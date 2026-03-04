Sociedad

Choque en la autopista Rosario-Buenos Aires: una mujer quedó atrapada y tuvo que ser rescatada

El impacto entre dos vehículos a la altura del arroyo Saladillo dejó tres personas heridas y provocó el corte total de la vía para llevar a cabo el operativo

El choque ocurrió a la
El choque ocurrió a la altura del arroyo Saladillo, el siniestro involucró a un Chevrolet Agile gris y un Fiat Argo blanco

Un choque que dejó a una pareja herida y obligó a cortar la circulación en ambos sentidos, en la autopista Rosario-Buenos Aires, generando un una larga fila de vehículos que comenzó a crecer mientras las autoridades desplegaban un operativo de rescate.

Según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, el incidente se produjo cerca de las 11, a la altura del arroyo Saladillo, en la mano que conduce hacia la Ciudad de Buenos Aires. Un Chevrolet Agile gris, ocupado por un hombre y una mujer, intentó realizar una maniobra de giro en U para regresar a Rosario, lo que derivó en una colisión frontal con un Fiat Argo blanco que circulaba correctamente por el carril izquierdo.

En declaraciones recogidas por La Capital, el conductor del coche impactado describió: “Se abrió y dobló como si fuera una calle común. Lo tragué de lleno”.

El choque provocó daños de consideración en ambos automóviles y activó de inmediato el protocolo de emergencias. Tres personas resultaron heridas en el siniestro y una de ellas, la conductora del Chevrolet, debió ser rescatada y trasladada en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

La Agencia Provincial de Seguridad
La Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso desvíos por rutas alternativas, la circulación se normalizó cerca de las 14 (Fotos: captura de TV)

Los equipos de la Guardia provincial y el Sies intervinieron en el lugar, brindando asistencia a los afectados y coordinando el corte total de la traza, que se extendió durante más de dos horas.

Mientras tanto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe dispuso desvíos hacia la Ruta Provincial 18 y la Ruta Provincial 21 para aliviar la congestión, aunque el flujo de autos y camiones quedó detenido en ambas manos. Algunos vehículos intentaron avanzar por la banquina, lo que incrementó el desorden.

La magnitud del operativo incluyó la participación del Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR) y la recomendación de la Municipalidad de Rosario de evitar la zona ante las demoras persistentes.

La calzada quedó finalmente liberada poco antes de las 14, según el parte oficial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe.

Brutal accidente fatal en Entre Ríos: un conductor perdió el control de su auto, volcó y murió

El vehículo de la víctima,
El vehículo de la víctima, un Volvo, volcó cerca de un puente y quedó fuera de la cinta asfáltica, dificultando su hallazgo inicial

La mañana del martes estuvo marcada por un accidente fatal en la Ruta 12 que provocó la muerte de un comerciante de Crespo, localidad entrerriana. El siniestro ocurrió en proximidades del acceso a Aldea María Luisa, en medio de una jornada signada por lluvias intensas y condiciones de visibilidad reducida.

La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti, empresario avícola de 62 años, quien viajaba desde Crespo hacia Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, por motivos laborales.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Once, Macrillanti conducía un automóvil Volvo cuando, por causas bajo investigación, perdió el control del vehículo en las inmediaciones de un puente. El automóvil salió de la calzada, dio varios vuelcos y terminó a varios metros de la cinta asfáltica, lo que dificultó su localización inicial.

Personas allegadas a la víctima fatal, al notar la falta de contacto durante la mañana, iniciaron una búsqueda por la zona. Finalmente, hallaron la escena del siniestro fuera del camino. El gabinete de Policía Científica trabajó en el sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del accidente, así como los factores que pudieron influir en el desenlace.

La Policía confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar de los hechos. Por disposición de la Fiscalía en turno, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se realizará la autopsia antes de la entrega a sus familiares, detalló El Once.

Las actuaciones judiciales continúan, mientras se analizan variables como el estado de la calzada y las condiciones climáticas presentes al momento del accidente.

El episodio reavivó las preocupaciones sobre la seguridad en ciertos tramos de la Ruta 12, especialmente en jornadas afectadas por lluvias, donde la adherencia del pavimento suele verse comprometida. Mientras avanzan las investigaciones, el entorno de Macrillanti expresó su consternación por la pérdida del empresario, reconocido en el sector avícola de la región.

