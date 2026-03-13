Sociedad

Inundaciones en Tucumán: 15 mil evacuados tras el temporal y operativos de emergencia

Las lluvias torrenciales obligaron a miles de personas a evacuar sus hogares en La Madrid y otras zonas de Tucumán. El gobierno provincial montó dispositivos de ayuda mientras persisten los riesgos por la crecida de los ríos

Guardar
Así quedaron algunos vecinos en
Así quedaron algunos vecinos en Tucumán tras las fuertes lluvias

Tras las fuertes tormentas y el temporal, la provincia de Tucumán sufrió fuertes consecuencias: inundaciones en los hogares, derrumbes, cortes totales, cancelación de clases y más de 15 mil evacuados. Los vecinos de La Madrid quedaron bajo el agua y muchas familias tuvieron que retirarse de sus viviendas.

Cayeron 170 milímetros de agua en un solo día y los operativos de emergencias desplegaron campañas para que los evacuados puedan mantener su seguridad. Al costado de la ruta 157 colocaron carpas y maquinarias para los vecinos.

Marcelo Nazur, ministro de Obras Públicas, indicó: “Equipos técnicos y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas trabajan para restituir la conectividad en la Ruta 157, en los dos puntos donde se realizaron intervenciones para permitir el drenaje del agua“.

El ministro también informó que si las condiciones son óptimas y deja de llover “el domingo ya vamos a poder ingresar a La Madrid”. Por otro lado, El Ministerio de Salud Pública implementó un operativo para fortalecer la atención médica a pacientes con enfermedades crónicas afectados por las recientes inundaciones, según informó La Gaceta.

Mientras tanto, la Municipalidad de La Banda del Río Sali, emitió una “evacuación preventiva”. En un posteo en sus redes sociales, anunciaron que 30 camiones se estaban dirigiendo a los puntos más críticos.

La Municipalidad confirmó: “Tenemos informes del Gobierno provincial de una crecida del río que puede provocar daños en distintos puntos de nuestra ciudad. En esto nosotros vamos a trabajar en este plan de evacuación poniendo a disposición todos los dispositivos que contamos“.

En el sur de la provincia evacuaron a un pueblo entero

Nuevo operativo sanitario en La Madrid

Refuerzan la atención médica en La Madrid para pacientes con enfermedad crónicas, brindando equipos, medicamentos y apoyo durante esta situación. Uno de los médicos explicó: “Tratamos de tranquilizar un poco a la gente y les proveemos los medicamentos necesarios”.

El dispositivo incluye un tráiler sanitario, donde se proporcionan controles clínicos, medicamentos y soporte emocional bajo la supervisión del gobernador Osvaldo Jaldo y la coordinación del ministro Luis Medina Ruiz.

Se despliegan tráiler de enfermedades
Se despliegan tráiler de enfermedades crónicas en la ruta 157 donde se encuentran familias evacuadas (Fuente: La Gaceta)

El doctor Martín Rodríguez Tirones, responsable del tráiler, advirtió que el estrés y la ansiedad incrementan el riesgo para quienes padecen hipertensión, ya que se presentan con la presión arterial elevada debido a la situación de emergencia. El equipo médico compensa estos valores y suministra la medicación correspondiente, además de recomendar hidratación y reposo para garantizar la continuidad de los tratamientos.

El operativo atiende a pacientes con diabetes y otras patologías asociadas a la exposición al agua y a las condiciones climáticas, incluyendo casos sintomáticos como el dolor de garganta. Rodríguez Tirones destacó en declaraciones que el grupo de profesionales se ocupa también de la contención emocional de los afectados, debido a que muchas personas manifiestan ansiedad y tristeza por la pérdida de sus cosas y sus hogares.

