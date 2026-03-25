Sociedad

Se incendia un depósito de garrafas en Merlo y trabajan varias dotaciones de Bomberos

Las llamas comenzaron en un local ubicado en la ciudad de Mariano Acosta. Se escuchan estruendos en la zona

Guardar
Se incendia un deposito de garrafas en Merlo

Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en la localidad de Mariano Acosta, Merlo. Varias dotaciones de bomberos trabajan actualmente en el lugar, y hasta el momento no se registraron heridos.

Según las primeras informaciones, el fuego comenzó en las primeras horas del día en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Aún no se confirmó si había personas en el interior al momento del incendio.

La magnitud del siniestro es tal que las columnas de humo y fuego son visibles a gran distancia, acompañadas de fuertes explosiones. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Los vecinos de la zona comparten videos del incidente

Por precaución, los vecinos de la cuadra comenzaron a autoevacuarse. Los bomberos recomendaron resguardarse, cubrir la nariz y boca para evitar la inhalación de humo tóxico y alejarse del local.

El tránsito presenta complicaciones debido a las labores de emergencia, con intervención de la comisaría 6° de Merlo.

“Yo estoy encerrado frente a mi local, una casa de electricidad, que está justo en frente. Corté la luz y me da miedo porque vibra todo”, relató un vecino de la zona, identificado como Francisco, en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Últimas NoticiasIncendioMerloMariano Acosta

Últimas Noticias

El pronóstico del tiempo prevé una semana inestable en el AMBA y alertas en el sur

El SMN anticipa jornadas templadas con aumento de la nubosidad en el AMBA y lluvias hacia el fin de semana, mientras rigen alertas amarillas por fuertes vientos en la Patagonia y precipitaciones en el sur de Santa Cruz

El pronóstico del tiempo prevé

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado tras el 24 de marzo

La planificación de días libres no solo afecta a trabajadores y empleadores. El turismo y la gastronomía encuentran terreno fértil ante una secuencia inédita de fines de semana extendidos y celebraciones

Calendario 2026: cuándo es el

Siniestro vial en Bahía Blanca: atropelló a una mujer y a sus hijos de 5 y 2 años y se dio a la fuga

Un automóvil atropelló a una joven de 22 años y a dos menores en Bahía Blanca. El siniestro demandó asistencia sanitaria para las víctimas, quienes tienen lesiones importantes, mientras continúan la búsqueda del conductor prófugo

Siniestro vial en Bahía Blanca:

Otra entradera en La Plata: destrozaron el departamento de un jubilado de 85 años y se llevaron varias joyas

La víctima no se encontraba en la propiedad al momento de los hechos. El robo fue denunciado por su empleada, quien encontró el caos en la casa

Otra entradera en La Plata:

Imputaron a un hombre por abusar y amenazar con un arma blanca a su expareja en Mar del Plata

La víctima relató que fue atacada y amenaza con un cuchillo durante una discusión. La fiscalía dispuso la imputación del detenido por lesiones leves agravadas por el vínculo

Imputaron a un hombre por
DEPORTES
Quiénes son las 6 promesas

Quiénes son las 6 promesas de River Plate que Eduardo Coudet incorporó a la mini pretemporada del plantel

El insulto de un piloto de Fórmula 1 a su equipo generó polémica antes del Gran Premio de Japón

Tres historias que convirtieron en mito al Trinche Carlovich: de la dedicatoria de Maradona que lo dejó mudo al “baile” a la Selección

Jugó en la selección y marcó un récord que duró 18 años: la historia completa de Ricardo Arjona como basquetbolista profesional

Fuerte protagonismo argentino en los Challenger: se destacan Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga

TELESHOW
El nuevo cruce entre Yanina

El nuevo cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson por un supuesto video íntimo: “Estás muy pendiente”

La tremenda pelea de Daniela y Cinzia en Gran Hermano: “Con un cuchillo en la mano”

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

INFOBAE AMÉRICA

La policía británica detuvo a

La policía británica detuvo a dos hombres por el incendio de ambulancias de una organización judía

El petróleo cae más del 4% y las bolsas asiáticas suben tras las declaraciones de Trump sobre negociaciones con Irán

El dictador Kim Jong-un reafirmó el apoyo “inquebrantable” de Corea del Norte a Rusia en medio la invasión a Ucrania

EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz y su grupo de ataque

En medio de la guerra con Irán, los israelíes continúan con su vida refugiados bajo tierra