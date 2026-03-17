Un estudio global posiciona a la Argentina como referente en calidad de vínculos sociales

Argentina se ubica en el segundo puesto global en calidad de vínculos sociales entre jóvenes, según un estudio internacional

El tejido social argentino exhibe una cohesión familiar y comunitaria que sobresale en el mundo, según los datos de un informe internacional sobre salud mental y bienestar. La investigación, que encuestó a más de un millón de personas en 65 países, ubica a Argentina en el segundo lugar global en calidad de vínculos familiares entre jóvenes. María Migliore, analísta política y referente social, analizó el fenómeno en Infobae en Vivo y destacó el valor de la red de apoyo en la vida cotidiana.

“En nuestro ADN está parte de la solución a la crisis de salud mental que hay en el mundo”. La analista explicó que el informe revela que el 40% de los jóvenes a nivel global manifiesta problemas de salud mental. En la Argentina, sin embargo, los indicadores de red social y familiar superan ampliamente el promedio internacional. “El 70% de los jóvenes argentinos dice que, cuando hay un problema, llama a su familia. El promedio global está en 70%”, afirmó.

El estudio identificó cuatro factores clave que influyen en el bienestar emocional de los jóvenes: la calidad de los vínculos, el sentido de trascendencia o espiritualidad, el uso temprano de tecnología y la alimentación. Migliore precisó: “El informe muestra que no necesariamente un mejor desarrollo económico se condice con que los jóvenes tengan mejor salud mental. Da peor en países desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Japón. Da mejor en algunos lugares de África y de América Latina”.

El informe destaca la cercanía familiar y la fortaleza de la red comunitaria como claves del bienestar emocional en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia y la red social, factores protectores en la salud mental

Migliore analizó la importancia de la familia en el bienestar de los argentinos: “Cuando se le pregunta a los chicos qué tan cerca se sienten de su familia, no si te llevás bárbaro o tenés problemas, sino cuán cerca te sentís, el 70% dice que sí. Eso quiere decir que, si vos tenés un problema, vas a levantar un teléfono y alguien va a estar. El promedio global está diez puntos abajo”.

La analista remarcó que este capital social no debe considerarse un hecho menor. “Es oro en polvo lo que nosotros tenemos, realmente”, señaló. El informe también revela que los países con vínculos familiares sólidos presentan quince puntos más de salud mental positiva que aquellos con lazos débiles. “Las personas que tienen vínculos familiares débiles tienen cuatro veces más probabilidad de tener crisis de salud mental”, agregó Migliore.

El estudio comparó la evolución del tejido social entre generaciones. Migliore destacó: “En la mayoría de los países del mundo, la brecha generacional es grande. En la Argentina la brecha es mínima, casi no existe. Seguimos priorizando mucho los vínculos y eso se da de manera espontánea”.

El 70% de los jóvenes argentinos afirma contar con la familia como primer recurso ante un problema, superando el promedio mundial

El valor del encuentro y la improvisación social

Migliore resaltó la espontaneidad y la apertura de la sociedad argentina para generar lazos. “Hay algo de lo social argentino, de ese abrazo, de estar cerca. Está en nuestro ADN”, afirmó. Y describió escenas cotidianas que ilustran la diferencia con otros países: “Acá vos conocés a la familia de todos tus amigos. Eso no es normal. No pasa en un montón de otros países”.

La capacidad de improvisar en el encuentro social también contribuye a la fortaleza de la red. “La improvisación en el vínculo social, que afuera es más difícil o inexistente, acá es una tecnología social única. La respuesta está en nuestro ADN”, expresó Migliore. Asimismo remarcó la importancia de los espacios públicos, los clubes y la cultura en la construcción de lazos. “El Estado puede potenciar esto con políticas públicas que favorezcan el encuentro, el espacio público, los clubes, la cultura, el cuidado, cómo nos encontramos, dónde nos encontramos”.

El informe ubica a la Argentina y a Finlandia en el segundo puesto global en calidad de vínculos sociales, solo detrás de República Dominicana. Migliore enfatizó la necesidad de reconocer y proteger este capital social. “Muchos de los problemas del mundo se resuelven con lo que tenemos, pero hay que cuidarlo”, afirmó.

El estudio revela que países con vínculos familiares sólidos presentan quince puntos más de salud mental positiva que aquellos con lazos débiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integración, pertenencia y el desafío de la tecnología

Migliore advirtió que la red social argentina funciona como un sistema de contención frente a las crisis personales y colectivas. “La verdadera red social argentina es esto. Somos juntos. Es una tecnología social única”, explicó. Y subrayó el desafío que representa el uso temprano de tecnología. “En uso del smartphone nos da mal, somos uno de los países que más jóvenes empiezan los chicos a tener acceso a la tecnología”.

La especialista destacó que el sentido de pertenencia y la integración social se manifiestan en gestos cotidianos: “Si vos tenés un problema, ¿vas a levantar un teléfono y alguien va a estar? 70% te dice que sí. Puede ser el vecino, puede ser la familia ampliada. Cuando hablamos de la comunidad, no es algo romántico, abstracto: nos hace bien, se manifiesta en cosas muy concretas”.

Migliore ilustró que los argentinos replican este modelo incluso cuando migran. “Los que vivimos afuera generalmente nos hacemos grupo de amigos argentinos para replicar lo que teníamos allá”, contó. Este fenómeno, según Migliore, muestra que el lazo social argentino responde a una necesidad real de integración y no solo a una costumbre cultural.

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