Preocupación en un barrio privado de Hudson por la aparición de un puma: desplegaron un operativo para atraparlo

Fauna, Secretaría de Seguridad, Guardia Civil se encuentra trabajando junto a una fundación para intentar rastrear huellas y materia fecal para dar con el felino. Fue captado por una cámara de seguridad en las inmediaciones del predio

El video se viralizó en las redes sociales y aún intentan localizarlo

Vecinos de un barrio privado de Hudson, en el partido de Berazategui, se mantienen en alerta tras confirmarse la búsqueda activa de un puma silvestre en un predio cerca de la ribera. El animal fue registrado por las cámaras de seguridad y las autoridades desplegaron operativos de vigilancia para localizarlo y garantizar tanto la seguridad de los habitantes como la del propio ejemplar.

La noticia, que comenzó a circular en las últimas horas, llevó a la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires a solicitar cautela a la población para evitar situaciones de riesgo o intentos de daño al animal.

Desde la mañana del lunes, equipos de las áreas de fauna, seguridad y Defensa Civil mantienen guardias permanentes en la zona costera de Hudson.

Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, se presentó en el lugar tras el primer avistamiento del felino. Al revisar las imágenes de las cámaras y recorrer el perímetro, los especialistas hallaron huellas y materia fecal, lo que permitió confirmar la presencia del animal y activar el protocolo correspondiente.

La Dirección de Fauna de
La Dirección de Fauna de Buenos Aires recomienda extremar precauciones y evitar intentar atrapar al puma concolor

Pieroni, a través de un video que compartió a través de sus redes sociales y de la fundación, explicó que todo indica que se trata de un macho juvenil de Puma concolor en búsqueda de territorio.

El especialista señaló: “No es común verlo en esta zona, pero puede suceder, los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día”. El hecho de que el felino haya sido detectado en un área urbana motivó una rápida intervención de las autoridades, quienes priorizan preservar la vida del animal y evitar su captura, que podría exponerlo a situaciones de estrés y peligro.

A través del comunicado, solicitó a los vecinos mantener la calma y abstenerse de intentar acercarse o intervenir. Entre las recomendaciones difundidas destacan: no dejar animales domésticos sueltos en el exterior, ya que podrían ser percibidos por el puma como posibles presas; mantener las luces exteriores encendidas durante la noche para reducir la probabilidad de acercamiento del felino; y no intentar atraparlo ni herirlo.

Además, Pieroni subrayó que el puma no representa una amenaza directa para las personas: “El puma no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse”.

El especialista también remarcó la importancia de actuar correctamente frente a un posible encuentro: “Si se lo cruzan: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr”. Por otra parte, la fundación recordó que el puma es una especie protegida por la Ley 22.421, y advirtió que cualquier persona que atente contra su vida deberá responder ante la justicia.

Las autoridades instaron a reportar cualquier avistamiento a los canales oficiales: 911, Defensa Civil 103 o a la fundación (11 3881-1006). Pieroni enfatizó el rol de la sociedad en la convivencia con la fauna local al expresar: “Es solo un animal silvestre transitando su ciclo natural. Tenemos que cuidarlo, respetarlo y entender que convivir con la fauna silvestre también es parte de nuestra responsabilidad”.

Más animales silvestres sueltos

Aseguran que se encuentran sobre la Ruta 52 y no atacaron personas

Habitantes de la zona rural de Canning, localidad de la provincia de Buenos Aires próxima a Ezeiza y situada sobre la Ruta 52, expresan inquietud por la presencia de una manada de zorros que se desplazaba por campos y predios cercanos.

La muerte y desaparición de animales domésticos generó alarma tanto entre productores como en residentes de barrios privados durante diciembre pasado.

El episodio se inició cuando un productor rural advirtió que algunos de sus animales faltaban sin explicación. “Tengo un campo en ruta 52, en Canning. Me empezaron a desaparecer los animales y con mis compañeros fuimos a recorrer el lugar a ver qué pasaba”, relató este productor a El Diario Sur.

La investigación en conjunto llevó a identificar el origen del conflicto: “Vimos una manada de zorros recorriendo todos los terrenos, cazando a todo animal que se cruce. Ahora andan por la ruta, como si nada, durante el día”.

La sorpresa de observar zorros en plena jornada y su actitud despreocupada en la vía pública ha provocado inquietud, aunque hasta el momento no se registran ataques a personas. Sin embargo, la agresión a mascotas ya ha dejado huellas en la zona. “No atacan a personas, pero ya atacaron a varios perros”, señaló el productor.

Tanto en barrios privados como en áreas próximas a la Ruta 52, vecinos afirman que los zorros utilizan zanjas, desagües y caños como refugio, sacando provecho de un entorno que antiguamente formaba parte de su hábitat natural.

