Un hombre que limpiaba vidrios en una torre de Puerto Madero debió ser rescatado en medio de la tormenta

Se encontraba en un segundo piso de un edificio de Telecom

En el barrio porteño de Puerto Madero se produjo un intenso operativo de emergencia que movilizó a los Bomberos de la Ciudad en medio de la fuerte tormenta que se desató en Capital Federal. Los equipos acudieron para realizar el salvamento de un operario que quedó colgado en una torre de catorce pisos mientras llegaban las intensas ráfagas de viento.

El incidente ocurrió en la intersección de Cecilia Grierson al 100, entre Avenida Alicia Moreau de Justo y Pierina Dealessi, en el contrafrente del inmueble, donde se localizó a un silletero en el segundo piso. Todo se trataba de un edificio de una empresa de telefonía.

Según informaron fuentes del operativo, el trabajador afectado presentó dificultades para descender por sus propios medios, ya que las cuerdas de seguridad se encontraban enredadas debido a las condiciones climáticas adversas que se generaron en horas del mediodía. El operativo de los bomberos desarrolló maniobras específicas con el objetivo de liberar al hombre que quedó atrapado en el segundo piso.

Las intensas lluvias y vientos en el AMBA complicaron la labor de los Bomberos, que emplearon equipos especiales para liberar al trabajador en altura

Durante el procedimiento, los equipos de Bomberos de la Ciudad actuaron con precisión y aseguraron a la víctima. Según fuentes oficiales, tras garantizar la seguridad del trabajador, se inició el descenso controlado para retirarlo del lugar.

La intervención se desarrolló en un contexto de riesgo, teniendo en cuenta la altura y la presencia de elementos climáticos que complicaron la tarea.

Néstor Nicolás, el Subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad, publicó un video del rescate en sus redes sociales. En X, escribió: “Un operario en silleta quedó atrapado a la altura de un 2° piso en el edificio Telecom de Puerto Madero. Así era rescatado por Bomberos de la Ciudad, hace instantes en Cecilia Grierson al 100”.

La emergencia ocurrió en un momento de adversidad climática. Luego de las 13, una intensa lluvia sorprendió al AMBA, acompañada de una brusca disminución de la temperatura, que descendió siete grados en apenas una hora.

Las tormentas provocaron árboles caídos, calles anegadas y daños en viviendas y comercios, incluidos cortes de luz a más de 30.000 usuarios de Edesur y Edenor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y chaparrones durante todo el día, con probabilidades de precipitación que varían entre el 10% y el 70%, dependiendo del momento. Las temperaturas máximas se registraron en la mañana con 28 °C, pero tras la tormenta, la mínima alcanzó los 21 °C. En relación al viento, se pronostican ráfagas de entre 42 y 59 km/h, provenientes en su mayoría del norte y el sur, con una humedad relativa del 73%.

En distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron árboles derribados y varias calles se vieron anegadas. En el oeste del conurbano, los vientos afectaron viviendas y provocaron la voladura de un techo en Moreno. Además, hubo cortes de calles y la visibilidad se redujo por la lluvia y las fuertes ráfagas. Un supermercado mayorista también resultó gravemente dañado por el viento, ya que parte de una pared de su depósito se desplomó.

Por otro lado, el Ente Regulador de la Energía Eléctrica informó que más de 30.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico después de la tormenta. De acuerdo a los datos difundidos, 26.374 corresponden a Edesur y 10.889 a Edenor a las 15.

Bomberos rescató a un hombre que quedó atrapado en un ascensor

Un operario encargado del mantenimiento de ascensores fue rescatado a mediados de diciembre pasado por los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires en un edificio situado en Donado al 3500, en el límite entre Villa Urquiza y Saavedra, después de quedar atrapado en el subsuelo, cuando la cabina de un ascensor cayó y lo aplastó mientras realizaba su trabajo.

El accidente ocurrió en el momento en que el trabajador, responsable del cuidado y funcionamiento de los elevadores, intervenía en la fosa destinada al mecanismo de ascenso.

Se encontraba realizando tareas de mantenimiento, fue derivado con politraumatismos al hospital Pirovano

De acuerdo con la información publicada por el subsecretario de Emergencias del gobierno porteño, Néstor Nicolás, en su cuenta personal de la red social X, la labor de los rescatistas fue determinante para liberar al operario de una situación extremadamente delicada.

El personal de rescate utilizó un sistema de cuerdas y poleas, herramienta con la que consiguieron elevar al herido desde el subsuelo hasta el primer piso del edificio, donde ya se encontraban los equipos médicos.

Según datos oficiales a los que tuvo acceso Infobae, los bomberos lograron liberar a la víctima y asegurar su traslado, con politraumatismos, al hospital Pirovano para su atención médica posterior.

La extracción requirió máxima precisión, dado que el trabajador permanecía atrapado bajo la estructura metálica del ascensor, lo que hacía imposible moverlo por medios convencionales.