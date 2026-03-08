Sociedad

Nueva alerta del virus influenza aviar: se registró un caso en Buenos Aires

Una nueva confirmación del virus influenza aviar en Bolívar, donde se implementaron acciones de bioseguridad y vigilancia sanitaria para contener la infección en la producción avícola

Guardar
La influenza aviar H5 es
La influenza aviar H5 es detectada en granja de reproductores en Buenos Aires

Un brote de influenza aviar altamente patógena H5 fue confirmado en un establecimiento de aves de corral destinado a reproductores padres pesados en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tras analizar muestras en su laboratorio nacional.

Con el propósito de frenar la propagación de este virus, el SENASA dispuso una Zona de Control Sanitario que abarca un perifoco de 3 km alrededor del brote y una franja de vigilancia adicional de 7 km. Dentro de esta zona se reforzaron los controles de bioseguridad, se restringieron movimientos y se intensificaron las labores de monitoreo epidemiológico para detectar otras unidades productivas en riesgo y eventuales nexos epidemiológicos.

El organismo anunció oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el brote de influenza aviar en aves comerciales y las acciones tomadas. Entre las medidas implementadas, se supervisará el despoblamiento del establecimiento afectado, la eliminación final de las aves y la desinfección completa del predio, conforme a la Resolución N°466/2025.

Por otro lado, el organismo recomendó a los establecimientos avícolas reforzar los protocolos de manejo sanitario, higiene y bioseguridad fijados en la Resolución N°1699/2019, que incluyen el control sistemático de las mallas antipájaros, la limpieza de vehículos e insumos al ingreso y la reducción de puntos de agua estancada que puedan atraer aves silvestres portadoras del virus. Para los tenedores de aves domésticas se aconseja, entre otras acciones, aislar a los animales de contacto con la fauna silvestre y extremar la higiene de las instalaciones.

Casos de influenza aviar en la provincia de Buenos Aires

El primer caso del virus se había dado en la Reserva Laguna La Salada Grande. Según el SENASA, este virus se trata de una enfermedad contagiosa que mantiene en alerta epidemiológica a las autoridades. Esta influenza aviar tipo A pertenece a la familia Orthomyxoviridae y afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres.

La confirmación de influenza aviar
La confirmación de influenza aviar obliga a despoblamiento y control en granja bonaerense (Fuente: TV Pública)

En el comunicado aclaran que hay dos tipos de categorías: la Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) que está asociada a síntomas leves y la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), estrictamente vinculada a brotes severos, mayor mortalidad y grandes repercusiones comerciales.

A los pocos días del primer caso, el SENASA confirmó un segundo caso en Ranchos y después en Lobos (ciudades en la Provincia de Buenos Aires). Desde entonces, Argentina perdió su condición sanitaria como país libre de IAAP y fue obligada a suspender las exportaciones de productos aviaras.

Para que Argentina pueda reestablecerse ante la OMSA, tiene que seguir el protocolo para que no se registren nuevos brotes por 28 días desde la última desinfección registrado.

Un monitoreo rigurosos y la
Un monitoreo rigurosos y la aplicación de medidas de limpieza de aves silvestres ante los casos de virus

Cómo afecta el virus a las personas

Aunque no es probable que el virus influenza aviar afecte a las personas, en caso de posible contagio, es importante tener en cuenta cuáles son los síntomas. Las autoridades señalaron estar pendientes de aparición de: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, conjuntivitis y fiebre.

El Ministerio de Salud advirtió: “Si bien hasta el momento no se han confirmado casos en humanos, es importante tener en cuenta que las infecciones en personas se asocian principalmente al contacto directo con animales enfermos o muertos o con entornos contaminados”.

A raíz de esto, recomendaron no tener contacto con superficie contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral. Si no se puede evitar, aconsejaron lavarse las manos con agua y con jabón, desafectándose bien luego de manipular aves.

“La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de subproductos y, hasta el momento, no se ha registrado transmisión sostenida de persona a persona”. destacaron para mayor tranquilidad.

Temas Relacionados

Ministerio de Saludinfluenza aviarCABABuenos Airesvirusúltimas noticias

Últimas Noticias

Rosario: encontraron más de 400 dosis de cocaína, dinero en efectivo, celulares y motos

Durante procedimientos policiales llevados a cabo en la zona norte de Rosario se encontraron 407 envoltorios de cocaína y hay cuatro aprehendidos

Rosario: encontraron más de 400

A más de 11 años de la desaparición de Nicolás Godoy, detuvieron a un hombre acusado de haberlo asesinado

A raíz de la incorporación de un testimonio clave, la Justicia dictó prisión preventiva para el, ahora, principal acusado

A más de 11 años

Ataques violentos en Córdoba: un hombre fue herido con una botella rota en una discusión de tránsito

El conflicto vial terminó con un automovilista internado tras recibir un corte en el cuello. La policía detuvo a dos personas, secuestró el vehículo y el arma utilizada

Ataques violentos en Córdoba: un

Se conocieron los resultados de la autopsia del docente que fue asesinado en su departamento en Caballito

David Walter Aguirre fue encontrado maniatado y con varios golpes en su cuerpo. Por el momento, no hay detenidos por el caso

Se conocieron los resultados de

Día de la Mujer: revelaron que el 31% de los hijos de víctimas de violencia de género sufrieron agresiones

Luego de que indicaran que 81% de las mujeres que denunciaron ser violentadas eran madres, alertaron que las madres tendrían una chance del 2,2% mayor de sufrir diferentes tipos de violencias

Día de la Mujer: revelaron
DEPORTES
El video que muestra el

El video que muestra el error de un mecánico de Alpine que derivó en la sanción a Colapinto en el GP de Australia de F1

Cuando volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda completa de la temporada tras el GP de Australia

Franco Colapinto habló tras el GP de Australia de F1: de la sanción que fue “una locura” a una frase optimista sobre Alpine

La increíble maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia que evitó un accidente masivo en la Fórmula 1

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Australia de F1: un error de Alpine lo complicó, pero se defendió para cerrar un buen debut

TELESHOW
La vuelta de Claudio Orellano

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay dejó de pertenecer al

Uruguay dejó de pertenecer al “club de amigos” de Estados Unidos y volvió a estrechar lazos con el régimen chino

EN VIVO | El Ejército de Israel bombardeó hangares de aviones iraníes F-14 al sur de Teherán

La dictadura de Ortega afronta su momento de mayor vulnerabilidad tras la caída de Maduro y la muerte de Khamenei

Trump, la Cumbre de Miami y la primacía de la geopolítica sobre el comercio: el caso de Chile

Temor en Brasil ante el posible impacto del escándalo del Banco Master sobre las elecciones presidenciales