Se establecieron carpas y vigilancia
Se establecieron carpas y vigilancia preventiva en la Ruta Nacional 157

Testimonios de los evacuados por las inundaciones

Muchas familias evacuaron sus hogares, dejando todo atrás. Algunos testimonio dialogaron con Canal 10 de Tucumán: “Sacrificio de muchos años para que en tres o cuatro días no te quede nada, eso es muy triste. Uno ve ahora el agua, pero lo feo es cuando se va y tenes que volver. Yo tuve que dejar a mis perros, no sé si van a estar vivos o muertos”.

Diego, un hombre que ayuda con su lancha a trasladar a evacuados, en diálogo con La Gaceta, relato: “Para no entorpecer, esperamos la señal de los bomberos y damos una mano con lo que nos mandan a hacer. Ayer rescatamos a varios ancianos y animales”.

“Anoche entramos y no había nadie adentro del pueblo, no creo que sea por robos porque están pasando todos por la misma situación. Pero es gente que se niega a salir de su casa, no quieren salir. Nosotros les estamos llevando agua caliente, comida, gaseosa, velas a la noche. Están sobre los techos con carpas”, detalló Diego.

Temas Relacionados

Tucumáninundacióntormentaslluviaevacuadosúltimas noticiasLa Madrid

Últimas Noticias

Crearon el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios

La medida busca ejercer un control más efectivo sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad, equipamiento y funcionamiento. También fijaron cómo deberán rendir información para la liquidación de subdisidios

Crearon el Registro Nacional de

Los detalles y el audio de la estafa mortal de $14 millones para una limpieza espiritual: “Dios te va a castigar”

Hay una imputada y dos prófugas en la causa en la que una peluquera se quitó la vida tras entregarle sus ahorros a tres gitanas que le hicieron el cuento y le dijeron que le podían sacar todo lo malo limpiando su dinero

Los detalles y el audio

Caso Loan Peña: ante la demora por el inicio del jucio, la familia pidió nuevamente agilizar el debate

La defensa de la familia del nene de 6 años desaparecido en 2024 planteó la necesidad “favorecer la concentración de audiencias y avanzar con la celeridad que el caso requiere”

Caso Loan Peña: ante la

La Legislatura de Santa Fe suspendió a un fiscal imputado por abuso sexual contra una menor

De acuerdo con la denuncia, el acusado habría abusado de una adolescente entre los años 2008 y 2009. Como parte de su defensa, aseguró que se trataba de una venganza relacionada a su trabajo

La Legislatura de Santa Fe

Imputaron a una ex de Ariel “Guille” Cantero por liderar una banda narco en Rosario

La mujer era la encargada de decidir quién podía vender en la zona y fijando los precios de los estupefacientes, además de coordinar el uso de viviendas usurpadas como búnkeres y cobrar un cánon a quienes participaban del negocio ilícito

Imputaron a una ex de
DEPORTES
6 frases de Eduardo Coudet

6 frases de Eduardo Coudet luego de su debut con triunfo en River Plate: lo que más le gustó del equipo y qué pasó con Driussi

River venció a Huracán en el estreno de Coudet y Belgrano trepó a la punta: así están las tablas del Torneo Apertura

Se cerró la lista de clasificados para la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana: los bombos y cuándo será el sorteo

Quintero ingresó y falló un penal en la primera pelota que tocó: la curiosa secuencia en el triunfo de River sobre Huracán

Mariano Navone se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Cap Cana

TELESHOW
El cara a cara entre

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su canción con la actuación de Jack Black: humor, innovación y ciencia ficción

Una participante fue eliminada de Gran Hermano tras permanecer solo 11 días dentro de la casa: “Estoy emocionada”

El emotivo saludo de Claudia Villafañe a su nieta Roma por sus 7 años: “Mi mano siempre va a estar ahí”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que el

Donald Trump afirmó que el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei “probablemente está vivo, pero dañado”

Macron confirmó la muerte de un militar francés en un ataque con drones iraníes contra una base en Irak

Qué leer esta semana: dos chiquitos en la dictadura; Martín Kohan sobre Borges y reseñas insolentes del editor de Mafalda

Una voz contra la eutanasia

Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético