Nueva alerta del virus influenza aviar: se registró un caso en Buenos Aires

La influenza aviar H5 es detectada en granja de reproductores en Buenos Aires

Un brote de influenza aviar altamente patógena H5 fue confirmado en un establecimiento de aves de corral destinado a reproductores padres pesados en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tras analizar muestras en su laboratorio nacional.

Con el propósito de frenar la propagación de este virus, el SENASA dispuso una Zona de Control Sanitario que abarca un perifoco de 3 km alrededor del brote y una franja de vigilancia adicional de 7 km. Dentro de esta zona se reforzaron los controles de bioseguridad, se restringieron movimientos y se intensificaron las labores de monitoreo epidemiológico para detectar otras unidades productivas en riesgo y eventuales nexos epidemiológicos.

El organismo anunció oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el brote de influenza aviar en aves comerciales y las acciones tomadas. Entre las medidas implementadas, se supervisará el despoblamiento del establecimiento afectado, la eliminación final de las aves y la desinfección completa del predio, conforme a la Resolución N°466/2025.

Por otro lado, el organismo recomendó a los establecimientos avícolas reforzar los protocolos de manejo sanitario, higiene y bioseguridad fijados en la Resolución N°1699/2019, que incluyen el control sistemático de las mallas antipájaros, la limpieza de vehículos e insumos al ingreso y la reducción de puntos de agua estancada que puedan atraer aves silvestres portadoras del virus. Para los tenedores de aves domésticas se aconseja, entre otras acciones, aislar a los animales de contacto con la fauna silvestre y extremar la higiene de las instalaciones.

Casos de influenza aviar en la provincia de Buenos Aires

El primer caso del virus se había dado en la Reserva Laguna La Salada Grande. Según el SENASA, este virus se trata de una enfermedad contagiosa que mantiene en alerta epidemiológica a las autoridades. Esta influenza aviar tipo A pertenece a la familia Orthomyxoviridae y afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres.

La confirmación de influenza aviar obliga a despoblamiento y control en granja bonaerense (Fuente: TV Pública)

En el comunicado aclaran que hay dos tipos de categorías: la Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) que está asociada a síntomas leves y la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), estrictamente vinculada a brotes severos, mayor mortalidad y grandes repercusiones comerciales.

A los pocos días del primer caso, el SENASA confirmó un segundo caso en Ranchos y después en Lobos (ciudades en la Provincia de Buenos Aires). Desde entonces, Argentina perdió su condición sanitaria como país libre de IAAP y fue obligada a suspender las exportaciones de productos aviaras.

Para que Argentina pueda reestablecerse ante la OMSA, tiene que seguir el protocolo para que no se registren nuevos brotes por 28 días desde la última desinfección registrado.

Un monitoreo rigurosos y la aplicación de medidas de limpieza de aves silvestres ante los casos de virus

Cómo afecta el virus a las personas

Aunque no es probable que el virus influenza aviar afecte a las personas, en caso de posible contagio, es importante tener en cuenta cuáles son los síntomas. Las autoridades señalaron estar pendientes de aparición de: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, conjuntivitis y fiebre.

El Ministerio de Salud advirtió: “Si bien hasta el momento no se han confirmado casos en humanos, es importante tener en cuenta que las infecciones en personas se asocian principalmente al contacto directo con animales enfermos o muertos o con entornos contaminados”.

A raíz de esto, recomendaron no tener contacto con superficie contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral. Si no se puede evitar, aconsejaron lavarse las manos con agua y con jabón, desafectándose bien luego de manipular aves.

“La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de subproductos y, hasta el momento, no se ha registrado transmisión sostenida de persona a persona”. destacaron para mayor tranquilidad.