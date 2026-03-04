El Gobierno porteño retiró más de 100 puestos de diarios y flores en desuso para generar espacio en las veredas

La medida de remoción de puestos cerrados busca mejorar la circulación peatonal y la limpieza urbana en Buenos Aires

En las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, la postal de puestos de diarios y de flores cerrados comenzó a desaparecer de a poco. En ese marco, el Gobierno porteño avanzó con un operativo que ya dejó un saldo visible: más de cien puestos de diarios y flores en desuso fueron retirados de la vía pública durante los últimos años, en un esfuerzo por liberar espacio y mejorar las condiciones urbanas.

De acuerdo con un comunicado oficial del Gobierno porteño, la iniciativa apunta a ordenar el paisaje y dar respuesta a los reclamos de los vecinos por veredas más limpias y transitables.

La cifra exacta, 115 estructuras retiradas, marca un hito para las autoridades locales, que identificaron la acumulación de estos mobiliarios como un obstáculo para la circulación y una fuente de suciedad. La medida se enfoca en aquellos puestos donde la inactividad resulta evidente y prolongada.

El procedimiento de retiro incluye inspecciones presenciales y notificaciones a responsables para acreditar permisos vigentes

“Un puesto sin mantenimiento y sin actividad genera suciedad, degrada el entorno y obstruye la circulación”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, en un comunicado oficial.

El universo de puestos relevados por la administración porteña alcanza los 1.138 distribuidos en la vía pública, con predominio de 940 quioscos de diarios y 371 de flores. El operativo se desplegó con una metodología que combina inspecciones presenciales y un régimen de intimaciones: los responsables de los puestos inactivos reciben notificaciones reiteradas para que acrediten permisos en regla. Solamente en caso de no responder o de verificar que el puesto se mantiene cerrado de manera definitiva, el retiro se concreta.

Según detallaron, el procedimiento prevé dos caminos. Si el puesto cuenta con permiso vigente pero permanece cerrado, se evalúa la baja y se procede a su retiro si corresponde. En cambio, cuando la inactividad se suma a la falta de habilitación, “directamente se avanza en su retiro”, explicaron desde el Gobierno de la Ciudad.

Las estructuras retiradas se trasladan a un depósito estatal y, si no son reclamadas en dos meses, se destinan a disposición final

Las estructuras levantadas son trasladadas a un depósito estatal en La Boca, donde permanecen almacenadas por un lapso de dos meses. Si luego de ese plazo nadie paga la multa correspondiente para recuperarlas, el mobiliario se destina a disposición final.

El operativo muestra una evolución sostenida: en 2024 fueron retirados 36 puestos (33 de diarios y 3 de flores), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 71 (69 de diarios y 2 de flores). Durante los primeros meses de 2026, se sumaron otros 8 (7 de diarios y 1 de flores), completando el total de 115 estructuras removidas desde el inicio de la gestión. El plan sigue vigente y que aún quedan casos en revisión, con especial atención sobre aquellos locales que permanecen cerrados sin regularización.

La política de remoción, enmarcada dentro de un plan integral de recuperación del espacio público, tiene como eje central el concepto de “inactividad prolongada comprobada”. Los equipos de inspección no sólo verifican la apertura o cierre de los puestos, sino que también documentan el estado de cada estructura y su impacto en el entorno. El objetivo, explicaron desde el Ministerio de Espacio Público, es evitar que las veredas se conviertan en depósitos de mobiliarios sin uso, lo que afecta la higiene urbana y la seguridad de los transeúntes.

“Nuestro compromiso con los vecinos es recuperar el espacio público”, insistió Baistrocchi, subrayando la importancia de mantener la ciudad en condiciones óptimas para la circulación y el uso comunitario. El plan de ordenamiento continuará con operativos de inspección, seguimiento y, de ser necesario, nuevas remociones, en una Ciudad donde el espacio urbano se redefine día tras día a partir de políticas públicas enfocadas en la convivencia y la funcionalidad.