Detuvieron a un hombre por la explosión en la fábrica de garrafas en Merlo

El detenido

Un hombre de 48 años fue detenido en Mariano Acosta, partido de Merlo, acusado de provocar el incendio que se desató este miércoles en un depósito de garrafas ubicado en la calle Constituyentes al 1400, informaron fuentes policiales a Infobae.

El sospechoso fue aprehendido como responsable del lugar, donde se almacenaban y comercializaban tubos de gas sin habilitación. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Morón.

Según la reconstrucción, el siniestro comenzó cuando el hombre se encontraba manipulando una pava eléctrica en el depósito. Una falla en el artefacto provocó una explosión que desató el fuego y generó quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, cuello y manos de uno de los empleados.

Además, otros dos trabajadores también resultaron con lesiones similares en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados de urgencia a la clínica Figueroa Paredes, donde permanecen bajo observación en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente

El incendio se propagó rápidamente y afectó tanto al depósito como a cuatro viviendas linderas, una de las cuales se encuentra en la calle Bustillo al 2640. En ese contexto, un joven de 18 años sufrió una grave herida en la cabeza cuando un trozo de garrafa lo alcanzó mientras se hallaba en el patio delantero de su casa.

La víctima fue llevada de inmediato al Hospital Eva Perón, donde ingresó a quirófano por un hundimiento de cráneo y permanece en estado grave.

Al lugar acudieron diez dotaciones de Bomberos de Merlo que lograron controlar las llamas y asistir a los damnificados. Además, Defensa Civil evacuó a unas 60 personas de la manzana afectada ante el riesgo de derrumbe, y dispuso su alojamiento transitorio en el club barrial La Tapera.

El lugar del incendio en Merlo

Fuentes de la investigación confirmaron que el detenido admitió adquirir y revender garrafas de distintas marcas sin contar con los permisos correspondientes. Personal de Bomberos, la división Científica y Delitos Ecológicos trabajan en el sitio para determinar las causas exactas del incendio y evaluar los daños estructurales en las viviendas y el depósito.

La fiscalía de Morón caratuló la causa como incendio y dispuso la aprehensión al responsable del depósito.

Los testimonios de vecinos

En declaraciones a TN, los vecinos relataron que tres años atrás también explotó el mismo local, lo que provocó la rotura de vidrios en las viviendas cercanas. Incluso, uno colocó acrílicos por miedo a que el hecho volviera a repetirse.

“Ya había pasado, esta fue la segunda vez. Fue horrible, gente corriendo, a mi vecina le voló el paredón de la casa. Hay garrafas prendidas, no saben si pueden seguir explotando”, comentó uno de los testigos.

Por su parte, Ezequiel, otro testigo, contó que se encuentra a unos 40 metros del depósito incendiado y que debió refugiarse en la casa de su madre. Aseguró que las garrafas están “volando” y describió la situación como un “caos”.

“Es agarrar todo lo de importancia y rezar que no pase nada en el camino, porque tengo un bebé chico. Uno nunca sabe lo que puede pasar con una garrafa. Es una situación horrible para todos”, sostuvo, en relación a la autoevacuación.

“Hay elementos que van cayendo en la vía pública. Hace unos minutos me informaron que, al lado de mi casa, voló una garrafa. Puede ocurrir una desgracia en cualquier momento” agregó.