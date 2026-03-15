Reabre este lunes la estación Congreso de la Línea A del subte tras estar más de cuatro meses cerrada

La estación Congreso reabre sus puertas a partir de mañana

Desde este lunes, la estación Congreso - Presidente Raúl Alfonsín de la línea A del Subte porteño vuelve a abrir sus puertas después de poco más de cuatro meses cerrada por obras. La medida forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, un programa que apunta a modernizar la infraestructura de la red y optimizar la experiencia de quienes utilizan el subte porteño.

Allí, las intervenciones contemplaron tareas de impermeabilización, pintura y un recambio total de pisos. Además, se instalaron luces led y se renovó la señalética. La incorporación de señalización braille en pasamanos y pórticos representa un avance hacia la accesibilidad, mientras que el andén cuenta con nuevo mobiliario, incluyendo bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Los trabajos de impermeabilización incluyeron inyecciones y tratamiento de juntas, así como el uso de materiales de última generación en cada etapa.

El proyecto cuenta con impacto en los accesos, galerías de escaleras (tanto pedestres como mecánicas), vestíbulos y andenes. Según habían comunicado desde la empresa, al intervenir estos espacios se busca mejorar la circulación interna y dotar a la estación de mayor comodidad, orden y luminosidad.

Este cierre se sumó a los de las estaciones Piedras (también de la línea A), Malabia - Osvaldo Pugliese (línea B), y Tribunales - Teatro Colón (línea D), espacios que se encuentran fuera de servicio por trabajos de remodelación. El objetivo principal es garantizar condiciones de viaje más seguras y servicios de mayor calidad, según detallaron desde la empresa estatal.

El plan contempla próximas intervenciones en Medrano y Ángel Gallardo (línea B), Lavalle e Independencia (línea C) y General Urquiza y Entre Ríos (línea E). A su vez, se encuentra en proceso de licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (línea A) y Dorrego (línea B).

El proyecto de la próxima Línea F

La Línea F de subte conectará con todas las líneas subterráneas existentes

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley que solicita autorización de financiamiento por hasta USD 1.350 millones para la construcción de la Línea de subte F, con el objetivo de mejorar el sistema de transporte.

El proyecto, presentado por la gestión del actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, detalla que la solicitud abarca la posibilidad de contraer uno o más empréstitos con organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, además de emitir títulos de deuda en el mercado local e internacional por hasta USD 1.350 millones o su equivalente en otras monedas.

El texto establece que el destino del financiamiento será la construcción integral de la Línea F de subterráneos, incluyendo ingeniería, obras, instalaciones y equipamiento, con el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional actualmente en trámite.

En noviembre, la Ciudad ya había realizado una colocación de deuda internacional por USD 600 millones a una tasa del 7,8%, en una operación que recibió ofertas por USD 1.700 millones, casi el triple de lo finalmente emitido.

La nueva línea tendrá un recorrido de 9,8 km y conectará los barrios del sur y el norte de la Ciudad, permitiendo la combinación con las seis líneas de subte existentes.

El recorrido previsto para la Línea F

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la Línea F podría convertirse en la de mayor demanda de la red de subterráneos porteña. Las proyecciones calculan entre 235.000 y 392.000 transacciones diarias una vez que la línea esté en funcionamiento e integrada a la red.

La puesta en marcha de la Línea F implicaría una redistribución de los flujos de pasajeros en el sistema y una reconfiguración de los servicios de transporte en superficie.

La construcción de la Línea F se realizará en dos etapas. La primera contemplará seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. La segunda fase extenderá el recorrido hasta completar un total de once estaciones.