A qué hora se esperan las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Habrá chaparrones y lluvias aisladas durante todo este viernes en CABA.

La Ciudad de Buenos Aires y localidades cercanas tendrán un viernes húmedo y marcado por la inestabilidad. Se esperan lluvias aisladas y chaparrones a lo largo de toda la jornada, en un día que además presentará temperaturas cálidas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte del organismo, las precipitaciones comenzarán desde las primeras horas de la mañana de forma aislada y se mantendrán durante la tarde. Hacia la noche, en tanto, se prevé que se registren chaparrones.

En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 21 y los 25 grados, con los valores más altos durante la tarde. Además, se anticipan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora desde la tarde y hasta las últimas horas del día.

Para el sábado, el SMN pronostica chaparrones durante la madrugada y lloviznas por la mañana. En ese momento también comenzarán las ráfagas de viento, que se extenderán hasta la noche y alcanzarán velocidades similares a las del viernes, entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico a siete días (SMN)

Durante la tarde del sábado, la probabilidad de precipitaciones descenderá a entre el 0 y el 10 por ciento. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán entre los 20 y los 25 grados a lo largo del día.

El domingo se prevé un leve descenso de la temperatura mínima, que llegará a los 19 grados. Para el último día del fin de semana no se esperan lluvias en CABA, aunque continuarán registrándose ráfagas de viento de intensidad similar a las jornadas anteriores.

De cara a la próxima semana, el cielo se mantendrá mayormente nublado. El lunes las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 25 grados, con nubosidad predominante.

El martes, en tanto, la máxima subirá un grado y disminuirá la nubosidad. Entre el miércoles y el jueves, último día contemplado en el pronóstico extendido del SMN, el termómetro se ubicará entre los 20 y los 28 grados, con baja probabilidad de lluvias.

El mapa de alertas meteorológicas del SMN.

En el interior del país rigen alertas meteorológicas amarillas y naranjas por tormentas en 12 provincias. Las zonas afectadas se ubican en el centro, norte y este de la Argentina, siendo Santiago del Estero la provincia donde se registra el nivel de advertencia más intenso.

Según el SMN, hay advertencias de nivel amarillo en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.

El organismo advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo, dependiendo de la zona. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En paralelo, en Santiago del Estero también rige una alerta naranja que alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

Se indicó seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir de casa solo si es necesario (Télam)

En estas zonas se prevén tormentas fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y, principalmente, lluvias abundantes en cortos períodos. De acuerdo con el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros, que también podrían superarse de forma puntual.

Entre las recomendaciones difundidas por el organismo para el alerta naranja, se indicó seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir de casa solo si es necesario. También aconsejaron permanecer dentro de construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Además, el organismo recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a la vivienda, así como cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas durante la tormenta. Otra de las indicaciones es alejarse de zonas inundables y evitar circular o ingresar en calles anegadas.

Por otro lado, se recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento; preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, y cargar los teléfonos celulares con anticipación.

Finalmente, el SMN aconsejó tener a mano y agendar los números de emergencia locales, como los de Protección Civil, Bomberos y Policía.