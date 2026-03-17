Sociedad

Hay alerta amarilla por tormentas en el AMBA y más de medio país está bajo distintas alertas meteorológicas

El SMN advirtió que se preven lluvias con actividad eléctrica durante toda la jornada, con vientos que podrían alcanzar los 59 km/h

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El SMN alertó sobre tormentas
El SMN alertó sobre tormentas fuertes, con mayor actividad durante la tarde

El Área Metropolitana de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por tormentas y se prepara para un marcado cambio de condiciones climáticas en los próximos días, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó lluvias y tormentas fuertes para hoy, seguidas de un descenso de temperatura y estabilidad progresiva hasta el domingo. Además, más de medio país está bajo alerta meteorológica por tormentas, lluvias y fuertes vientos.

El SMN advirtió sobre tormentas y chaparrones durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 70% según el momento del día. Las temperaturas máximas proyectadas para leste día alcanzarán los 28°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 21°C. En cuanto al viento, se esperan ráfagas de entre 42 y 59 km/h provenientes mayoritariamente del norte y el sur, acompañadas de una humedad relativa del 73%.

Un gráfico detalla el pronóstico
Un gráfico detalla el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, desde el 17 hasta el 23 de marzo de 2026, anticipando tormentas para el martes y días más soleados posteriormente.

Tras el paso del frente de tormenta, las condiciones del tiempo tenderán a mejorar desde el miércoles, con nubosidad variable y ausencia de precipitaciones hasta la noche del sábado. El miércoles se registrarán temperaturas más frescas, con valores mínimos de 16°C y máximos de 25°C. Para el jueves, la amplitud térmica continuará entre 18°C y 25°C, sin lluvias previstas y con vientos leves.

El viernes se perfila como uno de los días más cálidos de la semana, con una temperatura máxima estimada de 27°C. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas, lo que favorecerá el desarrollo de actividades al aire libre, según remarcó el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante el sábado, el pronóstico indica un leve cambio en las condiciones. Entre la mañana y la tarde existe una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%, aunque hacia la noche se prevé una mejora. Las marcas térmicas oscilarán entre 20°C y 26°C.

El domingo se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 16°C y 24°C, sin precipitaciones en el horizonte. El informe del SMN proyecta que el inicio de la próxima semana mantendrá condiciones estables, con máximas cercanas a 25°C.

Entre los datos destacados del parte oficial, se subraya la importancia de las ráfagas de viento previstas para hoy, que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos del día, y la variabilidad térmica que atravesará la ciudad a lo largo de la semana. Los especialistas recomiendan a la población tomar precauciones durante las tormentas y consultar los comunicados oficiales para eventuales alertas meteorológicas.

Más de medio país está
Más de medio país está bajo alertas por tormentas, lluvias y fuertes vientos.

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, casi todas las provincias argentinas cuentan con alertas meteorológicas y de distinto nivel. Por tormentas, casi toda la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y este de San Luis están bajo alerta naranja. Este tipo de advertencia se refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual se recomienda:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones
  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por el mismo fenómeno, pero en categoría amarilla, los afectados son: el noreste y suroeste bonaerense, norte de La Pampa, el resto de San Luis y Córdoba, sur de La Rioja, este de Formosa, sur de Jujuy, este de Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. En estos casos, las indicaciones oficiales son:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por lluvias, el sur de Santa Cruz está bajo alerta amarilla. Mientras que el límite con Tierra del Fuego y la totalidad de esta provincia están bajo alerta naranja. En este sentido, las acciones recomendadas son las siguientes:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Conducí con precaución.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por fuertes vientos, las provincias implicadas son el oeste de Buenos Aires, La Pampa, gran parte de la zona cordillerana norte de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y las Islas Malvinas. Por lo cual, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

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