las autoridades trabajan para determinar si existe un vínculo entre los episodios o si se trató de hechos aislados. Los daños en algunos de los autos fueron totales, aunque no se reportaron heridos ni daños a propiedades linderas.

Fuentes oficiales remarcaron la secuencia de llamados y la localización de los incidentes en barrios distintos. Las zonas sudoeste, norte y oeste de la ciudad concentraron los focos ígneos, lo cual complica el rastreo de un patrón común. Los investigadores analizan las imágenes de cámaras de seguridad y buscan testimonios que permitan avanzar con la identificación de posibles responsables.

En todos los casos, los vehículos se encontraban correctamente estacionados y no había señales de intervención de terceros al momento del arribo de los socorristas. La investigación se mantiene abierta y las autoridades no descartan hipótesis, mientras la ciudad sigue a la espera de novedades oficiales sobre el origen de los incendios y sus eventuales responsables.

Se atrincheró en su empresa en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Rosario: se atrincheró en su empresa en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Hace tan solo una semana, en una empresa de logística y distribución de Rosario, un trabajador se atrincheró en un sector de la compañía, adonde había asistido para reclamar el pago de sus haberes, y se prendió fuego luego de que la Policía intentara neutralizarlo con una pistola Taser. El hombre sufrió graves quemaduras y se encuentra internado con riesgo de vida, mientras que dos oficiales sufrieron heridas leves.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo ocurrió el pasado viernes minutos antes del mediodía en el predio de la empresa de transporte Expreso For Zap, ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3.200, entre Dean Funes y Garay.

Al recibir la alerta de una empresa de alarmas sobre el hecho, personal policial de la Comisaría 32ª se dirigió al lugar y encontró a un hombre atrincherado en la cabina de seguridad. Desencajado, el trabajador reclamaba una supuesta deuda que sus empleadores mantenían con él, y amenazaba con prender fuego al lugar.

“¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más“, se escucha exclamar al empleado, mientras dialogaba por teléfono con uno de sus superiores y era rodeado por al menos seis uniformados.

Tras varios minutos de tensión y negociaciones frustradas, un policía lo intentó neutralizar con disparos de una pistola Taser, según se observa en el video que encabeza esta nota.

De inmediato, los policías subieron las escaleras y arrinconaron al sospechoso. El operativo parecía haber finalizado, pero no. El trabajador se prendió fuego. Las llamas tomaron todo su cuerpo y alcanzaron a dos agentes que ya estaban dentro de la garita.

Entre gritos desgarradores de dolor, el hombre logró descender de la estructura desde la que hacía su reclamo y fue auxiliado por personal de bomberos, que rápidamente accionaron los matafuegos y lograron controlar las llamas.

El hombre, identificado como O.P.M., fue trasladado de urgencia al HECA de Rosario, donde los médicos de guardia le diagnosticaron quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo.