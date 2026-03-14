Inundaciones en el norte del país: alerta roja, evacuaciones, ríos desbordados y suspensión de clases

La provincia de Tucumán enfrenta una emergencia por inundaciones en La Madrid

En el transcurso de la semana, el norte argentino se vio gravemente afectado por fuertes tormentas e inundaciones. Decenas de familias fueron obligadas a abandonar sus hogares durante el intenso episodio climático, principalmente en las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero.

La crecida del agua forzó a las autoridades a activar protocolos de emergencia para mantener la seguridad de las familias. Este fenómeno climático no fue solo un episodio sino que desencadenó varias tormentas en el noroeste argentino y puso en juego las herramientas y vulnerabilidad de las regiones afectadas.

Tucumán

Tucumán fue una de las zonas más afectadas por las inundaciones, específicamente la localidad de La Madrid donde llegó a caer 170 milímetros de agua. Más de 15 mil personas tuvieron que evacuar sus viviendas durante estos días de lluvias intensas. De esa manera, se vieron obligados a permanecer al costado de la ruta 157 donde el Gobierno provincial desplegó un operativo. Allí colocaron carpas, maquinaria para drenar el agua y atención sanitaria.

Así quedaron algunos vecinos en Tucumán tras las fuertes lluvias

Más de 200 escuelas de la provincia no podrán retomar las clases el próximo lunes, según informó el Ministerio de Educación. Este relevamiento oficial señala que el número exacto de establecimientos afectados se mantiene tras las intensas lluvias, con varios colegios aún utilizados como centros de evacuados y otros inhabilitados por problemas de acceso, daños edilicios o falta de servicios esenciales.

Además, los derrumbes de caminos rurales obstaculiza la movilidad de estudiantes, docentes y personal educativo, especialmente en zonas rurales. En diversos establecimientos se reportan aulas inundadas, filtraciones en techos, deterioro estructural y fallas eléctricas, lo que requiere tareas de reparación antes del retorno a la actividad.

Santiago del Estero

Otra de las provincias afectadas fue Santiago del Estero tras la crecida del Río Dulce, que llevó a erogar 1.143 metros cúbicos por segundo. Tras la constante lluvia, la Municipalidad emitió una alerta roja, según informó la Dirección de Protección Civil Municipal a través de El Liberal.

Esta decisión se fundamentó en el plan de emergencia local, motivada por la tendencia creciente de ingresos hídricos desde los afluentes tucumanos, una situación que ya provocó un desborde primario en el puente de Las Termas.

La activación inmediata del Comité de Emergencia (COE) incluyó restricción total de acceso a zonas ribereñas, cortes preventivos de tránsito y la interrupción del suministro eléctrico en sectores con mayor riesgo, de acuerdo a la comuna. Se notificó a comerciantes y feriantes sobre la urgencia de evacuar la Feria del Río, con el fin de proteger los bienes materiales ante posibles inundaciones.

El último reporte oficial ubicó la cota del embalse en 273,22 metros sobre el nivel del mar, con ingresos que a las 15 alcanzaron los 2.030 metros cúbicos por segundo, según la misma fuente. Entre las áreas bajo alerta figuran el sector de la feria, la Costanera, espacios recreativos y camping que se encuentran próximos al dique y al cauce del río.

Las autoridades municipales reiteraron el pedido a la población de mantenerse alejada de las zonas señalizadas y respetar las indicaciones del personal de Protección Civil. El monitoreo hidrológico continuará activo y los canales oficiales del municipio brindarán nuevas actualizaciones, anunció la institución.

El desborde del Rio Dulce (Fuente: Diario Panorama)

Salta

La crecida del rio Bermejo han dejado a decenas de familias de El Chañaral, en Rivadavia Banda Sur, provincia de Salta en una situación crítica. reclaman la asistencia urgente de alimentos, ya que los caminos inundados han cortado el acceso a la ayuda y mantienen aislados a los habitantes.

Un integrante de la comunidad wichí, Andres Puertas, habló con El Tribuno y contó: “Está complicadísimo, estamos llenos de agua, rodeados de agua. La mayor parte de la comunidad tuvo que dejar sus casas”. El nivel del agua sigue en aumento, poniendo en peligro alrededor de 76 familias. “Por lo que vemos no hay esperanza de que baje el agua. Sigue subiendo y la situación es triste y crítica”, dijo Puertas.

El acceso a la Escuela N° 4177, ubicada a tres kilómetros de El Chañaral, quedó interrumpido, lo que impide tanto las clases como la prestación del comedor escolar, un punto clave para la nutrición infantil. “Como la escuela no está funcionando, tampoco está el comedor. Eso también afecta mucho”, expresó el integrante de la comunidad wichí.

En los últimos días, comenzó a llegar asistencia aportada por la Municipalidad; sin embargo, los habitantes describen la ayuda como insuficiente. Se entregaron “dos bolsones de mercadería por familia”. Puertas remarcó las limitaciones de este operativo señalando: “Hoy al mediodía no pudieron llegar por el estado de los caminos”. Las condiciones meteorológicas y el avance del agua obstruyen el tránsito rural, lo que agrava la situación sanitaria y de abastecimiento.

Las principales necesidades declaradas por la comunidad, además de frazadas y ropa para los niños, siguen siendo los alimentos. “Lo más urgente es la comida. Siempre es lo fundamental en estos casos. Con lo que contienen los bolsones no se alimenta a la gente”, manifestó Puertas.

Catamarca

El temporal llegó a Catamarca a través de tormentas intensas que provocaron desbordes de agua en zonas urbanas en algunas localidades. La emergencia, originada por la crecida de ríos y lluvias intensas, obligó a recorrer municipios que reportaron graves problemas de transitabilidad y comunicación entre comunidades, según informó el medio La Unión de Catamarca.

Se inició el relevamiento en la jurisdicción de Los Altos para detectar áreas donde la infraestructura vial sufrió mayores deterioros. Durante la recorrida, las autoridades constataron casos de caminos rurales intransitables, deterioro en puentes y parajes completamente incomunicados a causa del avance del agua.

Rio Icaño desbordado por la creciente (Fuente: Catamarca Uno)

Este operativo permitió obtener información directa y actualizada sobre la realidad que enfrentan las localidades afectadas. La prioridad, de acuerdo con la revisión en terreno, radica en restablecer la conectividad y dar asistencia inmediata a las poblaciones más comprometidas por el fenómeno meteorológico.