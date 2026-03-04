Cómo es el nuevo paseo costero de Rosario de más de 3 kilómetros

El paseo costero Costa Nueva de Rosario transforma más de 3 kilómetros de ribera del Paraná con tecnología, arte y espacios verdes (Andrés Mancini/La Capital)

La ciudad de Rosario presentó oficialmente el nuevo paseo costero de más de 3 kilómetros sobre la ribera del río Paraná, una obra que redefine la relación urbana con el principal curso de agua de la región y consolida a Rosario como polo turístico y cultural de alcance nacional. El intendente Pablo Javkin encabezó la inauguración del corredor, que extiende el espacio público desde La Fluvial hasta el Parque España, integrando sectores históricos y sumando tecnología, arte y servicios de última generación.

El desarrollo, denominado “Costa Nueva”, constituye la recuperación integral de áreas antes marcadas por el abandono y la degradación estructural, según informó el gobierno de la provincia de Santa Fe. La intervención, de 3,2 kilómetros, transforma antiguos terrenos portuarios y ferroviarios en un corredor lineal equipado con accesos mejorados, canteros verdes, puntos de descanso y propuestas culturales, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y el disfrute tanto para rosarinos como para visitantes.

“Probablemente le privábamos a la gente los lugares más lindos que tenía Rosario, y hoy los recuperamos como tiene que ser”, expresó Javkin. Dicho proyecto representa una etapa de transformación urbana que devuelve a la ciudad la posibilidad de “mirar de frente” al río, tras décadas en que la infraestructura industrial restringió el acceso a la costa.

Cómo es el nuevo paseo costero de Rosario

El corredor “Costa Nueva” destaca por su diseño abierto, democrático y accesible, con equipamiento orientado a fortalecer la identidad local y proyectar la marca Rosario a nivel nacional e internacional. De acuerdo con la información aportada por el municipio, el trazado integra áreas históricamente degradadas, convirtiéndolas en un espacio público continuo y seguro.

Los galpones portuarios renovados incluyen una experiencia inmersiva de 300 años de historia, Escuela de Artes Urbanas y una Tecnoteca para la economía del conocimiento (La Capital)

Además, la recuperación incluyó la reconversión de los viejos galpones portuarios. En el Galpón 17 funciona ahora una experiencia inmersiva que recorre 300 años de historia de la ciudad mediante recursos audiovisuales y tecnologías interactivas. También se inauguraron la Escuela de Artes Urbanas y una Tecnoteca dedicada a la economía del conocimiento, con actividades vinculadas a inteligencia artificial, programación y herramientas digitales para jóvenes y adultos.

El municipio comunicó que la habilitación de este tramo es solo el primer paso de un plan mayor para conectar toda la ribera central en forma peatonal y sin obstáculos. Próximamente, se presentará un proyecto para construir un gran parque acuático integrado a la Rambla de la Florida, en la zona norte de Rosario.

El objetivo, según las autoridades, es consolidar el frente costero como uno de los principales atractivos de Rosario, sumando propuestas culturales, deportivas y de recreación.

Cómo es “Aura”

Uno de los puntos más innovadores del nuevo paseo es el sector denominado “Aura”, erigido en una antigua playa de maniobras ferroviarias que, durante años, fue percibida como oscura y poco segura. La intervención reemplazó ese entorno por una cubierta reflectante de diseño vanguardista, con iluminación LED de última generación que dialoga visualmente con el Monumento Nacional a la Bandera.

Aura incorpora un mural sobre historia y símbolos rosarinos, simuladores de movimiento, realidad virtual y asistente digital MuniBot para información y actividades (Municipalidad de Rosario)

El sistema lumínico de “Aura” permite recrear los colores celeste y blanco en sincronía con el monumento, generando un espectáculo visual único en el país. Bajo la cubierta espejada, se despliega un mural gigante que recorre los paisajes, la historia y los íconos de Rosario, incluyendo referencias al fútbol y figuras emblemáticas de los 300 años de la ciudad. Estos símbolos se reflejan en el techo, creando una experiencia inmersiva en la que los visitantes pueden verse rodeados por la memoria colectiva y el patrimonio rosarino.

La apuesta por la innovación también se refleja en la incorporación de tótems con avatar 3D, donde los visitantes son guiados por “MuniBot”, un asistente virtual táctil que brinda información sobre actividades y servicios del paseo. Además, la zona cuenta con propuestas interactivas como simuladores de movimiento, realidad virtual y sonido envolvente, pensadas para todas las edades.

El recorrido del paseo costero de Rosario

El paseo costero de Rosario se extiende desde La Fluvial hasta el Parque España, abarcando más de 3 kilómetros de ribera recuperada con tecnología de última generación, espacios culturales y servicios para vecinos y turistas. A lo largo de su recorrido, los usuarios encuentran canteros verdes, sectores de descanso, ciclovías, áreas de juegos infantiles y miradores al río.

La intervención urbana incorporó nuevos dispositivos de seguridad, mejorando la iluminación y la accesibilidad. La reconversión de galpones portuarios sumó espacios como el Mercado de Frutos Culturales, donde más de 50 emprendedores locales ofrecen sus productos , y el “Silent Fest” en el Galpón 13 (Tecnoteca), con propuestas de entretenimiento mediante auriculares inalámbricos.

Desde el municipio informaron que se ampliará el Parque de España, que había sufrido un derrumbe y será reabierto con mayor superficie y mejores condiciones para el uso público. Se prevé que la nueva etapa quedará habilitada en diciembre, completando así un corredor ribereño más integrado y seguro.