Se incendia un depósito de garrafas en Merlo y trabajan varias dotaciones de Bomberos

Se incendia un deposito de garrafas en Merlo

Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en la localidad de Mariano Acosta, Merlo. Varias dotaciones de bomberos trabajan actualmente en el lugar, y hasta el momento no se registraron heridos.

Según las primeras informaciones, el fuego comenzó en las primeras horas del día en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Aún no se confirmó si había personas en el interior al momento del incendio.

La magnitud del siniestro es tal que las columnas de humo y fuego son visibles a gran distancia, acompañadas de fuertes explosiones. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Los vecinos de la zona comparten videos del incidente

Por precaución, los vecinos de la cuadra comenzaron a autoevacuarse. Los bomberos recomendaron resguardarse, cubrir la nariz y boca para evitar la inhalación de humo tóxico y alejarse del local.

El tránsito presenta complicaciones debido a las labores de emergencia, con intervención de la comisaría 6° de Merlo.

“Yo estoy encerrado frente a mi local, una casa de electricidad, que está justo en frente. Corté la luz y me da miedo porque vibra todo”, relató un vecino de la zona, identificado como Francisco, en declaraciones a Todo Noticias (TN).

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