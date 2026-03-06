Sociedad

A qué hora se esperan las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones aisladas y chaparrones a lo largo de toda la jornada. El detalle del clima en los próximos días

Guardar
Habrá chaparrones y lluvias aisladas
Habrá chaparrones y lluvias aisladas durante todo este viernes en CABA.

La Ciudad de Buenos Aires y localidades cercanas tendrán un viernes húmedo y marcado por la inestabilidad. Se esperan lluvias aisladas y chaparrones a lo largo de toda la jornada, en un día que además presentará temperaturas cálidas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte del organismo, las precipitaciones comenzarán desde las primeras horas de la mañana de forma aislada y se mantendrán durante la tarde. Hacia la noche, en tanto, se prevé que se registren chaparrones.

En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 21 y los 25 grados, con los valores más altos durante la tarde. Además, se anticipan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora desde la tarde y hasta las últimas horas del día.

Para el sábado, el SMN pronostica chaparrones durante la madrugada y lloviznas por la mañana. En ese momento también comenzarán las ráfagas de viento, que se extenderán hasta la noche y alcanzarán velocidades similares a las del viernes, entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico a siete días
El pronóstico a siete días (SMN)

Durante la tarde del sábado, la probabilidad de precipitaciones descenderá a entre el 0 y el 10 por ciento. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán entre los 20 y los 25 grados a lo largo del día.

El domingo se prevé un leve descenso de la temperatura mínima, que llegará a los 19 grados. Para el último día del fin de semana no se esperan lluvias en CABA, aunque continuarán registrándose ráfagas de viento de intensidad similar a las jornadas anteriores.

De cara a la próxima semana, el cielo se mantendrá mayormente nublado. El lunes las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 25 grados, con nubosidad predominante.

El martes, en tanto, la máxima subirá un grado y disminuirá la nubosidad. Entre el miércoles y el jueves, último día contemplado en el pronóstico extendido del SMN, el termómetro se ubicará entre los 20 y los 28 grados, con baja probabilidad de lluvias.

El mapa de alertas meteorológicas
El mapa de alertas meteorológicas del SMN.

En el interior del país rigen alertas meteorológicas amarillas y naranjas por tormentas en 12 provincias. Las zonas afectadas se ubican en el centro, norte y este de la Argentina, siendo Santiago del Estero la provincia donde se registra el nivel de advertencia más intenso.

Según el SMN, hay advertencias de nivel amarillo en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.

El organismo advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo, dependiendo de la zona. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En paralelo, en Santiago del Estero también rige una alerta naranja que alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

Se indicó seguir las instrucciones
Se indicó seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir de casa solo si es necesario (Télam)

En estas zonas se prevén tormentas fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y, principalmente, lluvias abundantes en cortos períodos. De acuerdo con el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros, que también podrían superarse de forma puntual.

Entre las recomendaciones difundidas por el organismo para el alerta naranja, se indicó seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir de casa solo si es necesario. También aconsejaron permanecer dentro de construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Además, el organismo recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a la vivienda, así como cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas durante la tormenta. Otra de las indicaciones es alejarse de zonas inundables y evitar circular o ingresar en calles anegadas.

Por otro lado, se recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento; preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, y cargar los teléfonos celulares con anticipación.

Finalmente, el SMN aconsejó tener a mano y agendar los números de emergencia locales, como los de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasTiempoClimaPronósticoCABABuenos AiresLluvia

Últimas Noticias

Impactantes lluvias en La Rioja: colapsó un puente y se inundó la estación de micros en Chilecito

Las fuertes precipitaciones derivaron en el el derrumbe de un acceso al barrio Santa Rita. Calles anegadas y situaciones de dramatismo. El análisis de un meteorólogo

Impactantes lluvias en La Rioja:

Video: se ofreció a leerle las manos a una empleada de un comercio en Chaco y se robó más de $400 mil

Tras quedarse paralizada, la víctima le pidió que se retirara del local. Además, contó que un hombre armado la amenazó con un arma para que no denuncie

Video: se ofreció a leerle

Femicidio de Tamara Fierro: condenaron a prisión perpetua al principal acusado por el crimen

El tribunal también impuso cinco años de cárcel para uno de los cómplices y absolvió otro acusado. Los restos de la víctima fueron hallados calcinados en un terreno baldío en mayo del año pasado

Femicidio de Tamara Fierro: condenaron

Encontraron un cráneo humano en una playa de Chubut

La pieza fue encontrada en la zona de escollera grande de Playa Unión. Ahora, será sometido a las pericias correspondientes para obtener más información sobre su origen

Encontraron un cráneo humano en

Por el ataque a tiros a un supermercado de Rosario, imputaron a los cuatro implicados

Son tres hombres acusados con prisión preventiva y una mujer que quedó en libertad. Las acusaciones involucram también otros hechos

Por el ataque a tiros
DEPORTES
Los tres equipos argentinos en

Los tres equipos argentinos en el ranking de los 50 mejores de la historia del fútbol: la llamativa ausencia en el listado

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El gran triunfo de la argentina Solana Sierra en el estreno del Masters 1000 de Indian Wells

Las dos banderas rojas que perjudicaron al argentino Nicolás Varrone en su primera clasificación de Fórmula 2

La imagen de Franco Colapinto tras las prácticas de Fórmula 1 que generó preocupación: “Tuve un pequeño problema en el ojo”

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

China teme quedarse sin petróleo

China teme quedarse sin petróleo y gas: negocia con Irán un paso seguro a través del estrecho de Ormuz

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre