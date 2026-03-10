Sociedad

Tiene 21 años y representa a San Rafael: quién es la nueva Reina de la Vendimia

La joven, que obtuvo 52 votos, se llama Azul Antolínez. Su departamento llevaba casi tres décadas sin conseguir una corona nacional

La joven de 21 años representa a San Rafael (Instagram)

La Fiesta Nacional de la Vendimia de este año culminó este domingo con la elección de la reina: allí fue coronada Azul Antolínez, representante del departamento de San Rafael, quien sucede a la soberana saliente Alejandrina Funes.

La elección se realizó en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde Antolínez se impuso con 52 votos. Su triunfo marcó además el regreso de una corona para San Rafael después de casi tres décadas: la última reina vendimial del departamento había sido Cecilia Fornara, en 1998.

Azul fue coronada el pasado domingo (Instagram)

“Es un orgullo para mí ser una de las mujeres que va a dejar huella en la historia de Vendimia y ser de San Rafael, me siento totalmente honrada”, sostuvo la joven ante una sala colmada con 20 mil personas, tras ser coronada y recibir los atributos.

“Para mi reinado mucho trabajo y representación. Mi abuelo es viñatero, así que decirles que estoy totalmente sensible de sus situaciones y esperar que este año sea una buena cosecha para todos“, agregó la joven.

La reina tiene un importante vínculo con la industria vitivinícola de Mendoza (Instagram)

También se pronunció sobre la celebración, que este año cumplió 90 años: “Una fiesta que celebra a nuestros ancestros, que llegaron a esta tierra a trabajar, convirtiendo el desierto en oasis, y el oasis en cosecha. Muchísimas gracias por coronarme. Me pongo a su disposición para trabajar en cada rincón de la provincia”.

A su lado fue coronada Agustina Giacomelli Pedrosa (24) como virreina de la Vendimia. Con 44 votos, la representante de Tunuyán está a cuatro materias de recibirse de la Licenciatura en Psicología.

La joven obtuvo 52 votos ante un teatro colmado (Instagram)

En esta edición, al igual que en 2024, se implementó el sistema de boleta única. Participaron en la votación los dieciocho intendentes de Mendoza, las comisiones de reinas y virreinas nacionales, los medios de comunicación acreditados y un total de 300 votos distribuidos entre distintos sectores del Teatro Griego.

Antolínez tiene una tienda de accesorios en San Rafael (Instagram)

Quién es Azul Antolínez

La joven de 21 años es estudiante de la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura. Además, es dueña de una tienda de accesorios ubicada en el centro de San Rafael, llamada “Racing Zone”.

De acuerdo con medios locales, le apasiona correr en motos. En cuanto a su proyecto social, afirmó que busca revalorizar el turismo sustentable en la zona de El Nihuil, el distrito al que representó dentro de su departamento.

En sus redes sociales comparte distintas imágenes de su vida cotidiana: desde postales en El Nihuil -donde su familia tiene un campo-, recorridos por el cerro Nevado y visitas al Hospital Notti para acompañar a niños internados. En otras publicaciones también se la ve andando a caballo, posando junto a su novio y su hermana menor.

La reina vendimial es, además, apasionada por las motos (Instagram)

Ayer, durante el desayuno real con la prensa -su primer encuentro oficial tras la coronación- Antolínez aseguró que, después de ser elegida, sintió que se echó “al hombro” toda la cultura y la representación de Mendoza.

Mi objetivo es estar a disposición durante todo el año, hacer lo que más pueda, y trabajar mucho para la sociedad. Tengo mi proyecto dedicado al turismo, así que me gustaría desarrollarlo en cada departamento porque cada uno tiene algo único para ofrecer”, aseguró, en la terraza del hotel Hyatt de Mendoza.

Antolínez junto a Agustina Giacomelli Pedrosa, la virreina de la Vendimia (Instagram)

Y siguió: “Soy muy de ponerme en los zapatos del prójimo, y bueno, es algo que valoro mucho, que siempre trato de trabajar. Y muy trabajadora. Me gusta mucho el trabajo, soy una persona muy activa que no se queda quieta un segundo. Eso me va a ayudar mucho en este reinado”.

“Me gustaría ser recordada por la cercanía. Quiero poder acercarme a los vecinos lo más que pueda, que puedan compartir conmigo, que me conozcan. Esta oportunidad que me han dado anoche es muy grande y espero que puedan conectar conmigo tanto como yo con ustedes”, cerró.

