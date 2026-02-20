Sociedad

Su gente, el mate y la amistad: lo que más enorgullece a los argentinos, según el Pew Research Center

Un informe del think tank norteamericano fue eje de debate en Infobae al Regreso. Los conductores analizaron cómo la identidad, los vínculos y la cultura predominan en el orgullo nacional, en contraste con lo que ocurre en otras sociedades


El orgullo nacional argentino destaca la calidez de su gente, el mate y la amistad, según el Pew Research Center

En Infobae en vivo, la conversación giró en torno al reciente estudio del Pew Research Center, que indagó en qué se sienten orgullosos los habitantes de 25 países y arrojó un dato contundente: “Los argentinos estamos orgullosos principalmente de la gente de nuestro país”, sintetizó Mica Mendelevich.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Mendelevich desmenuzó las claves del informe internacional: “Le preguntaron a más de 33 mil personas de 25 países: ¿qué te hace sentir orgullo de tu país? Y después limpiaron y categorizaron las respuestas. En Argentina, la gran mayoría se resume en la gente. Ahí entra Messi, entra el mate, entra la identidad colectiva”.

Aziz aportó su mirada sobre la relevancia de estos vínculos: “Pienso en la producción de vino, en la Pampa húmeda, en la carne, pero lo que más me impacta es la forma en que vivimos la amistad. El Día del Amigo, como se celebra acá, no existe en ningún lugar del planeta”.

La identidad argentina y los matices del orgullo nacional

Mendelevich precisó que el estudio distingue entre distintas categorías de orgullo: “El 15% responde cuestiones relacionadas con la identidad, catorce por ciento cultura —ahí entra Favaloro, Piazzolla y tantas otras manifestaciones artísticas—, 11% naturaleza, y solo un 6% dice: ‘De nada’. Es un número bajo: 6 de cada 100 argentinos dicen que no están orgullosos de ningún aspecto del país”.

La periodista subrayó el contraste con el Reino Unido, donde el 29% de los consultados declaró no sentir orgullo por nada propio: “Tiene mucho que ver con el estado político británico. Muchas respuestas apuntan a mostrar disconformidad con el estado actual de las cosas. En cambio, el argentino tiende a ver el vaso medio lleno y responde desde un lugar que trasciende el momento político. Estamos más acostumbrados a los vaivenes, a las crisis”.

Aziz sumó un dato sobre la mirada internacional: “En Francia, el orgullo pasa por el patrimonio artístico, la gastronomía y el vino. En Estados Unidos, la respuesta principal es la libertad. Pero acá, la mayoría resalta la calidez de la gente y los vínculos sociales”.

El informe internacional revela que
El informe internacional revela que la mayoría de los argentinos elige el vínculo social como principal motivo de orgullo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orgullo, ideología y libertad de expresión

El informe del Pew Research Center también explora cómo la ideología política incide en el orgullo nacional. “En Argentina, el 35% se mantiene: seas de izquierda o de derecha, seguís respondiendo que te enorgullece la gente. Los de izquierda destacan más los derechos y la salud pública; los de derecha, los símbolos patrios y la historia”, explicó Mendelevich.

“El estudio muestra que los extremos ideológicos —muy de izquierda o muy de derecha— son los que más contestan ‘nada’. Es una tendencia mundial: quienes están en los extremos suelen expresar mayor descontento”, agregó la columnista.

Entre Argentina y el mundo: vínculos, cultura y diferencias

El panel destacó que la particularidad de la vida social argentina es percibida como un diferencial incluso por quienes emigran. “Toda la gente que se va a vivir afuera dice: ‘No tengo amigos como en Argentina, no existe el abrazo, no existe esa cosa de caerle a alguien a las 10 de la noche’. Para mí, eso es lo que más orgullo me da de nuestro país”, enfatizó Mendelevich.

Aziz, con tono reflexivo, relató: “Me pongo a pensar en todos los medios que existen y digo: ‘La situación de Gonzalo Aziz es así, pero en términos relativos, soy un chichón de maceta’. Hay un consenso de que la libertad está. Vos podés decir lo que quieras. No veo al Estado con una institución que prohíba la expresión”.

La comparación con Japón, país que se ubica junto a Argentina entre los que más valoran a su gente, abrió un apartado de experiencias personales y diferencias culturales: “El japonés está orgulloso de su gente, igual que nosotros, pero por razones muy distintas. Allá hay otra manera de vivir los vínculos y la vida laboral”, señaló Mendelevich.

Diego Iglesias recordó su viaje a Tokio y Kioto para ver a River: “El contraste es enorme. Entrás a un subte y no escuchás nada, nadie habla. Nosotros somos muy efervescentes, muy gritones. Somos distintos, pero para mí, mejor la nuestra. Prefiero la nuestra”.

