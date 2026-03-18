Ciberestafa en peajes: cómo usan tus datos de TelePase para cobrarte sin permiso

Ciberestafas en peajes crecen en Argentina por el uso fraudulento de datos del sistema TelePase y tarjetas asociadas

El sistema TelePase atrae a miles de usuarios en la Argentina por la agilidad y el descuento en peajes. En el último tiempo la aparición de fraudes volvió a generar preocupación. Casos recientes muestran que personas detectaron consumos desconocidos en tarjetas asociadas al TelePase, incluso en localidades donde nunca estuvieron. Los consumidores notaron movimientos pequeños y frecuentes que resultaron difíciles de identificar en los resúmenes.

La modalidad consiste en el robo de información personal a través de la base de datos de TelePase. Los ciberdelincuentes obtienen datos de tarjetas de crédito o débito y realizan consumos sin autorización. La investigación se inició tras denuncias de usuarios que advirtieron cargos inexplicables y que la estafa se apoya en montos bajos para no llamar la atención rápidamente.

La operatoria incluye el uso de sitios web falsos y correos electrónicos que solicitan datos personales. En Infobae en Vivo Al Amanecer indicaron que ni Vialidad ni TelePase piden información confidencial por mail, por lo que recomiendan desconfiar de cualquier mensaje que solicite datos. Asimismo subrayaron la importancia de verificar que los sitios utilizados sean oficiales y de evitar copiar enlaces sospechosos.

Usuarios de TelePase denuncian consumos desconocidos en sus tarjetas, incluso en localidades donde nunca transitaron

Cómo detectar movimientos sospechosos y actuar rápido

Muchos usuarios descubren la estafa al revisar el resumen de la tarjeta y encontrar consumos en lugares desconocidos. Los delincuentes aprovechan la frecuencia y el bajo monto de los gastos para dificultar la detección. Por este motivo resulta fundamental controlar periódicamente los movimientos y reclamar ante el emisor de la tarjeta ante cualquier consumo extraño.

El usuario debe alertar de inmediato si detecta operaciones que no reconoce, ya que los montos pequeños suelen pasar desapercibidos. Al mismo tiempo, se recomienda realizar el reclamo formal y denunciar el hecho para que las entidades financieras puedan actuar. El uso extendido de TelePase multiplica el riesgo, porque la mayoría de los conductores lo utiliza a diario y confía en el débito automático para agilizar los pagos.

El débito automático, si bien aporta comodidad, puede dificultar el control de los consumos. En Infobae en Vivo consideraron la tarjeta de crédito como medio de pago, ya que permite desconocer cargos y obtener una revisión en el resumen siguiente.

La modalidad de fraude incluye robos de información y movimientos hormiga para dificultar la detección de gastos indebidos

Consejos para prevenir nuevas estafas y proteger los datos

Los ciberdelincuentes buscan vulnerar las bases de datos y aprovechar cualquier descuido para acceder a información sensible. Se aconseja desconfiar de los correos electrónicos que solicitan claves o datos bancarios. Cabe destacar que las empresas oficiales nunca piden datos personales por estos canales. Asimismo se recomienda verificar siempre la autenticidad de los sitios web y no ingresar datos en páginas que generan dudas.

Entre otras cosas, se recomienda controlar regularmente los resúmenes de los medios de pago y prestar atención a los consumos hormiga, que suelen ser la principal vía de las ciberestafas. Además de utilizar los canales de consulta oficiales para resolver dudas y reportar movimientos sospechosos.

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