Inundaciones en Tucumán: el drama que viven los vecinos al costado de la ruta a la espera de volver a sus casas

Los vecinos están hace 48 horas en la calzada de la ruta 157 mientras la localidad de La Madrid sigue inundada. Las imágenes más impactantes de lo que sufrió el pueblo en el sur de la provincia

La mayoría de las familias evacuadas se tuvieron que ubicar a un costado de la ruta

La provincia de Tucumán enfrenta un operativo de emergencia tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones, evacuaciones y daños en varias localidades. Las precipitaciones persistentes y el desborde de cursos de agua provocaron que amplios sectores de La Madrid y zonas aledañas quedaran bajo el agua, forzando a muchas familias a abandonar sus viviendas de manera preventiva. La mayoría se ubicó en un costado de la ruta 157 a la espera de que baje el agua y puedan volver a sus hogares.

El Gobierno de Tucumán movilizó equipos técnicos y maquinaria pesada, bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas, para atender la situación en terreno. Las tareas de drenaje y limpieza se desarrollan de manera articulada junto con los ministerios de Salud y del Interior, priorizando la asistencia a la población y la recuperación de la infraestructura vial y urbana.

Según reportó el gobierno provincial en un comunicado, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, indicó: “Equipos técnicos y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas trabajan para restituir la conectividad en la Ruta 157, en los dos puntos donde se realizaron intervenciones para permitir el drenaje del agua. Las tareas demandarán toda la jornada y, si las condiciones climáticas continúan acompañando, se prevé habilitar un paso precario para restablecer la circulación”.

Así están las familias en Puma Pozo, cerca de La Madrid

“Es la primera vez en la vida que me ha entrado adentro, no puedo más porque he sufrido mucho. No sé qué pasará, allá quedó mi hijo, tienen que traer a mis nietos. Hay muchos chicos”, contó una vecina en diálogo con el Canal 10 de Tucumán.

Otro hombre que estaba junto a su hijo y a su sobrino, señaló: “Gracias a la gente que trae comida, que trae agua. La gente trae todo. Nosotros pudimos dormir en el auto, gracias a Dios, otros se acomodan donde pueden”.

“Tristeza. Sacrificio de muchos años para que en tres o cuatro días no te quede nada, eso es muy triste. Uno ve ahora el agua, pero lo feo es cuando se va y tenes que volver. Yo tuve que dejar a mis perros, no sé si van a estar vivos o muertos”, agregó.

Otra vecina contó que hace cuatro años había abandonado Buenos Aires para instalarse en La Madrid. Al principio le dijeron que el agua no afectaría su casa, pero finalmente tuvo que ser auxiliada. “No tengo fuerzas, mi hijo quiere llevarme a Buenos Aires de vuelta porque no sé cómo voy a empezar. No se recibe la ayuda que se merece. Falta todo, no hay comprensión”, aseguró.

Bomberos y voluntarios utilizan lanchas
Bomberos y voluntarios utilizan lanchas para entregar suministros y rescatar a personas y animales en barrios anegados de Tucumán

A pesar de que varias familias decidieron instalarse al borde de la ruta 157, muchas personas se negaron a abandonar sus viviendas, a pesar del estado en el que se encuentran por el agua. Es por eso que varias lanchas administradas por bomberos y algunos voluntarios les administran alimentos, bebidas y más recursos para que puedan pasar los días.

Diego, un hombre de un grupo de pescadores, ayuda con su lancha. En diálogo con La Gaceta, detalló: “Para no entorpecer, esperamos la señal de los bomberos y damos una mano con lo que nos mandan a hacer. Ayer rescatamos a varios ancianos y animales”.

“Anoche entramos y no había nadie adentro del pueblo, no creo que sea por robos porque están pasando todos por la misma situación. Pero es gente que se niega a salir de su casa, no quieren salir. Nosotros les estamos llevando agua caliente, comida, gaseosa, velas a la noche. Están sobre los techos con carpas”, agregó.

En respuesta al pedido del gobierno tucumano, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, confirmó el envío de cinco camiones con materiales para las familias damnificadas.

Según supo Infobae, estos insumos proceden de mercadería bajo custodia de la Aduana, incluyendo rezagos y materiales decomisados, que suelen destinarse a programas sociales y acciones de emergencia. Fuentes oficiales explicaron a este medio: “El gobernador solicitó el envío de asistencia y ya se acordó que se anticipará las cuotas de envíos de materiales para asistir a los damnificados”.

En paralelo a la asistencia social, las cuadrillas trabajan contrarreloj para restituir la conectividad vial. Los equipos operan sobre la Ruta Nacional 157, donde se realizaron cortes preventivos que facilitaron el escurrimiento de agua acumulada en la zona urbana..

La Ruta Nacional 157 se
La Ruta Nacional 157 se mantiene bajo vigilancia mientras las autoridades trabajan para restituir la conectividad tras cortes preventivos por el agua

Estas intervenciones permitieron que el río Marapa reduzca el nivel de agua y alivie la presión sobre el casco urbano de La Madrid. El descenso en el aporte de arroyos y ríos, junto con las tareas de drenaje, fue clave para iniciar el proceso de descompresión del área más crítica.

Como parte de las acciones coordinadas, la Dirección Provincial del Agua ejecuta trabajos específicos en la rotonda de la Ruta Provincial 306, en su intersección con la Ruta 323, para mejorar el escurrimiento y mitigar futuros anegamientos en puntos estratégicos.

En el casco urbano, las labores se extienden a la limpieza y retiro de lodo en calles y viviendas, utilizando retroexcavadoras, retropalas, motoniveladoras, camiones y cuadrillas manuales. Esta fase resulta fundamental para acelerar la normalización de la vida cotidiana y recuperar el espacio público.

