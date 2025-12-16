Sociedad

Un hombre realizaba mantenimiento en un edificio porteño y lo aplastó el ascensor: el video del rescate

Ocurrió en el límite de Villa Urquiza y Saavedra. Los bomberos tuvieron que sacarlo y fue trasladado a un hospital con politraumatismos

Guardar
Se encontraba realizando tareas de mantenimiento, fue derivado con politraumatismos al hospital Pirovano

Un trabajador dedicado al mantenimiento de ascensores fue rescatado este martes por los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires en un edificio de Donado al 3500, justo en el límite entre los barrios porteños de Villa Urquiza y Saavedra, tras quedar atrapado en el subsuelo, luego de que la cabina de un ascensor se precipitara y lo aplastara durante sus tareas.

El incidente se produjo mientras el hombre, encargado del cuidado y funcionamiento de los elevadores, se encontraba trabajando en la fosa destinada al sistema de ascenso.

Según información publicada por el Subsecretario de Emergencias del gobierno porteño, Néstor Nicolás, en su cuenta personal de la red social X, la intervención de las fuerzas de rescate resultó fundamental para sacar al operario de una situación sumamente compleja.

Los efectivos implementaron un sistema compuesto por cuerdas y poleas, mecanismo que permitió ascender al herido desde el subsuelo hasta el primer piso del edificio, donde aguardaban los equipos médicos.

El rescate en Donado al
El rescate en Donado al 3500 requirió un sistema de cuerdas y poleas para liberar al hombre de la estructura metálica del ascensor

De acuerdo con la información oficial a la que accedió Infobae, los rescatistas lograron liberar a la víctima y asegurar su traslado con politraumatismos hacia el hospital Pirovano, donde fue recibido para su posterior atención.

El proceso de extracción requirió precisión, dado que el trabajador había quedado atrapado tras ser aplastado por la estructura metálica del elevador en cuestión, imposibilitando una movilización normal por medios convencionales.

Una situación similar ocurrió días atrás, a fines de noviembre. Sucedió en el barrio porteño de Balvanera cuando un ascensor sufrió una caída desde el piso 11 hasta la planta baja en un edificio de la avenida Belgrano al 2300, lo que sorprendió a los habitantes y provocó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia.

Dentro del elevador viajaban una niña de 7 años y su madre, de 36, quienes quedaron atrapadas después del repentino descenso. La alarma se activó en el mismo momento en que ambas permanecían en el interior, sin poder salir tras el incidente.

Personal de la Comisaría Vecinal 3 C, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y cuatro móviles del SAME llegaron tras recibir el aviso al 911. Los servicios se desplegaron en el lugar para asistir a las víctimas y organizaron su traslado.

Luego de asistirlas, el SAME informó a Infobae que tanto la niña como su madre fueron llevadas al Hospital Ramos Mejía y que el estado de las dos era estable, sin riesgo de vida.

Las fuentes involucradas destacaron que la atención y el traslado inmediato a un centro médico constituyeron el eje del trabajo durante todo el procedimiento.

El impacto de la noticia causó preocupación en el barrio, mientras la calle permaneció cerrada durante algunos minutos por la intervención de los equipos de emergencia.

Las primeras actuaciones quedaron bajo la responsabilidad de las autoridades locales, mientras vecinos y transeúntes siguieron atentos el desarrollo de los acontecimientos.

Otro accidente con un ascensor en Córdoba

En Córdoba, una joven de 28 años sufrió lesiones leves tras un brusco movimiento de un ascensor en un edificio de Nueva Córdoba

El incidente ocurrió en un edificio de Chacabuco 600, en Nueva Córdoba, en la ciudad capital, cuando un desperfecto en el ascensor dejó atrapada a una mujer. El episodio, registrado semanas atrás, generó sorpresa entre los vecinos, quienes reaccionaron con rapidez y consiguieron liberar a la víctima antes de la llegada de los equipos de emergencia.

De acuerdo a la información suministrada por la Policía y los servicios de auxilio al medio local El Doce TV, la persona afectada fue identificada como M.F., una joven de 28 años que se encontraba en el elevador para bajar desde el piso 12.

De manera imprevista, el sistema del ascensor realizó un desplazamiento repentino: en lugar de descender, subió hasta el piso 15 y se detuvo súbitamente.

Como consecuencia del frenazo, la joven sufrió un dolor en la zona lumbar. Según su propio relato, la brusquedad del aparato provocó que quedara en el suelo del ascensor. Logró también registrar en video su experiencia durante esos segundos en los que el elevador efectuó el brusco movimiento.

La Voz, otro medio cordobés, indicó que, a pesar de que la víctima ya había salido del ascensor asistida por otros vecinos al arribar los servicios de emergencia, la urgencia movilizó una respuesta inmediata: personal de la DUAR y otros efectivos la trasladaron a un hospital de la zona para un chequeo y para descartar posibles lesiones.

El equipo de mantenimiento procedió a clausurar el ascensor y las autoridades se abocaron a recolectar testimonios y datos con el objetivo de esclarecer el origen de la avería y revisar las condiciones de seguridad de la propiedad.

Temas Relacionados

Villa UrquizaBomberos de la CiudadAscensorÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desplegaron un amplio operativo para encontrar a la policía que desapareció en una ruta de tierra al sur de Chubut

María José San Martín, de 25 años y perteneciente a la División Policial de Investigaciones de Sarmiento, fue vista por última vez a 70 kilómetros de su destino

Desplegaron un amplio operativo para

Casación confirmó las condenas por tráfico de armas para la red criminal liderada por “El Rey de la Efedrina”

Mario Segovia lideraba desde el penal de Ezeiza la banda dedicada también a la fabricación de armamento para las bandas narco de Rosario. Hackearon mails de Formosa para lograr encomiendas clave

Casación confirmó las condenas por

Un joven de 19 años se trepó borracho a un andamio en Mendoza y tuvieron que rescatarlo los bomberos

Los vecinos vieron al adolescente escalando en la estructura y llamaron a la policía. Tuvieron que usar una grúa para bajarlo

Un joven de 19 años

El video de la captura del peligroso delincuente vinculado con la banda narco “Los Menores”

Luis Daniel Palavecino fue localizado y detenido en una quinta de una localidad cercana a Rosario, donde se celebraba un cumpleaños

El video de la captura

Un nene de 2 años cayó a un canal de riego y fue rescatado: se encuentra en grave estado

El menor fue trasladado de inmediato al hospital local, el equipo médico logró reanimarlo después de extensas maniobras. Tras su estabilización fue trasladado a una clínica neuquina

Un nene de 2 años
DEPORTES
Ousmane Dembélé ganó el premio

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

El Argentina Open, refugio del tenis sudamericano en medio de un calendario global cada vez más hostil

Impacto en la F1: la trama secreta de la negociación de Christian Horner para sumarse al equipo de Colapinto

Román Burruchaga y el desafío de construir un nombre propio en el tenis argentino: “Siento que tengo el nivel y confío mucho en mí”

TELESHOW
La autocrítica de Guillermina Valdés

La autocrítica de Guillermina Valdés tras enterarse de la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta”

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura contó la historia de su icónico grito 15 años después

El tierno gesto de Maxi López con su esposa y su hijo por nacer: “Ponete los botines que papá te está esperando”

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

INFOBAE AMÉRICA

Ocho hallazgos sorprendentes de la

Ocho hallazgos sorprendentes de la expedición “Vida en los extremos” del Conicet en el Mar Argentino

Ecuador habló fuerte y claro

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

Los mejores casinos online en México 2025, según apuestas-deportivas.es

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia