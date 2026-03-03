Santa Fe ordena el ingreso de camiones a los puertos del Gran Rosario con nuevo esquema obligatorio

En términos logísticos, esto implica un cambio estructural en la planificación del transporte de cargas, especialmente en campañas de alta demanda como la cosecha gruesa (Foto: Shutterstock)

El Gobierno de la provincia de Santa Fe pondrá en marcha el próximo 16 de marzo el nuevo esquema del Sistema de Turnos Obligatorio para Descarga en Puertos, que busca optimizar el flujo de camiones hacia las terminales del Gran Rosario. La medida se formaliza a través de la Resolución 0047-26 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y apunta a mejorar la organización operativa en uno de los principales nodos logísticos del país.

El nuevo esquema establece que todos los transportistas deberán contar con un turno previamente asignado mediante la plataforma oficial para poder circular con destino a puertos o centros de acopio.

La circulación deberá realizarse exclusivamente dentro de la banda horaria otorgada, sin excepciones. En términos logísticos, esto implica un cambio estructural en la planificación del transporte de cargas, especialmente en campañas de alta demanda como la cosecha gruesa.

Bandas horarias y distribución uniforme

Uno de los ejes centrales del nuevo sistema es la implementación de bandas horarias operativas de hasta 12 horas de duración. Dentro de cada banda, los turnos deberán distribuirse de forma equitativa por hora, según la capacidad operativa diaria que cada terminal declare en el sistema.

El objetivo es claro: evitar picos de concentración de camiones en determinadas franjas y promover un flujo continuo y previsible. Por ejemplo, si una terminal informa una capacidad de 1.200 camiones diarios y organiza su operación en dos bandas de 12 horas, se asignarán 600 turnos por banda. Esos 600 turnos deberán dividirse de manera uniforme, lo que implica 50 ingresos por hora.

Desde la perspectiva de las cadenas de suministro, esta distribución homogénea reduce los tiempos de espera, minimiza demoras en accesos y mejora la utilización de recursos logísticos, tanto en terminales como en transporte.

La implementación comenzará con una etapa piloto el 16 de marzo de 2026, durante la cual se realizarán pruebas operativas y se facilitará la adaptación de los distintos actores del sistema (Foto: Shutterstock)

Control perimetral y fiscalización tecnológica

La resolución también crea un anillo de control de 30 kilómetros alrededor de las terminales portuarias. Los camiones no podrán ingresar a esa zona con más de dos horas de anticipación respecto del turno asignado.

Esta disposición busca desalentar la acumulación anticipada de vehículos en rutas de acceso, una problemática recurrente en períodos de alta actividad exportadora. Al limitar la llegada temprana, se intenta ordenar la circulación regional, reducir riesgos viales y mejorar las condiciones operativas en corredores estratégicos.

En términos sistémicos, la medida refuerza la coordinación entre transporte terrestre, infraestructura vial y operación portuaria, un punto crítico para un complejo agroexportador que concentra un alto porcentaje de los despachos de granos y subproductos del país.

El control del cumplimiento estará a cargo, en una primera etapa, de personal provincial. De manera progresiva se incorporarán sistemas tecnológicos de lectura automática de patentes, que permitirán verificar en tiempo real el cumplimiento de los turnos y bandas horarias asignadas.

La implementación comenzará con una etapa piloto el 16 de marzo de 2026, durante la cual se realizarán pruebas operativas y se facilitará la adaptación de los distintos actores del sistema. A partir del 15 de abril de 2026, el esquema entrará en su fase plena de ejecución, iniciándose la emisión de infracciones para quienes no cumplan con la normativa vigente.

Para el ecosistema logístico del Gran Rosario, la medida representa un paso adicional hacia una gestión más ordenada de los flujos terrestres. En un contexto donde la eficiencia en los accesos portuarios impacta directamente en costos logísticos, tiempos de entrega y competitividad exportadora, la optimización del sistema de turnos se vuelve una variable estratégica dentro de la cadena de suministro nacional.