Un hombre realizaba mantenimiento en un edificio porteño y lo aplastó el ascensor: el video del rescate

Se encontraba realizando tareas de mantenimiento, fue derivado con politraumatismos al hospital Pirovano

Un trabajador dedicado al mantenimiento de ascensores fue rescatado este martes por los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires en un edificio de Donado al 3500, justo en el límite entre los barrios porteños de Villa Urquiza y Saavedra, tras quedar atrapado en el subsuelo, luego de que la cabina de un ascensor se precipitara y lo aplastara durante sus tareas.

El incidente se produjo mientras el hombre, encargado del cuidado y funcionamiento de los elevadores, se encontraba trabajando en la fosa destinada al sistema de ascenso.

Según información publicada por el Subsecretario de Emergencias del gobierno porteño, Néstor Nicolás, en su cuenta personal de la red social X, la intervención de las fuerzas de rescate resultó fundamental para sacar al operario de una situación sumamente compleja.

Los efectivos implementaron un sistema compuesto por cuerdas y poleas, mecanismo que permitió ascender al herido desde el subsuelo hasta el primer piso del edificio, donde aguardaban los equipos médicos.

El rescate en Donado al 3500 requirió un sistema de cuerdas y poleas para liberar al hombre de la estructura metálica del ascensor

De acuerdo con la información oficial a la que accedió Infobae, los rescatistas lograron liberar a la víctima y asegurar su traslado con politraumatismos hacia el hospital Pirovano, donde fue recibido para su posterior atención.

El proceso de extracción requirió precisión, dado que el trabajador había quedado atrapado tras ser aplastado por la estructura metálica del elevador en cuestión, imposibilitando una movilización normal por medios convencionales.

Una situación similar ocurrió días atrás, a fines de noviembre. Sucedió en el barrio porteño de Balvanera cuando un ascensor sufrió una caída desde el piso 11 hasta la planta baja en un edificio de la avenida Belgrano al 2300, lo que sorprendió a los habitantes y provocó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia.

Dentro del elevador viajaban una niña de 7 años y su madre, de 36, quienes quedaron atrapadas después del repentino descenso. La alarma se activó en el mismo momento en que ambas permanecían en el interior, sin poder salir tras el incidente.

Personal de la Comisaría Vecinal 3 C, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y cuatro móviles del SAME llegaron tras recibir el aviso al 911. Los servicios se desplegaron en el lugar para asistir a las víctimas y organizaron su traslado.

Luego de asistirlas, el SAME informó a Infobae que tanto la niña como su madre fueron llevadas al Hospital Ramos Mejía y que el estado de las dos era estable, sin riesgo de vida.

Las fuentes involucradas destacaron que la atención y el traslado inmediato a un centro médico constituyeron el eje del trabajo durante todo el procedimiento.

El impacto de la noticia causó preocupación en el barrio, mientras la calle permaneció cerrada durante algunos minutos por la intervención de los equipos de emergencia.

Las primeras actuaciones quedaron bajo la responsabilidad de las autoridades locales, mientras vecinos y transeúntes siguieron atentos el desarrollo de los acontecimientos.

Otro accidente con un ascensor en Córdoba

En Córdoba, una joven de 28 años sufrió lesiones leves tras un brusco movimiento de un ascensor en un edificio de Nueva Córdoba

El incidente ocurrió en un edificio de Chacabuco 600, en Nueva Córdoba, en la ciudad capital, cuando un desperfecto en el ascensor dejó atrapada a una mujer. El episodio, registrado semanas atrás, generó sorpresa entre los vecinos, quienes reaccionaron con rapidez y consiguieron liberar a la víctima antes de la llegada de los equipos de emergencia.

De acuerdo a la información suministrada por la Policía y los servicios de auxilio al medio local El Doce TV, la persona afectada fue identificada como M.F., una joven de 28 años que se encontraba en el elevador para bajar desde el piso 12.

De manera imprevista, el sistema del ascensor realizó un desplazamiento repentino: en lugar de descender, subió hasta el piso 15 y se detuvo súbitamente.

Como consecuencia del frenazo, la joven sufrió un dolor en la zona lumbar. Según su propio relato, la brusquedad del aparato provocó que quedara en el suelo del ascensor. Logró también registrar en video su experiencia durante esos segundos en los que el elevador efectuó el brusco movimiento.

La Voz, otro medio cordobés, indicó que, a pesar de que la víctima ya había salido del ascensor asistida por otros vecinos al arribar los servicios de emergencia, la urgencia movilizó una respuesta inmediata: personal de la DUAR y otros efectivos la trasladaron a un hospital de la zona para un chequeo y para descartar posibles lesiones.

El equipo de mantenimiento procedió a clausurar el ascensor y las autoridades se abocaron a recolectar testimonios y datos con el objetivo de esclarecer el origen de la avería y revisar las condiciones de seguridad de la propiedad.