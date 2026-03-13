Inundaciones en Tucumán: 15 mil evacuados tras el temporal y operativos de emergencia

Así quedaron algunos vecinos en Tucumán tras las fuertes lluvias

Tras las fuertes tormentas y el temporal, la provincia de Tucumán sufrió fuertes consecuencias: inundaciones en los hogares, derrumbes, cortes totales, cancelación de clases y más de 15 mil evacuados. Los vecinos de La Madrid quedaron bajo el agua y muchas familias tuvieron que retirarse de sus viviendas.

Cayeron 170 milímetros de agua en un solo día y los operativos de emergencias desplegaron campañas para que los evacuados puedan mantener su seguridad. Al costado de la ruta 157 colocaron carpas y maquinarias para los vecinos.

Marcelo Nazur, ministro de Obras Públicas, indicó: “Equipos técnicos y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas trabajan para restituir la conectividad en la Ruta 157, en los dos puntos donde se realizaron intervenciones para permitir el drenaje del agua“.

El ministro también informó que si las condiciones son óptimas y deja de llover “el domingo ya vamos a poder ingresar a La Madrid”. Por otro lado, El Ministerio de Salud Pública implementó un operativo para fortalecer la atención médica a pacientes con enfermedades crónicas afectados por las recientes inundaciones, según informó La Gaceta.

Mientras tanto, la Municipalidad de La Banda del Río Sali, emitió una “evacuación preventiva”. En un posteo en sus redes sociales, anunciaron que 30 camiones se estaban dirigiendo a los puntos más críticos.

La Municipalidad confirmó: “Tenemos informes del Gobierno provincial de una crecida del río que puede provocar daños en distintos puntos de nuestra ciudad. En esto nosotros vamos a trabajar en este plan de evacuación poniendo a disposición todos los dispositivos que contamos“.

En el sur de la provincia evacuaron a un pueblo entero

Nuevo operativo sanitario en La Madrid

Refuerzan la atención médica en La Madrid para pacientes con enfermedad crónicas, brindando equipos, medicamentos y apoyo durante esta situación. Uno de los médicos explicó: “Tratamos de tranquilizar un poco a la gente y les proveemos los medicamentos necesarios”.

El dispositivo incluye un tráiler sanitario, donde se proporcionan controles clínicos, medicamentos y soporte emocional bajo la supervisión del gobernador Osvaldo Jaldo y la coordinación del ministro Luis Medina Ruiz.

Se despliegan tráiler de enfermedades crónicas en la ruta 157 donde se encuentran familias evacuadas (Fuente: La Gaceta)

El doctor Martín Rodríguez Tirones, responsable del tráiler, advirtió que el estrés y la ansiedad incrementan el riesgo para quienes padecen hipertensión, ya que se presentan con la presión arterial elevada debido a la situación de emergencia. El equipo médico compensa estos valores y suministra la medicación correspondiente, además de recomendar hidratación y reposo para garantizar la continuidad de los tratamientos.

El operativo atiende a pacientes con diabetes y otras patologías asociadas a la exposición al agua y a las condiciones climáticas, incluyendo casos sintomáticos como el dolor de garganta. Rodríguez Tirones destacó en declaraciones que el grupo de profesionales se ocupa también de la contención emocional de los afectados, debido a que muchas personas manifiestan ansiedad y tristeza por la pérdida de sus cosas y sus hogares.

Se establecieron carpas y vigilancia preventiva en la Ruta Nacional 157

Testimonios de los evacuados por las inundaciones

Muchas familias evacuaron sus hogares, dejando todo atrás. Algunos testimonio dialogaron con Canal 10 de Tucumán: “Sacrificio de muchos años para que en tres o cuatro días no te quede nada, eso es muy triste. Uno ve ahora el agua, pero lo feo es cuando se va y tenes que volver. Yo tuve que dejar a mis perros, no sé si van a estar vivos o muertos”.

Diego, un hombre que ayuda con su lancha a trasladar a evacuados, en diálogo con La Gaceta, relato: “Para no entorpecer, esperamos la señal de los bomberos y damos una mano con lo que nos mandan a hacer. Ayer rescatamos a varios ancianos y animales”.

“Anoche entramos y no había nadie adentro del pueblo, no creo que sea por robos porque están pasando todos por la misma situación. Pero es gente que se niega a salir de su casa, no quieren salir. Nosotros les estamos llevando agua caliente, comida, gaseosa, velas a la noche. Están sobre los techos con carpas”, detalló Diego.