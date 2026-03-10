Video: dos turistas recorrían una reserva natural en Mendoza y captaron el momento en el que un puma cazó a un choique

Una pareja filmó desde su moto el ataque del puma, que ocurrió a solo metros de la Ruta 52 y fue difundido en redes sociales

La Reserva Natural Villavicencio, ubicada en el departamento de Las Heras, dentro de la provincia de Mendoza, fue escenario de un episodio de la naturaleza que quedó grabado y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Una pareja que transitaba en motocicleta por la Ruta 52 presenció y registró el momento exacto en que un puma cazó a un choique a pocos metros del camino.

El video, que se viralizó en redes, muestra cómo varias de estas aves autóctonas —emparentadas con el ñandú aunque de menor tamaño— corrían en grupo por la banquina, levantando polvillo en su escape.

Lo que parecía entonces una típica escena de avistamiento de fauna rápidamente adquirió otro tono cuando, siguiendo la imagen, la acompañante en la moto enfocó con su celular la bandada. De manera repentina, un puma emergió del costado y saltó hacia uno de los choiques que había quedado rezagado respecto del grupo principal. El felino sujetó al ave con sus fauces casi de inmediato, mientras el resto de los choiques aceleró la huida.

La Reserva Natural Villavicencio alberga especies autóctonas como el choique y el puma, mostrando la importancia del equilibrio ecológico

En las imágenes que encabezan la nota se puede ver cómo el impacto del salto levantó aún más polvo en la banquina, lo que demuestra la cercanía entre los visitantes y el depredador. El video deja ver que la escena ocurrió a escasos metros de la motocicleta, lo que enfatizó la situación para quienes filmaban. Todo indica que el puma ya se encontraba oculto en las inmediaciones, atento al desplazamiento de las aves, y que la presencia del vehículo pudo haber alterado el comportamiento del grupo, facilitando la captura.

Luego del desenlace, la pareja detuvo la marcha y se alejó lentamente sin bajar del vehículo, una reacción alineada con las recomendaciones de especialistas. Diario Mendoza remarcó que, ante la presencia de un puma, nunca se debe intentar acercarse ni intervenir, especialmente si el animal está alimentándose.

La Reserva Natural Villavicencio alberga numerosas especies de fauna autóctona, y el puma se destaca como uno de los principales depredadores del ecosistema local. La presencia de estos animales, explicó el medio mendocino, forma parte del equilibrio natural que caracteriza a la región. La interacción registrada entre depredador y presa ofrece un testimonio directo de la dinámica silvestre en áreas protegidas y sugiere la importancia de respetar las normas de convivencia con la fauna nativa.

Preocupación en un barrio privado de Hudson por la aparición de un puma

Residentes de un country en Hudson, partido de Berazategui, permanecen atentos luego de confirmarse que se busca activamente a un puma silvestre en una zona próxima a la ribera. Cámaras de seguridad captaron al animal y, a raíz de esto, se desplegaron operativos para localizarlo y proteger tanto a los vecinos como al propio ejemplar.

En Hudson, vecinos de un barrio privado permanecen alertas frente a la presencia confirmada de un puma silvestre en la zona ribereña

La información motivó a la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires a recomendar precaución a la comunidad y desalentar cualquier conducta que pueda poner en riesgo a las personas o al puma.

Hace una semana, brigadas de fauna, personal de seguridad y equipos de Defensa Civil vigilan de manera constante la costa de Hudson, manteniendo guardias en el área.

El presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, Fernando Pieroni, se hizo presente tras el primer registro visual del felino. Junto a otros especialistas, revisó las grabaciones y recorrió el entorno, donde encontraron huellas y heces, lo que permitió corroborar la presencia del animal y activar el protocolo adecuado.

En un video subido a sus redes y a las de la fundación, Pieroni explicó que el ejemplar sería un macho joven de Puma concolor desplazándose en busca de territorio.

El experto aclaró: “No es común verlo en esta zona, pero puede suceder, los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día”. El hecho de que el animal haya sido avistado en un entorno urbano llevó a que las autoridades actuaran con rapidez, procurando evitar la captura para no exponerlo a situaciones de estrés o peligro y priorizando su resguardo.

Las autoridades solicitaron que cualquier nuevo avistamiento se comunique a los números oficiales: 911, Defensa Civil 103 o la fundación (11 3881-1006). Pieroni remarcó la importancia del compromiso colectivo en la convivencia con la fauna autóctona: “Es solo un animal silvestre transitando su ciclo natural. Tenemos que cuidarlo, respetarlo y entender que convivir con la fauna silvestre también es parte de nuestra responsabilidad”.