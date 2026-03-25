Argentina y el burnout: por qué trabajar más y descansar menos es la nueva normalidad en el país

Argentina lidera el ranking regional de burnout, con una creciente sensación social de agotamiento y falta de tiempo libre

En una entrevista con Piera Fernández, politóloga y docente, el equipo de Infobae a la Tarde indagó sobre la aceleración crónica que atraviesa la sociedad argentina, el avance del burnout y la imposibilidad material de acceder al ocio pleno.

Durante la charla con el staff de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Fernández desplegó un diagnóstico agudo: “Muchos autores contemporáneos van a decir que la disputa actual y la que se viene tiene que ver mucho más con la disputa por el tiempo, sobre todo por el tiempo libre”. Según la politóloga, “los argentinos tienen la sensación de que están corriendo, de que el tiempo no alcanza”. Insistió en la gravedad del dato: “Argentina es el país de la región con mayor nivel de burnout de toda la región”.

El trabajo, la deuda y la trampa del tiempo libre

“La pregunta es: ¿a qué lo destinamos? ¿Detrás de qué estamos corriendo? El primero, sin lugar a dudas, estamos corriendo detrás del trabajo”, sostuvo Fernández, y sumó un dato demoledor: “Ya vimos las estadísticas también de la UCA del 2025, que el 54% de los trabajadores ocupados de la Argentina son pobres por ingresos”. Para la especialista, el fenómeno excede la disputa salarial: “Estamos corriendo detrás de llegar a fin de mes, más que por un salario en sí”.

La presión económica se traduce en jornadas extendidas y en el crecimiento de la deuda familiar: “Últimamente, el endeudamiento y la morosidad son uno de los grandes problemas que tienen hoy el bolsillo de los argentinos”. A esto se suma una sobrecarga de tareas no remuneradas: “Las mujeres, según el propio INDEC, destinamos siete horas diarias a las tareas de cuidado. Es una barbaridad. Si vos me preguntás para qué me falta tiempo, yo diría: me falta tiempo para terminar de limpiar y descansar después de limpiar”.

La promesa de la tecnología como aliada nunca se cumplió: “Se pensaba que íbamos a destinar menos tiempo a las tareas domésticas, pero pasó al revés. Destinamos el mismo o más tiempo que hace 50 años”, advirtió. “Hoy los estándares de limpieza y de cuidado son muy distintos, y esa presión y culpa recae sobre todo sobre las madres”.

Las mujeres en Argentina dedican casi siete horas diarias al trabajo no remunerado, lo que dificulta su acceso al tiempo libre, según el INDEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

La productividad como mandato, el ocio bajo sospecha

El equipo de Infobae a la Tarde interrogó sobre la frontera difusa entre el descanso y la obligación de ‘aprovechar’ el tiempo libre. Fernández fue contundente: “El tiempo libre también se volvió una obligación. Hay una especie de obsesión psicológica por la mejora permanente del proyecto de vida de uno”. Ejercitarse, viajar, meditar, mostrar la vida en las redes: “Mi propio proyecto y mi tiempo libre también se tiene que convertir en una especie de carrera por mejorar mi salud física, mi salud mental”.

El mandato meritocrático se impone: “La riqueza o la pobreza o el éxito o el fracaso es solamente una cuestión de esfuerzo personal e individual, que es el discurso muy fuerte de la meritocracia: cuánto más puedo hacer para mejorar esa vida que al final, ¿quién la disfruta? ¿El que la ve por las redes sociales o la estoy disfrutando yo?”.

La presión trasciende generaciones y estructuras sociales, pero se intensifica para quienes sostienen el hogar: “Para muchos estar tirado en el sillón también sea un privilegio. Eso también es algo que tenemos que discutir. En el medio de un país que discute, por ejemplo, reformas laborales, ¿está la política discutiendo estos debates que la mayoría de los sociólogos contemporáneos están viendo?”.

Salud mental, políticas públicas y el desafío colectivo

Fernández profundizó sobre el vínculo entre precariedad y agotamiento: “Hay mucho estrés que tiene que ver con el estrés que te genera no llegar a fin de mes. El estrés de no saber cómo le das de comer a tus hijos mañana, el estrés de ser un estudiante y no saber cómo te vas a pagar el boleto para volverte el fin de largo a tu casa. Ahí hay muchísimo que tiene que ver con la salud mental”.

El mandato de la productividad convierte el tiempo libre en una obligación, impulsando una obsesión por la mejora continua y la meritocracia individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama se agrava entre los jóvenes: “En el 2025 se registró un aumento del 30% de las consultas de jóvenes acerca de su salud mental en el Hospital de Clínicas de la UBA”. En paralelo, las mujeres continúan asumiendo la carga invisible del trabajo doméstico: “Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres en Argentina dedican casi siete horas diarias al trabajo no remunerado (cuidados y hogar), lo que les quita cualquier posibilidad de ‘tiempo libre’”.

La politóloga propuso dejar de romantizar la aceleración y recuperar la dimensión colectiva: “Podemos de alguna manera volver a apropiarnos del tiempo y no que el tiempo se apropie de nosotros. Byung-Chul Han propone que necesitamos en esta generación más que nunca recuperar el tiempo de la contemplación, el tiempo de poder hacernos las preguntas profundas, el tiempo también de estar un poco al pedo para ponernos creativos”.

Consultada sobre la respuesta institucional, Fernández fue escéptica: “Hoy falta mucho espacio. Creo que hay una generación que está intentando hacerlo claramente en otros espacios que por ahí no son los institucionales”. Y dejó una advertencia: “La política está discutiendo muy sobre la urgencia y para atrás inclusive. Muchas de las discusiones que está teniendo hoy el Congreso están mirando debates que retroceden en vez de anticiparse a lo que se viene”.

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